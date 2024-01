Das sind die besten Spieler der NFL-Saison: Das kicker All-Pro Team 2023

Die Regular Season 2023 ist beendet! Die Play-off-Matchups stehen fest, genau wie die erste Head-Coach-Entlassung nach Saisonende. Das ist der Zeitpunkt für ein echtes Zwischenfazit: Das All-Pro Team wird jetzt gewählt, kicker-Experte Adrian Franke fasst seine Saisonbeobachtungen zusammen - und vergibt seine 24 All-Pro Plätze.

First Down: Die Playoff-Teilnehmer stehen fest

Wenn man auf die finalen Play-off-Entscheidungen in Woche 18 blickt, dann springen einen zwei krasse Kontraste direkt an: Die enttäuschende zweite Saisonhälfte der Jaguars - die höchstens von den bereits vorzeitig qualifizierten Eagles noch unterboten wird - auf der einen, und der rasante Aufstieg der Packers-Offense, in der Jordan Love ein weiteres Highlight setzte und die so wahnsinnig viel Potenzial für die nächsten Jahre an den Tag legt, auf der anderen Seite.

Jacksonville ging als der vermeintlich klare AFC-South-Favorit in diese Saison. Die Jaguars verabschiedeten sich mit einer 6-2-Bilanz in die Bye, verloren dann zwar deutlich gegen San Francisco, rückten anschließend aber mit Siegen gegen Tennessee und Houston vermeintlich die Verhältnisse wieder Gerade. Noch vor Woche 13 und dem Spiel gegen die Cincinnati Bengals ohne Joe Burrow kontrollierte Jacksonville sein eigenes Schicksal, nicht nur für ein Play-off-Ticket oder den Division-Titel, sondern für den Nummer-1-Seed in der AFC.

Das war auch das letzte Mal, dass dieses Team echter Optimismus begleitete. Gegen jenes Bengals-Team setzte es eine Overtime-Niederlage, gefolgt von einer Pleite gegen die Browns, bei denen Joe Flacco sein zweites Spiel absolvierte, sowie deutlichen Niederlagen gegen die Ravens und die Buccaneers. Einzig die hoffnungslos unterlegenen Panthers haben die Jaguars seit Ende November geschlagen.

Jaguars: Titans-Niederlage nur der Spitze des Eisbergs

Das Spiel gegen Tennessee war letztlich nur der Gipfel einer Entwicklung, die bereits seit Wochen zu beobachten war und die vor allem einen Punkt untermauert: Dieses Jaguars-Team ist noch weit davon entfernt, einen tiefen Play-off-Run anzupeilen, viel weiter, als das vor der Saison den Anschein hatte.

Mieses Tackling, eine schwache Offensive Line, ein komplett unzuverlässiges Run Game, überschaubares Linebacker-Play - all das war in Woche 18 in einem Win-and-In-Spiel zu beobachten. Dazu Receiver, die gravierende Fehler machen - Zay Jones und Evan Engram hatten je mitentscheidende Patzer, Engram verschuldete eine Interception via Drop direkt, Jones war unter anderem in die zweite Interception mit einer womöglich falschen Route involviert.

Und all das, was am Sonntag in Nashville passierte, ist gleichzeitig auch ein Hinweis für die Jaguars darauf, wie die Offseason anzugehen ist. Nämlich mit Geduld. Dieses Team ist nicht eine aggressive, All-In-Offseason davon entfernt, ganz oben anzugreifen. Eine solche Offseason würde die Jaguars nur näher an den Punkt bringen, den die Chargers in dieser und die Cardinals in der vergangenen Saison erreichten.

Trevor Lawrence ist keinesfalls von allen Fehlern frei zu sprechen, auch in diesem Spiel gegen Tennessee verfehlte er einige Bälle. Aber er war der hauptsächliche Grund dafür, dass Jacksonville überhaupt an diesen Punkt kam. Um Lawrence aufzubauen ist weiterhin der richtige Weg; diese Saison hat lediglich untermauert, dass es noch etwas dauern könnte, ehe das Fundament dafür stark genug ist.

Second Down: All Pro Team 2023 - Quarterback, Running Back, Tight End

Quarterback: Lamar Jackson, Baltimore Ravens

Schon früh in dieser Saison war der Effekt der neuen Ravens-Offense sichtbar. Denn sie erlaubte es Lamar Jackson auch die Facetten seines Spiels zu zeigen, die ihm nach Jahren in Greg Romans Offense nicht wenige abgesprochen haben.

Der vielleicht größte Unterschied war dabei sein Spiel als Kurzpass-Ballverteiler. Jahrelang stand die Ravens-Offense im Passspiel zum einen für Big Plays, zum anderen aber auch für ein gewisses Maß an Chaos. Routes, die nicht ideal zueinander passten, Improvisationen, Ungenauigkeiten und all das in Kombination in unzuverlässigen Receivern führte dazu, dass Jackson als Passer teilweise zu sehr in die Improvisations-Richtung ging. Eine gewisse Parallele lässt sich hier zu Patrick Mahomes in dieser Saison ziehen.

Bei Mahomes hatten wir in den Jahren davor gesehen, wie gut und konstant er auch innerhalb der Struktur als Passer sein kann, Jackson konnte das dieses Jahr nachweisen. Das Ballverteilen im Kurzpassspiel, aber auch Intermediate, wo Jackson einer der besten Passer dieser Saison war.

