Dotchev fordert eine Reaktion: "Das schulden wir unseren Fans"

Der FC Erzgebirge Aue hat seine letzten drei Spiele in der 3. Liga verloren. Am Samstag steht eine richtungsweisende Partie gegen den punktgleichen 1. FC Saarbrücken an.

Aues Trainer Pavel Dotchev erwartet eine Reaktion seiner Mannschaft nach dem 0:4 in Münster. IMAGO/Picture Point