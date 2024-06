Das sind die Gewinner und Verlierer der Saison

Ein junger Rückraumspieler, ein altbekannter Berliner, ein Verein aus dem Westen, einer aus dem Osten, dazu überragende Fans und ein neuer Sender: Sie alle sind in der Gewinner-Sieben 2023/24.

Eine Kolumne von Daniel Duhr

Bei den Verlierern der Handball-Saison 2023/24 könnte man jetzt nochmal auf die Vereine eingehen, die ihren eigenen Ansprüchen in dieser Spielzeit nicht gerecht geworden sind. Auf den THW Kiel und die Rhein-Neckar Löwen als offensichtlichste Beispiele, ein paar andere kämen noch dazu. Oder auf die Spieler, die ihrer Form hinterhergelaufen sind. Ist aber a) schon ausreichend passiert und b) wissen die Betroffenen sowieso selbst am allerbesten, dass diese Saison eine eher gebrauchte für sie war. Deswegen schauen wir heute mal nur auf die Gewinner. Dafür aber in voller Mannschaftsstärke.

Die Gewinner-Sieben der Saison 2023/24

Gewinner #1: Marko Grgic. Er ist 20 Jahre jung, hat erst eine Bundesliga-Saison hinter sich und wurde trotzdem von Bundestrainer Alfred Gislason in den Olympiakader berufen - das allein spricht für die Qualitäten des Eisenacher Rückraumspielers, der im Mai sein Debüt für das DHB-Team gab.

Gewinner #2: SC Magdeburg. Auch, wenn es am Ende nicht für den Titel beim Champions-League-Final-Four gereicht hat - was war das bitte wieder für eine Saison vom SC Magdeburg? Deutscher Meister, Pokalsieger, dazu diese beeindruckende Erfolgsserie von 30 Spielen ohne Niederlage, die die Gesichter der Konkurrenz und den Bart von Bennet Wiegert immer länger werden ließ. Und - abgesehen von den Erfolgen - die begeisternde Art und Weise, wie der SCM den modernen Handball zelebriert hat.

Gewinner #3: Fans des ThSV Eisenach. Die deutschen Handball-Fans sind überragend. Im DHB-Fantrikot gleichermaßen wie in den jeweiligen Vereinstrikots. Das sieht man regelmäßig von der Flensburger Campushalle im Norden bis in die Konstanzer Schänzle-Hölle im Süden. Aber was die über 1.000 Anhänger des ThSV Eisenach bei ihrer Auswärtsfahrt im Sonderzug zum Auswärtssieg im Ostderby gegen Leipzig abfackelten, war der Wahnsinn.

Gewinner #4: VfL Gummersbach: Unter dem Führungsduo aus Geschäftsführer Christoph Schindler und Trainer Gudjon Valur Sigurdsson hat sich der VfL Gummersbach kontinuierlich nach oben gearbeitet und diese Saison mit einem beachtlichen sechsten Platz abgeschlossen. European-League-Ticket: gelöst. Tendenz: steigend. Schon jetzt sind für die kommende Saison 2.750 Dauerkarten verkauft - Rekord. Und mit Kentin Mahé ist ein Weltstar im Anflug nach Gummersbach.

Gewinner #5: Heim-EM. Zuschauer-Rekord für eine deutsche Handball-EM, Zuschauer-Weltrekord für ein einzelnes Handballspiel, dazu wie schon fast gewohnt bei deutschen Heimturnieren die herausragende Stimmung in den Hallen und Arenen.

Gewinner #6: Dyn. Der neue Streaming-Sender Dyn hat seine erste Saison gespielt. Und damit so viel Handball in die Wohnzimmer gebracht wie nie zuvor. Dass das Bezahlmodell nicht jedem Handball-Fan schmeckt, ist klar. Unstreitig ist aber: Die Art und Weise, wie man Handball übertragen und unterhaltsam vermarkten kann, hat Dyn auf ein neues Level gebracht.

Gewinner #7: Bob Hanning. Mit den Füchsen Berlin ist ihm die Meisterschaft dieses Jahr noch nicht geglückt. Trotzdem gab es so viel Handballbegeisterung in der Hauptstadt wie noch nie: 142.298 Fans kamen in die Max-Schmeling-Halle, im Schnitt waren es 8.370 Zuschauer pro Partie. Das als Ergebnis dessen, was vor einigen Jahren noch eine Vision war, ist beeindruckend. Wie auch der souveräne Aufstieg von Hannings 1. VfL Potsdam, den er als Zweitliga-Trainer der Saison in die Bundesliga gecoacht hat. Meisterhaft.

Neben diesen sieben Gewinnern hat uns diese Saison noch viele weitere Gewinner beschert. Wen würdet Ihr dazuzählen, was sind Eure persönlichen Gewinner der Saison?

In Zweite Welle schreibt Bestseller-Autor Daniel Duhr regelmäßig über aktuelle Handballthemen auf und neben der Platte. Und lädt Euch damit zur Diskussion ein. Welchen Standpunkt vertretet Ihr? Wir freuen uns auf Eure Meinungen!