Die erste Saison unter dem neuen Offensive Coordinator Todd Monken war auch die erste Saison, in der Jackson das Passspiel auf diesem Level mehr als eine konstante Säule steuern konnte, wodurch seine Playmaker-Qualitäten weniger essentiell wurden.

Neuer OC, neues Glück: Lamar Jackson. IMAGO/USA TODAY Network

Was nicht heißt, dass er als Playmaker nicht ebenfalls weiterhin gefährlich war. Als Runner - designte Quarterback-Runs waren natürlich auch weiterhin Teil der Offense -, als Scrambler, aber auch, und das ist ein wichtiger Punkt: Als Scrambler, um sich Zeit für den Pass zu verschaffen. Denn Jackson, das hat diese Saison deutlich unterstrichen, ist kein Quarterback, der schnell die Augen runter und die Beine in die Hand nimmt. Selbst wenn Dinge nicht im ersten Moment funktionieren, sucht er weiter den Pass.

Dieses Gesamtpaket macht ihn zu einem der schwierigsten Quarterbacks aus defensiver Game-Plan-Perspektive. Und diese Gravitation, die Jackson hat, wird nicht immer unbedingt im Boxscore auftauchen. Das kann die Art und Weise sein, wie Linebacker nach vorne schießen, wenn Jackson anfangen könnte, zu scrambeln, was Passfenster in ihrem Rücken öffnet. Das kann die Art und Weise sein, wie er Räume im Run Game für seine Running Backs kreiert. Wie er Receiver spät im Down finden kann, weil er sich genügend Zeit verschafft hat. Mal sind es subtile Plays, mal sind es Highlights, die überall auf Social Media geteilt werden.

In einer Saison, in der viele der Top-Quarterbacks entweder mit Verletzungen, oder mit Formschwankungen zu kämpfen hatten, war Jackson nicht nur ein identitätsstiftender Spieler für seine Offense, sondern auch ein Quarterback, dessen Impact auf seine Offense weit über die reinen Stats hinaus ging.

Knapp dahinter: Josh Allen, Bills; Patrick Mahomes, Chiefs; Dak Prescott, Cowboys; Matt Stafford, Rams

Running Back: Christian McCaffrey, San Francisco 49ers

Die frühe Verletzung von Clevelands Nick Chubb macht diesen Award ein wenig, sagen wir, weniger kompetitiv.

Hätte De’Von Achane mehr Volume bekommen - auch hier waren Verletzungen ein Thema - wäre er womöglich ein legitimer Kandidat auf diesen Award gewesen. Aber ansonsten war es ein auffällig überschaubares Jahr für individuelle Running Backs. Saquon Barkley spielte in einer desolaten Offense hinter einer über weite Strecken katastrophalen Offensive Line, Derrick Henry hatte eine ähnlich üble Line vor sich und wird so langsam älter. Auch für Josh Jacobs, der letztes Jahr noch für über 1.600 Yards laufen konnte, wurden die Umstände schwieriger.

zum Thema Gibt es eine Lösung für das Running-Back-Problem?

Isiah Pacheco, genau wie das Run Game der Chiefs insgesamt, kam nicht an den Vorjahres-Erfolg an. Das galt auch für Tony Pollard in Dallas. Das Boom-or-Bust-Game der Jaguars mit Travis Etienne, das geteilte Backfield in Miami zwischen Achane und Raheem Mostert, das geteilte Backfield in Detroit zwischen David Montgomery und Jahmyr Gibbs, Jonathan Taylors Verletzungen und so weiter.

Oder anders formuliert: McCaffrey wäre für mich so oder so in einer Pole Position gewesen, aufgrund seiner Vielseitigkeit inklusive seiner Rolle als Receiver, und aufgrund seines generellen Impacts auf die Offense. Um McCaffrey von dieser Pole Position zu verdrängen, hätte es für mich einen dominanten Rusher gebraucht, vielleicht noch einen dominanten Rusher in schwierige Umständen - wie eben Jacobs letztes Jahr bei den Raiders, der vergangene Saison meine Wahl an dieser Stelle war.

Diese Konkurrenz sehe ich dieses Jahr aber schlicht nicht. Und so steht McCaffrey als nicht nur einer der Top-Runner dieser Saison, sondern auch als der produktivste Back - er ist der erste Niners-Spieler mit über 2.000 Scrimmage-Yards seit Frank Gore 2006 - sowie zusätzlich in seiner Rolle als Running Back mit dem größten individuellen Impact auf seine Offense. Das macht es hier zu einer einfachen Wahl.

Knapp dahinter: Raheem Mostert, Dolphins; James Cook, Bills; Kyren Williams, Rams; James Conner, Cardinals

Tight End: George Kittle, San Francisco 49ers

Es war eine ligaweit sehr gute Tight-End-Saison. Wir haben Breakout-Jahre von Sam LaPorta und Trey McBride gesehen, David Njoku blüht auf, seit Joe Flacco in Cleveland ist, Cole Kmet und Dalton Schultz waren konstante Faktoren in ihren Offenses und junge Spieler wie Dalton Kincaid, Isaiah Likely oder auch Luke Musgrave haben ihr Potenzial angedeutet.

Zum ersten Mal seit einer ganzen Weile gibt es legitime Kandidaten für ein Top-3-Tight-End-Ranking, die über die üblichen Verdächtigen (Kittle, Kelce, Andrews, Hockenson) hinausgehen.

Kelce hatte in Kansas City eine weitere äußerst produktive, aber auch eine schwierige Saison. Weil das ganze Passspiel vor sich hin kränkelte, Mahomes sich teilweise zu sehr auf ihn einschoss, und Kelce auch ein klein wenig nachließ, verglichen mit seinem enorm hohen Standard der letzten Jahre.

