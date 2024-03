Das sind die Gewinner:innen der German Handball Awards 2023

Die Gewinner:innen der German Handball Awards 2023 stehen fest. Der Streamingdienst Dyn übertrug am Montagabend die Verleihung live aus Düsseldorf. Ein Blick auf die Preisträger:innen in den zwölf Kategorien sowie den Sonderpreis der Jury für das Lebenswerk.

Die Nationalspieler:innen Renars Uscins und Emily Bölk, Champions-League-Sieger SC Magdeburg und die Schweizer Handball-Legende Andy Schmid: Die Siegerinnen und Sieger der dritten Ausgabe der German Handball Awards sind am Montagabend ausgezeichnet worden.

Rund 200.000 Stimmen wurden in insgesamt zwölf Kategorien abgegeben. Die Sieger:innen wurden im Rahmen einer knapp anderthalbstündigen Online-Gala auf Dyn bekannt gegeben. "Wir haben würdige Gewinnerinnen und Gewinner gefunden", konstatierte Moderator Finn-Ole Martins. "Ich finde es wirklich großartig, dass die German Handball Awards ein echter Preis der Handball-Fans sind."

Einer der großen Gewinner des Abends ist der SC Magdeburg: Der Champions-League-Sieger räumte nicht nur zum dritten Mal in Serie die Auszeichnung als "Team des Jahres" ab und stellte ebenfalls zum dritten Mal in Bennet Wiegert den "Trainer des Jahres", sondern hat in Gisli Kristjansson den Handballer des Jahres als auch den Publikumsliebling in seinen Reihen.

Während Kristjansson der erste Isländer ist, der zum Handballer des Jahres in Deutschland gewählt wurde, war es für Emily Bölk bereits die dritte Auszeichnung als "Handballerin des Jahres". Einen Tag nach ihrem dritten Pokalsieg mit Ferencváros Budapest schaltete sich die Kapitänin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft aus Ungarn online zu. Präsentiert wurden die beiden Top-Kategorien von der wöchentlich erscheinenden Fachzeitschrift HANDBALLWOCHE, welche die Ehrung seit 1978 durchführt.

Ebenso wie Bölk waren auch Nationalspieler Renars Uscins (Überraschung des Jahres) sowie die neue "Nachwuchshoffnung" Fritz-Leon Haake zugeschaltet - beide meldeten sich von ihren aktuellen Lehrgängen des Deutschen Handballbundes zu Wort. Auch Tanja Kuttler und Maike Merz meldeten sich einen Tag nach ihrem Einsatz im Pokalfinale der Frauen über Video - die Schwestern wurden als "Schiedsrichter-Team des Jahres" ausgezeichnet.

Vor Ort im Studio war hingegen Jutta Ehrmann-Wolf, Leiterin Schiedsrichter im Deutschen Handballbund, die den Engagementpreis für die Initiative "Breite trifft Spitze" in Empfang nahm. Lena Klingler, die frisch gebackene "Beachhandballerin des Jahres", war ebenfalls persönlich in Düsseldorf. Zum "Beachhandballer des Jahres" wurde Lennart Liebeck gewählt. Der Zukunftspreis ging an dieNon-Profit-Organisation Play Handball, die sich für Jugendentwicklung über die Mannschaftssport Handball engagiert und vor allem in Afrika engagiert ist.

Als "Handball-Persönlichkeit" wurde Andy Schmid ausgezeichnet. Die sportlichen Erfolge in seiner langen Karriere sind nur ein Grund - der begnadete Regisseur spielte sich vor allem in die Herzen der Fans. In der Nationalmannschaft der Schweiz war er bis zu seinem Karriereende nach der Handball-EM 2024 Denker und Lenker, inzwischen ist er Nationaltrainer seines Landes.

Der Sonderpreis der Jury für sein Lebenswerk ging posthum an Dr. Rolf Brack. Der renommierte Handball-Experte, der die Sportart als Dozent an der Universität, Trainer-Ausbilder des Deutschen Handballbundes und Bundesliga-Coach prägte, verstarb im März 2023. Im Rahmen der Verleihung waren seine langjährige Ehefrau Eva und seine Söhne Daniel und Benjamin zu Gast; die Laudatio hielt sein früherer Spieler Daniel Sauer.

Die German Handball Awards wurden in diesem Jahr erstmals gemeinsam von Bock auf Handball, Dyn, handball.net, der HANDBALLWOCHE, handball-world und dem Kicker durchgeführt. Die Abstimmung für die Auszeichnung lief vom 1. bis 18. Februar 2024. In zwölf Kategorien standen Spielerinnen und Spieler, ein auf Fan-Vorschlägen basierender Publikumsliebling sowie andere Handball-Persönlichkeiten zur Wahl, die im Jahr 2023 auf sich aufmerksam gemacht hatten.

» Gala der German Handball Awards kostenfrei relive auf dem Youtube Kanal von Dyn

(oder bei Dyn in der App, Online oder auf dem Smart-TV)

Die Gewinner:innen auf einen Blick

Handballer des Jahres:

Gisli Kristjansson

präsentiert von der HANDBALLWOCHE

Handballerin des Jahres:

Emily Bölk

präsentiert von der HANDBALLWOCHE

Überraschung des Jahres

Renars Uscins

präsentiert von Dyn

Team des Jahres

SC Magdeburg

präsentiert von Dyn

Nachwuchshoffnung (Jahrgang 2004 und jünger):

Fritz-Leon Haake

präsentiert von handball.net

Trainer*in (m/w)

Bennet Wiegert

präsentiert von der HANDBALLWOCHE

Schiedsrichter-Team

Tanja Kuttler/Maike Merz

präsentiert von handball-world.news

Beachhandballer:in des Jahres

Männer: Lennart Liebeck

Frauen: Lena Klingler

präsentiert von handball-world.news

Handball-Persönlichkeit

Andy Schmid

präsentiert von Bock auf Handball

Publikumsliebling

Gisli Kristjansson

präsentiert von Bock auf Handball

German Handball Award 2023 - Zukunftspreis

Play Handball

präsentiert von handball-world.news

German Handball Award 2023 - Engagementpreis

Breite trifft Spitze (Deutscher Handballbund)

präsentiert von handball.net

Sonderpreis der Jury: Lebenswerk

Dr. Rolf Brack