Das sind die besten Champions für LoL-Anfänger!

Wenn man als neuer Spieler mit League of Legends anfängt, kann es schwierig sein, sich an das Spiel zu gewöhnen. Gleichzeitig einen komplexen Champion und alle Spielmechaniken zu lernen ist nicht einfach. Wir zeigen Euch, mit welchen Champions Ihr erfolgreich in League of Legends starten könnt, ohne Euch zu sehr auf die Mechaniken des Champions konzentrieren zu müssen.

Wir zeigen Euch die besten Champions für den Einstieg in League of Legends. Riot Games

Toplane: Garen

Dieser Demacianer ist wohl der Inbegriff von Männlichkeit. Aber nicht nur das, er ist außerdem ein Champion, der durch hohen Grundschaden, gutes Durchhaltevermögen und einfache Fähigkeiten glänzt. Keine seiner Fähigkeiten ist ein Skillshot und muss gezielt werden. Außerdem ist Garen im frühen Verlauf des Spiels sehr stark und kann fast jeden seiner Gegner im Eins gegen Eins bezwingen. Seine Passive, durch die er sich über die Zeit heilen kann, ist sehr hilfreich, sollte ein Fehltritt geschehen. Einziger Nachteil bei Garen ist, dass er gekitet werden kann. Da dies in den frühen Level aber noch fast kein Gegner optimal beherrscht, wird man als Starter großen Gefallen an Garen finden.

Alternative: Malphite.

Dieser Champion zeichnet sich durch sein überwältigendes Durchhaltevermögen und seine sehr starke ultimative Fähigkeit aus.

Jungle: Warwick

Warwick ist der ultimative Anfänger-Champion, wenn man die Position Jungle lernen möchte. Da der Jungle für einen Anfänger die größte Herausforderung darstellt, ist es wichtig, dass der Champion einen beim Einstieg klar unterstützt. Warwick hat keine Probleme, in den frühen Phasen des Spiels die Jungle-Monster zu bekämpfen. Seine Q-Fähigkeit und seine Passive geben ihm eine Menge Leben zurück und verhindern einen Tod an den neutralen Monstern. Warwick ist außerdem darauf ausgelegt, sich einen großen Teil im Jungle aufzuhalten. Also eine Menge PvE und damit gefahrenlos zu erlernen. Mit Level 6 kann man dann anfangen, seinen Lanes zu helfen, das sogenannte Ganken. Die ultimative Fähigkeit unterdrückt den Gegner für kurze Zeit und fügt ihm Schaden zu. Sehr effektiv und resultiert mit Hilfe eines Mitspielers oft in einem Kill.

Alternative: Amummu.

Dieser Champion hat in seinem Kit zwei Betäubungen und eine Menge AoE Schaden. Amummu ist also sehr gut in Teamfights und dank nur einem Skillshot auch sehr einfach zu spielen.

Midlane: Annie

Annie mag zwar unschuldig wirken, doch sollte man sich davon nicht täuschen lassen, denn sie ist sehr gefährlich. Annie zeichnet sich vor allem durch ein sehr hohes Schadenspotenzial, und das auch schon früh im Spiel, aus. Drei ihrer vier Fähigkeiten verursachen Schaden, und wenn man etwas Fähigkeitsstärke angehäuft hat, muss jeder Gegner aufpassen. Ihre Fähigkeiten sind alle sehr einfach und klar, also optimal für einen Anfänger. Ihre Q-Fähigkeit kann außerdem als Hilfe zum Lasthitten der Vasallen genutzt werden. Dies ist sehr wichtig, da das Lasthitten am Anfang schwerfällt, vor allem, da man als Magier keinen hohen Angriffsschaden besitzt. Annie ist außerdem ein Champion, der noch bis in hohe ELO-Bereiche gut gespielt werden kann.

Alternative: Cho´Gath.

Cho´Gath ist einer der kräftigeren Vertreter in der Midlane. Eine starke Überlebensfähigkeit in der Lane und hohe Grundschadenswerte machen ihn zu einer guten Wahl.

Schütze: Caitlyn

Der Standard-Schütze ist Caitlyn - nicht viele Fähigkeiten nutzen und immer Auto-Attacken. Caitlyn ist deswegen für Anfänger so gut, weil sie die höchste Reichweite mit Auto-Attacken hat. Sie kann also sehr sicher stehen und ihren Schaden anbringen. Ihre E-Fähigkeit erlaubt ihr außerdem eine gute Fluchtmöglichkeit und ihre ultimative Fähigkeit ist optimal zum Finalisieren eines Kills aus großer Reichweite. Für einen Anfänger ist es wichtig, im frühen Verlauf des Spiels nicht direkt ins Hintertreffen zu geraten und so ist Caitlyn, mit ihrer dominanten Lane, der perfekte Champion dafür.

Alternative: Sivir.

Einmal die Q- und E-Fähigkeit auf die Vasallen anwenden und schon sind diese tot. Diese Möglichkeit und die fürs gesamte Team hilfreiche, ultimative Fähigkeit machen Sivir zu einem starken Schützen.

Unterstützer: Leona

Leona ist zwar eine Frau, agiert aber sehr männlich im Unterstützen. Insgesamt drei betäubende oder festhaltende Fähigkeiten und eine von Grund auf gute Durchhaltefähigkeit, und das auch noch kombiniert mit einem für Unterstützer sehr guten Schaden, machen Leona zu einem starken Champion. Leona erlaubt ein sehr aggressives Lane-Verhalten und das Erzwingen von Kämpfen. Zwar hat das Kit von ihr zwei Skillshots, die ultimative Fähigkeit hat aber so einen großen Radius und Reichweite, dass sie auch für Anfänger gut zu treffen ist.

Alternative: Janna.

Janna ist das Gegenteil von Leona. Ein sehr passiver und aufs Unterstützen des Schützen ausgelegter Spielstil zeichnen Janna aus. Man versucht, die Gegner vom Schützen weg zu halten, und diesen mit einem Schild zu verstärken.