Kittle dagegen packte nochmal eine Schippe verglichen zu seiner starken Vorsaison drauf, und das macht ihn hier für mich zum klaren Pick.

Natürlich ist er weniger Dreh- und Angelpunkt im Passspiel und muss weniger Eins-gegen-Eins gewinnen, als das bei Kelce der Fall ist. Dafür aber ist er anderweitig ein größerer Faktor der Offense, weil er auch als Blocker ein relevanter Teil davon ist, was die Niners offensiv machen wollen. Kittle ist ein legitimer In-Line-Blocker im Run Game, kein Tight End, der bestenfalls "im Weg steht", und das in Kombination mit seinen Qualitäten nach dem Catch machen ihn zu einer essentiellen Säule im Gesamtkonstrukt der Niners-Offense.

Er ist einer der wenigen "echten" Tight Ends in diesem Sinne. Und in dieser Saison war er zudem der produktivste Receiver auf der Position.

Knapp dahinter: Travis Kelce, Chiefs; Sam LaPorta, Lions; Trey McBride, Cardinals; T.J. Hockenson, Vikings

Third Down: All-Pro Team 2023 - Wide Receiver, Offensive Line, Fullback

Wide Receiver: Tyreek Hill, Miami Dolphins

Hills Statistiken sprechen für sich und könnten als Argument für einen der drei Receiver-Spots schon ausreichen: 1.799 Receiving-Yards stehen am Ende auf seinem Konto, Platz 1 in der NFL. Seine 13 Touchdowns sind gemeinsam mit Mike Evans der geteilte erste Platz, seine 15,1 Yards pro Catch sind der Topwert unter den Top-5-Receivern in puncto Receiving-Yards in dieser Saison und seine 29 Plays über mindestens 20 Yards sind der geteilte erste Platz gemeinsam mit Lamb.

Aber der zentrale Punkt mit Hill ist, dass sein Impact sogar noch größer ist als das, was die reinen Stats ohnehin schon verraten.

Verbuchte 1799 Receiving Yards: Tyreek Hill. Icon Sportswire via Getty Images

Es gibt für mich noch immer keinen Receiver in die NFL, der die Identität seiner Offense so prägt, wie Tyreek Hill das macht. Das war für mich der Tie-Breaker dafür, Hill vor der Saison über Justin Jefferson als Nummer 1 in der NFL zu ranken und es nach dieser Saison ein fast noch stärkeres Argument als davor.

Als er noch bei den Chiefs war, war Tyreek Hill in Kombination mit Patrick Mahomes so prägend, dass wir einen ligaweiten defensiven Shift gesehen haben, um Offenses - angefangen mit Hill und Mahomes - die Shot Plays weg zu nehmen.

In Miami ist Hill der Dreh- und Angelpunkt einer der kreativsten Offenses ligaweit unter der Führung von Mike McDaniel. Und damit will ich nicht Tua schlecht reden, aber für mich ist das auch die vermutlich einzige Offense in der NFL, in welcher der Top-Receiver eine gewichtigere Rolle spielt, als der Quarterback.

Hills Speed, Beschleunigung, Explosivität und Quickness kombiniert in einem Paket öffnet für die Dolphins Räume, Matchups und klare Reads für den Quarterback, wie es sonst selbst unter den Elite-Receivern in der NFL aktuell keiner ganz so kann.

Wide Receiver: CeeDee Lamb, Dallas Cowboys

Man kann in Lambs Saison einen klaren Knackpunkt erkennen, übereinstimmend mit dem Knackpunkt in der Saison von Dak Prescott und der ganzen Cowboys-Offense, denn natürlich hängen all diese Dinge zusammen.

Woche 6 gegen die Chargers war Lambs erstes Spiel in dieser Saison, in dem er unter 60 Prozent seiner Snaps im Slot verbrachte. Diese Zahl ging in der zweiten Saisonhälfte zunehmend runter, sodass Lamb ein echter Matchup-Receiver wurde und die Cowboys ihren Star-Receiver endlich auch wie eine legitime Nummer 1 einsetzten.

Und um den Punkt nicht falsch zu verstehen: Es ist nichts falsch daran, seinen Nummer-1-Receiver in den Slot zu rücken. Ganz im Gegenteil, manche Offenses - denkt im Extremfall an DeAndre Hopkins unter Kliff Kingsbury - sind noch immer zu eindimensional mit ihren Star-Receivern. Im Slot kann das Matchup besser sein, kann der Impact auf die Offense je nach Game Plan größer sein, weil der Receiver konstant ballnah ist.

Aber die Cowboys waren mit Lamb für meinen Geschmack häufig zu extrem in dieser Hinsicht, sodass aus einem legitimen Nummer-1-Receiver mehr eine Art besserer Possession Receiver wurde.

Dieses Jahr konnte man die Transformation in der Saison beobachten, und dementsprechend konnte man sehen, was für einen enormen Effekt das auf die Cowboys-Offense hatte. Lamb ist noch immer ein gefährlicher Receiver nach dem Catch, der Underneath gewinnen und für First Downs sorgen kann.

Dieses Jahr aber war er noch mehr als letztes Jahr das Komplettpaket eines modernen Nummer-1-Receivers. Hill und Lamb sind für mich mit ein wenig Abstand die beiden klaren Receiver für das diesjährige All-Pro Team.

