Das sind die Duelle der deutschen Skispringer in Bischofshofen

Alle sieben deutschen Skispringer haben sich für das Finale der 71. Vierschanzentournee in Bischofshofen qualifiziert. Wer springt gegen wen?

An diesem Freitag (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steht das abschließende Springen der 71. Vierschanzentournee an. Im ersten Durchgang treten die qualifizierten Athleten wie gewohnt in K.o.-Duellen an. Für die deutschen Springer stehen folgende Duelle an (die Zahl in der Klammer gibt die Platzierung in der Qualifikation an:

Karl Geiger (25/Oberstdorf) - Marius Lindvik (26/Norwegen)

Andreas Wellinger (24/Ruhpolding) - Naoki Nakamura (27/Japan)

Stephan Leyhe (22/Willingen) - Maximilian Ortner (29/Österreich)

Markus Eisenbichler (31/Siegsdorf) - Daniel Tschofenig (20/Österreich)

Philipp Raimund (17/Oberstdorf) - Danil Wassiljew (34/Kasachstan)

Pius Paschke (38/Kiefersfelden) - Constantin Schmid (13/Oberaudorf)