Wide Receiver: Mike Evans, Tampa Bay Buccaneers

Kein Spot ist mir so schwer gefallen wie der dritte Receiver-Posten. Hier gibt es so viele Kandidaten, die einen starken Case präsentieren können, und bei keinem würde ich viel diskutieren.

A.J. Brown hatte eine weitere tolle Saison. Amon-Ra St. Brown ist der Motor der Lions-Passing-Offense. Ja’Marr Chase hatte trotz der Quarterback-Situation in Cincinnati eine sehr gute Saison. Brandon Aiyuk hat sich dieses Jahr ins Level der Elite-Receiver katapultiert.

Für mich dann eine halbe Stufe dahinter, aber auch Puka Nacua, D.J. Moore und Amari Cooper verdienen hier absolut Erwähnung. Und gäbe es den Flex-Spot im All-Pro Team noch, wäre Deebo Samuel die logische Wahl dafür.

Irgendwie muss man also Tie-Breaker finden, und mit den Tie-Breakern, die ich am Ende gewählt habe, bin ich bei Evans für den dritten Spot gelandet. Und das nicht einfach nur, weil er seine zehnte (!) 1.000-Yard-Saison in Folge hatte, sondern aufgrund der Art und Weise, wie er dazu kam.

Evans ist der dominanteste Receiver gegen Single Coverage in der NFL, und seine Rolle innerhalb der Offense ist aus diesem Pool an Receivern, die sich einen Platz hier verdient hätten, für mich die kritischste. Alle diese Receiver sind essenziell für ihre jeweilige Passing-Offense, nimmt man aber Evans aus der Bucs-Offense, stürzt diese Unit in meinen Augen im Vergleich am weitesten ab.

Evans war in jeder Hinsicht eine echte Nummer 1 in dieser Saison, ein Schlüsselspieler für sein Team, und das in einer Offense ohne nennenswertes Run Game und mit dem schwächsten Quarterback, wenn man ihn mit den Alternativen hier vergleicht. Oder andersherum argumentiert: Evans hat diese Offense maßgeblich getragen.

Knapp dahinter: A.J. Brown, Eagles; Brandon Aiyuk, 49ers; Ja’Marr Chase, Bengals; Amon-Ra St. Brown, Lions

Left Tackle: Trent Williams, San Francisco 49ers

Es ist nicht gerade kreativ, aber darum geht es hier ja auch nicht. Trent Williams ist noch immer der dominanteste Left Tackle in der NFL, und wenn ich ein einzelnes Spiel herausgreifen müsste, um das als Paradebeispiel aufzuzeigen, dann würde ich das Eagles-Spiel nehmen.

Ein Spiel, welches die Niners letztlich sehr klar gewannen. Aber in der ersten Hälfte war das eine enge Partie und San Francisco brauchte etwas, um herauszufinden, was im Run Game funktioniert. Und was letztlich funktioniert hat, waren in erster Linie die Runs über die linke Seite, wo Williams den Weg frei räumt.

Williams kann in jedem Matchup als Pass-Blocker ohne Hilfe bestehen und ist einer der zwei, drei dominantesten Run-Blocking-Tackles in der NFL. Einer der individuellen Game-Changer für eine Line, was besonders dann auffällt, wenn er mal fehlt.

Knapp dahinter: Christian Darrisaw, Vikings

Left Guard: Joe Thuney, Kansas City Chiefs

Ich würde Thuney noch immer als den besten Pass-Blocking-Guard in der NFL bezeichnen, und in einer Offense wie der in Kansas City, die sich sehr auf das Passing Game - und dieses Jahr umso häufiger auf eine Protection, die länger hält - stützt, ist diese Qualität besonders wertvoll.

Thuney hat nicht die Dominanz als Run-Blocker, die andere Guards mitbringen. Er ist ein solider, aber kein außergewöhnlicher Run-Blocker. Hier kann man diskutieren, ob ein besseres Gesamtpaket eine einzelne Elite-Eigenschaft übertrumpfen sollte, doch gebe ich Pass-Blocking im Zweifelsfall die höhere Priorität, und deshalb landet Thuney für mich über anderen Left-Guard-Optionen wie Tyler Smith.

Knapp dahinter: Tyler Smith, Cowboys

Center: Frank Ragnow, Detroit Lions

Die Lions haben eine klare offensive Identität, und die wiederum stützt sich maßgeblich auf die Offensive Line. Individuell würde ich hier Penei Sewell noch mehr herausstellen - dazu gleich mehr - Ragnow aber ist ebenfalls einer der besten Spieler auf seiner Position.

Ein physischer, dominanter Run-Blocker der in der Hinsicht wichtig für Detroits Inside Run Game ist, zumal die Lions nicht unbedingt über Elite-Guards daneben verfügen.

Ragnow ist zudem auch für die Protections maßgeblich mitverantwortlich, was dann auffiel, als er zwischenzeitlich kurzzeitig verletzt fehlte.

Ragnows Power ist ein Tone-Setter für diese Offense, er ist eine tragende Säule dieser Line, die wiederum das Rückgrat für Ben Johnsons Offense in Detroit darstellt.

Knapp dahinter: Jason Kelce, Eagles; Creed Humphrey, Chiefs

Right Guard: Chris Lindstrom, Atlanta Falcons

Die Falcons haben Lindstrom in der Offseason mit einem Rekordvertrag zum bestbezahlten Guard der Liga gemacht, es war eines ihrer großen Investments in die Rushing-Offense.

Bei all den anderen Investitionen - Right Tackle Kaleb McGary, Top-10-Pick Bijan Robinson unter anderem - kann man auch im Rückblick ein Fragezeichen dahintersetzen; für Lindstrom gilt das allerdings nicht.

Der 26-Jährige war vielmehr genau das, was er schon in der vergangenen Saison war: Der beste Run-Blocking-Guard in der NFL. Das ist seine große Stärke, und während es in Pass-Protection sicher noch ein paar bessere Optionen gibt, ist Lindstrom hier keinesfalls schlecht. Im Gesamtpaket bringt ihn das für mich auf Platz 1.

Knapp dahinter: Sam Cosmi, Commanders; Zack Martin, Cowboys

Right Tackle: Penei Sewell, Detroit Lions

Der beste Offensive Tackle dieser Regular Season. Sewell hat sich konstant in seiner NFL-Karriere gesteigert, in seiner dritten Saison ist er in der Tackle-Elite angekommen: Die spektakuläre Athletik gepaart mit der Dominanz am Point of Attack führt zu einem Elite-Run-Blocker, der aber auch in seinen Matchups gegen die Top-Pass-Rusher kaum etwas zugelassen hat.

Zwei Pressures bei 19 Snaps gegen Micah Parsons, einer bei 20 Snaps gegen Danielle Hunter, einer bei 21 Snaps gegen Maxx Crosby. Überhaupt hatte er nur ein Spiel in dieser Saison mit mehr als zwei zugelassenen Pressures.

Sewell ist gerade einmal 23 Jahre alt und dürfte noch nicht einmal das Ende seiner Entwicklung erreicht haben. Aus Lions-Sicht sind das ganz fantastische Aussichten.

Knapp dahinter: Lane Johnson, Eagles

Fullback: Kyle Juszczyk, San Francisco 49ers

Das All-Pro Voting wurde in dieser Saison einmal mehr angepasst: Während die Defense einen spezifischen "Slot-Cornerback" als zwölften Spieler dazu bekommt, wird in der Offense der Fullback wieder als einzelne Position eingeführt.

Die Auswahl dafür ist zugegebenermaßen nicht gerade groß. Kein Fullback hat mehr als 500 Snaps gespielt, Juszczyk, Patrick Ricard von den Ravens und Miamis Alec Ingold sind die einzigen Fullbacks mit über 400 Snaps und die meisten Snaps dieser Fullbacks finden als Blocker statt.

In dieser Rolle sind sie wichtige Bestandteile ihrer Offenses, gerade eben im Run Game. Juszczyk ist dabei die für mich beste Kombination auf dieser Position: Ein guter Run-Blocker - hier geben sich die drei genannten Kandidaten nicht sonderlich viel, vielleicht mit leichten Vorteilen für Ricard -, der aber zusätzlich genügend Athletik mitbringt, um auch mal Routes zu laufen, selbst vertikalere Routes, und für das gelegentliche überraschende Mismatch im Passspiel zu sorgen.

Knapp dahinter: Alec Ingold, Dolphins

Fourth Down: All-Pro Team 2023 - die Defense

Edge-Rusher: Micah Parsons, Dallas Cowboys

Auf keiner Position ist die Leistungsdichte an der Spitze dieses Jahr so hoch. Hier könnte man auch einen Case für Maxx Crosby machen, für Aidan Hutchinson, für Josh Allen und natürlich für die beiden unten genannten ersten Alternativen.

Letztlich hatten Parsons und Garrett einige Dinge gemeinsam: Beide sind Top-3 in Pass-Rush Win Rate und Top-5 True Pass Set Rush Win Rate. Beide sind die dominanten, prägenden Spieler ihrer jeweiligen Front, an denen sich der Rest ausrichtet.

Gibt in der Cowboys-Defense den Ton an: Micah Parsons. Icon Sportswire via Getty Images

Und, und das war letztlich mein Tie-Breaker insbesondere gegenüber Bosa: Es sind die beiden Edge-Rusher, die innerhalb dieser Elite-Tier-Edge-Rusher am häufigsten Double Teams sehen.

So dominant zu sein, während sich gleichzeitig Woche für Woche der gegnerische Protection-Plan bereits voll auf diese Spieler fokussiert, das hebt neben Garrett auch Parsons in meinen Augen nochmal ab. Auch wenn, um das hier ganz deutlich klarzustellen, wir von Nuancen sprechen. Vor allem Parsons, Garrett und Bosa habe ich extrem nah beieinander, und es braucht dann eben Tie-Breaker, um eine Reihenfolge zu ermitteln.

Bei Parson ist es für mich neben all den bereits genannten Punkten die Mischung aus Power, Athletik und Explosivität, die ihn zu einem einzigartigen Rusher macht und es ihm auch erlaubt, in jedem beliebigen Play überall in der Offensive Line zu attackieren. Und kein Pass-Rusher war auf dem gleichen Level, was die Kombination aus Double-Teams und Pass-Rush Win Rate angeht.

Edge-Rusher: Myles Garrett, Cleveland Browns

In der bereits angesprochenen Saison voll von Pass-Rushern, die ein tolles Jahr gespielt haben und die entsprechende Würdigung verdienen, war Garrett einmal mehr der Down-für-Down dominanteste Edge-Rusher in der NFL.

Platz 1 in Pass-Rush Win Rate, Platz 1 in True Pass Set Win Rate, und das mit den prozentual drittmeisten Double Teams aller Edge-Rusher gegen sich. Einzig DeMarcus Walker war noch auf vergleichbarem Level - und Micah Parsons bewegt sich in einer eigenen Stratosphäre.

Garrett knüpft damit an seine ebenfalls herausragende Vorsaison an, die allerdings deutlich weniger Beachtung erhielt, weil sich der Rest der Browns-Defense dafür deutlich zu wacklig präsentierte. Dieses Jahr hat er mehr Hilfe zur Seite gestellt bekommen, doch es war weniger so, dass Garrett individuell dadurch einen leichteren Job hatte - vielmehr war es umgekehrt er, der Räume für die anderen kreierte, die allerdings deutlich mehr damit anfangen konnten.

Zusätzlich war Garrett besser gegen den Run als in der vergangenen Saison, für mich ist er der individuell dominanteste Verteidiger in der NFL aktuell.

Knapp dahinter: Nick Bosa, 49ers; T.J. Watt, Steelers; Maxx Crosby, Raiders; Josh Allen, Jaguars

Interior Defensive Line: Dexter Lawrence, New York Giants

Viel lieft nicht gut für die 2023er Giants, aber Dexter Lawrence zumindest knüpfte nahtlos an das an, was er letztes Jahr schon gezeigt hat und was ihn bereits in der vergangenen Saison zu einem legitimen All-Pro-Kandidat gemacht hat: Lawrence ist der dominanteste Nose Tackle in der NFL.

Ein starker Run-Stopper war er bereits früh in seiner Karriere, über die letzten beiden Jahre aber haben wir zusätzlich gesehen, dass er sich zusätzlich in einen der dominantesten Interior-Pass-Rusher entwickelt hat - ohne dabei seine Qualitäten gegen den Run zu vernachlässigen.

Einen Nose Tackle mit diesen Pass-Rush-Qualitäten haben wir schlichtweg schon lange nicht mehr gesehen. Dabei muss man den 26-Jährigen nicht im Kontext seiner Nose-Tackle-Rolle betrachten: Unter allen Defensive Tackles hatte Lawrence in dieser Saison über die ersten 17 Wochen (in Woche 18 haben ligaweit viele Starter nicht gespielt) die sechstmeisten Quarterback-Pressures, einzig Aaron Donald übertraf ihn noch.

Und Donald ist selbstredend ein fantastischer Spieler, die gleiche Präsenz gegen den Run wie Lawrence ist er aber nicht. In puncto Pass-Rush-Win-Rate war Lawrence sogar auf Platz 2 unter Defensive Tackles, einzig hinter Donald, genau wie bei True Pass Set Win Rate: Hier ziehen Donald (30,3 Prozent) und Lawrence (30,1 Prozent) unter allen Defensive Tackles einsam ihre Kreise, ehe Quinnen Williams und Chris Jones (je 24,3 Prozent) auf dem geteilten dritten Platz folgen.

Es gibt einige Fragezeichen in diesem Kader, aber es gibt auch ein paar klar definierbare Spieler, um die Giants in den kommenden Jahren etwas aufbauen können. Lawrence ist ohne jeden Zweifel einer davon.

Interior Defensive Line: Aaron Donald, Los Angeles Rams

Die große Offseason-Frage bei Donald lässt sich am ehesten so zusammenfassen: In einer Defense mit vielen No-Names und ungewissen Rookies: Wie weit kann Donald diese Gruppe tragen? Die simple Antwort ist: ziemlich weit!

Wenn man spezifisch auf die Fragezeichen um Donald herum schaut, fällt direkt auf, dass die Rookies Kobie Turner und Byron Young in der Defensive Line neben Donald auffällig gut in die NFL reingekommen sind.

Was fraglos damit zusammenhängt, dass Donald noch immer einer der dominantesten Interior Defensive Linemen in der NFL ist. Nach wie vor einer der gefährlichsten Pass-Rusher auf der Defensive-Tackle-Position, müssen gegnerische Offenses ihre Blocking-Game-Plans weiterhin in erster Instanz um Donald herum aufbauen.

Wenn man einen Punkt festmachen will, wo der mittlerweile 32-Jährige vielleicht ein wenig abfällt, dann ist es die Run-Defense. Aber zu sehen, wie stark Donald nach wie vor als Pass-Rusher ist und wie er damit auch Räume für seine Mitspieler kreiert, war das ganze Jahr über spektakulär.

Knapp dahinter: Quinnen Williams, Jets; Chris Jones, Chiefs

Linebacker: Roquan Smith, Baltimore Ravens

Bei der Auswahl des All-Pro-Teams muss man vorsichtig sein, dass man sich nicht von seiner eigenen vorhandenen Meinung zu sehr beeinflussen lässt.

Manchmal aber passt es eben auch so, dass die eigene Meinung zu dem passt, was wir dieses Jahr in der NFL gesehen haben.

Roquan Smith war ein echter Game-Changer für die Ravens-Defense. Getty Images

Bei den Linebackern ist das dieses Jahr der Fall. Roquan Smith und Fred Warner sind in meinen Augen - mit Abstand - die beiden besten Linebacker in der NFL. In einem Position Ranking im Vakuum habe ich die beiden auf 1 und 2, und das wird sich vorerst auch nicht ändern.

Es sind auch die beiden besten Linebacker dieser Saison.

Das betrifft die individuelle Qualität, es betrifft aber auch den Impact auf die Defense. Smith ist kein physischer Downhill-Run-Defender, hier ist Warner nochmal eine Nummer stärker, und dementsprechend ist es für Smith wichtig, dass er mit etwas Raum arbeiten kann.

Bekommt er den, ist er ein Spieler, der eine ganze Front verbessert. Genau diesen Effekt hatte er auf die Ravens-Front, inklusive auf seinen Nebenmann Patrick Queen.

Smith ist ein Elite-Sideline-to-Sideline-Linebacker mit enormer Reichweite, hoher Spielintelligenz und der Qualität, Fehler seiner Nebenleute zu korrigieren. Seine Explosivität erlaubt es den Ravens, ihn variabel aufzustellen, was unter anderem für die vielen Pressure-Looks, aus denen sich Spieler dann von der Line of Scrimmage tief in Coverage fallenlassen müssen, essentiell ist.

Roquan Smith ist in mehrfacher Hinsicht ein prägender Spieler für diese Defense.

Linebacker: Fred Warner, San Francisco 49ers

Roquan Smith ist der eine, Fred Warner der andere Linebacker, der in meinen Augen ligaweit besondere Betrachtung verdient.

Linebacker generell ist eine Position, die über die letzten Jahre in puncto Positional Value im Vergleich mit anderen Defense-Positionen an Bedeutung verloren hat. Smith und Warner zeigen, dass ein Linebacker noch immer eine Defense prägen kann - durch die einzigartigen Qualitäten, die er mitbringt.

Bei Warner ist immer wieder auffällig, was für absurde Coverage-Aufgaben die Niners ihm geben können und was das strukturell mit der Defense macht, oder, besser formuliert: Welche Dinge es ihr erlaubt.

Bei Warner kommt die physische Komponente dazu, hier bringt er mehr mit als Roquan Smith im direkten Vergleich und das macht sein Spiel in der Summe nochmal kompletter. Aber die beiden setzen sich im Liga-Vergleich ab.

Linebacker: Demario Davis, New Orleans Saints

Warner und Smith als klare Linebacker-Elite abzugrenzen halte ich für richtig, doch Davis ist qualitativ nicht weit hinter den beiden. Warner und Smith setzen sich in meinen Augen insbesondere dadurch ab, dass sie noch prägender für ihre jeweiligen Defenses sind, doch Davis hat noch immer Argumente dafür, dass er durch die Bank weg einer der besten Linebacker in der NFL ist.

Wo Smith und auch Warner gelegentlich wackeln können, ist das Attackieren von Blocks oder das direkte Tackling. Davis bringt eine Power und eine kontrollierte Physis als Tackler mit, die ligaweit ihresgleichen sucht.

Mit seinen bald 35 Jahren spielt er in einer extrem aggressiven Saints-Defense, in der die Linebacker mitunter mit wenig Support auskommen müssen. Seine Physis überträgt sich auch auf seine Blitz-Snaps, Davis ist der Tone-Setter der Saints-Defense, einer der offensichtlichen Leader dieser Unit. Dass er mit knapp 35 noch auf diesem Level spielen würde, hatte ich nicht erwartet.

Knapp dahinter: Blake Cashman, Texans

Cornerback: Jaylon Johnson, Chicago Bears

Sensationelles Breakout-Jahr von Johnson, der sinnbildlich für die Entwicklung in Chicagos Secondary steht, und der Dreh- und Angelpunkt dieser Gruppe ist.

Johnson hat sich im Laufe dieser Saison zu einem echten Nummer-1-Corner entwickelt. Offenses meiden seine Seite des Feldes, und wenn die Bears in Man Coverage waren - nur knapp ein Fünftel ihrer Pass-Snaps -, dann sah Johnson ebenfalls kaum Targets und ließ nur eine Handvoll Catches zu.

Im letzten Vertragsjahr hat sich der einstige Zweitrunden-Pick zu einem Corner entwickelt, der in Man und in Zone glänzt, der Plays am Ball macht und der der Secondary Möglichkeiten gibt, etwa Safeties anderweitig zu positionieren, weil seine Seite der Coverage keine Hilfe benötigt.

Man kann einen legitimen Case dafür machen, dass Johnson der beste Corner dieser Saison war.

Sauce Gardner hat sich als Elite-Corner bereits in der NFL etabliert. Getty Images

Cornerback: Sauce Gardner, New York Jets

Gardner war letztes Jahr als Rookie der beste Cornerback in der NFL, und er hat in seiner zweiten Saison nahtlos da angeknüpft, wo er letztes Jahr aufgehört hatte.

Gardner war auch dieses Jahr einer der zwei, drei dominantesten Cornerbacks in der NFL. Ein Corner, der kaum mal geschlagen wird, schon gar nicht tief.

Der mit seiner Physis gewinnt, der mit seiner Länge und Reichweite gewinnt, aber der auch über Recovery-Speed und Agilität verfügt, die man bei seiner Größe und Statur nicht unbedingt erwarten würde.

Und bei Gardner hat sich die Dominanz gegen Man Coverage fast noch mehr übertragen, als bei Johnson. Er ist ein prägender, identitätsstiftender Spieler für seine Defense, die im zweiten Jahr in Folge eine hoffnungslos überforderte Offense Woche für Woche mit schleppen musste.

Er ist das beste Rundum-Corner-Paket in der NFL aktuell und müsste ich heute eine Defense von Null aufbauen, mit lediglich einem Cornerback als Startpunkt, dann wäre Gardner meine Wahl.

Cornerback: Charvarius Ward, San Francisco 49ers

Ich hatte Ward letztes Jahr in meinem All-Pro Team, und seinen Case sehe ich dieses Jahr als fast noch stärker.

Seine Physis ist eine echte Waffe, die Receiver massiv in der Route stören, aber auch zu spektakulären 16 Pass-Breakups geführt hat. Das war über die ersten 17 Wochen der Saison Platz 1 in der NFL.

Wards Spielweise passt zudem sehr gut in San Franciscos Defense, wo der starke Pass-Rush mit den paar Sekundenbruchteilen schon arbeiten kann, die Ward ihm durch seine Power in der Route verschafft.

Manchmal wird er in Man Coverage zu aggressiv, sodass er hier häufiger geschlagen wird, als etwa Gardner und Johnson, und auch in der Summe mehr Strafen kassiert. Das ist Teil seines Spiels und etwas, das man gewissermaßen in Kauf nimmt. Im Gesamtpaket überwiegen für mich aber die Vorteile dabei in seinem Spiel.

Knapp dahinter: Paulson Adebo, Saints; DaRon Bland, Cowboys; Darious Williams, Jaguars

Slot-Cornerback: Devon Witherspoon, Seattle Seahawks

Manchmal überträgt sich das Pre-Draft-Profil eines Spielers wirklich eins-zu-eins auf seine NFL-Karriere - Witherspoon ist exakt so ein Fall.

Ein furchtloser Blitzer und Run-Verteidiger in der Box, dessen verletzungsbedingte Abwesenheit in der Schlussphase der Saison Seattles Defense in vielerlei Hinsicht angemerkt hat; mit am meisten aber durch die wackligere Run-Defense und das schlechtere Tackling in der Box.

Witherspoon könnte auch Outside spielen, und ein echter Elite-Outside-Corner im Vakuum betrachtet hat für mich immer noch mehr Value für eine Defense, als ein Elite-Slot-Corner. Aber wir sind hier ja nicht im Vakuum, und für einen Spieler wie Witherspoon ergibt es absolut Sinn, ihn so viel wie möglich in Ballnähe zu haben. Auch und gerade dann, wenn die Offense den Ball nicht wirft.

Dass Witherspoon im Slot vermutlich am besten aufgehoben ist, ist deshalb nicht als versteckte Kritik zu verstehen, ganz im Gegenteil: Der Rookie ist ein Defensive Back, dessen Impact auf eine Defense weit über die "schlichte" Coverage-Arbeit hinausgeht. Und daran werden Seahawks-Fans noch lange Freude haben.

Safety: Jessie Bates, Atlanta Falcons

Ich bin ehrlich, ich war mir in der Offseason nicht sicher, ob die Falcons für Bates nicht zu tief in die Tasche gegriffen haben. Es war generell die Offseason der fragwürdigen Value-Priorisierungen bei den Falcons, die Chris Lindstrom zum teuersten Guard der Liga machten, einen Running Back in der Top 10 drafteten und deren teuerster Free-Agency-Neuzugang eben ein Safety war.

Man kann viele Falcons-Offseason-Moves rückblickend noch kritischer sehen, als damals schon, insbesondere angesichts der Art und Weise, wie diese Saison endete. Doch die Verpflichtung von Jessie Bates gehört nicht dazu.

Gleich das erste Spiel dieser Saison war bereits ein klarer Hinweis darauf, wo diese Reise hingehen würde. Bates schnappte sich im Season-Opener zwei Interceptions von Nummer-1-Pick Bryce Young, darunter eine, bei der er Young ganz im Stile eines erfahrenen Defensive Backs auf die falsche Fährte lockte und dann eiskalt zuschlug.

Solche Plays gab es von Bates immer wieder. Der Pick gegen Derek Carr direkt an der eigenen Endzone etwa. Bates ist einer der wenigen Safeties in der NFL, die einer Defense in Teilen eine neue Identität geben können. Und das hat er direkt im ersten Jahr in Atlanta unter Beweis gestellt.

Safety: Kyle Hamilton, Baltimore Ravens

Müsste man eine Top 5 der Spieler erstellen, die in dieser Saison zu absoluten Superstars aufgestiegen sind - Kyle Hamilton wäre eine unangefochtene Wahl für eine solche Liste.

In Teilen war das bereits vergangene Saison zu beobachten, der richtige Durchbruch aber gelang dem Vorjahres-Erstrunden-Pick im Laufe dieser Saison - mit seinem sensationellen Spiel gegen San Francisco in Woche 16 als Statement auf großer Bühne.

Hamilton ist Baltimores primärer Slot-Verteidiger geworden, agiert aber auch als Tight-End-Matchup-Waffe aus seiner Safety-Rolle heraus. Er ist eine Allzweckwaffe, ein Matchup-Spieler, und ein Spieler, der Coverages aus Sicht des Quarterbacks unsauber machen kann.

Wenige Spieler können Slot-Receiver (inklusive vertikale Slot-Routes von Kalibern wie Calvin Ridley!) und Tight Ends covern, Split und Single High Deep Safety spielen und gleichzeitig aus der Box oder aus dem Slot explosiv die Line of Scrimmage attackieren. Hamilton ist nach seiner zweiten Saison das, was Isaiah Simmons im besten Falle hätte werden sollen.

Diese Flexibilität, kombiniert mit seiner Reichweite und gleichzeitig seiner physischen Präsenz gegen den Run in der Box zu haben, gibt Baltimore eine wahnsinnig wertvolle Matchup-Waffe in der Front. Und weil die Ravens hier bereits mit Roquan Smith eine weitere Elite-Matchup-Waffe haben, war Hamiltons Sprung in dieser Saison ein essentielles Puzzleteil dahingehend, dass Baltimore eine Top-5-Defense hatte.

Knapp dahinter: Jevon Holland, Dolphins; Antoine Winfield, Buccaneers