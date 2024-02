"Das Schlimmste, was passieren kann": Regelbruch kostet Heidenheim die Einzel-Play-offs

Schon vor dem letzten Spieltag sind im Süd-Osten der VBLCC Entscheidungen gefallen. Auf besonders bittere Weise im Duell zweier direkter Konkurrenten.

Wer holt sich den 14. Platz in der Süd-Ost-Division? Zugegeben, zunächst mag dieser Rang bedeutungslos erscheinen. Fernsehgelder wie in der Fußball-Bundesliga gibt es nicht, für die Teams selbst ist der achte für die VBLCC-Play-offs ausschlaggebend. Doch es steckt mehr dahinter. Denn der 14. Klub-Rang ist der letzte, der zwei Spielern eine Teilnahme an den Einzel-Play-offs des VBL Grand Final garantiert.

Beim Offline-Spieltag in Köln kam es um jenen Rang zum Duell der beiden direkten Konkurrenten. Der 1.FC Heidenheim hatte als 15. zwei Punkte Rückstand auf Eintracht Frankfurt.

Die Mannschaft von der Ost-Alb spielte im Doppel groß auf und ließ den Frankfurtern keine Chance. Ein 5:0 stand nach 90 Ingame-Minuten auf der Anzeigetafel. Etwas ausgeglichener ging es dagegen im ersten Einzel zu, in dem Frankfurts Adnan Gültekin den Druck hatte, nicht verlieren zu dürfen. In der zweiten Halbzeit erzielte er schließlich die Führung, musste kurz vor Schluss aber nochmal um diese bangen. Denn in der 91. Minute hatte Heidenheims Laurin-Noah Bartsch den Ausgleich auf dem Fuß. 'AdnanReal' machte mit seinem Torhüter das kurze Eck auf, jedoch traf Bartsch nur den Pfosten.

Umso bedeutender wurde dieser Triumph von Gültekin, da Heidenheims Freude über den vorherigen Sieg nur von kurzer Dauer war. Denn erneut musste am Grünen Tisch gewertet werden. Bei seinem 5:0 hatte das Duo von der Ost-Alb zwei Hero-Karten auf der Bank, lediglich eine ist laut DFL-Regularien erlaubt.

"Wir sind da einfach selbst schuld"

Damit wurde aus einem 5:0 ein 0:3 und insgesamt eine Niederlage für die Württemberger - gleichbedeutend mit dem Verpassen des 14. Ranges. Es sei "unglücklich, weil uns der Fehler schon einmal passiert ist und überhaupt gar nicht passieren darf", erklärte Bartsch anschließend gegenüber kicker eSport. Zwar wurde "leider von den Schiedsrichtern nicht mehr kontrolliert, ob bei den Aufstellungen alles regelkonform ist, obwohl sie es bei Eintracht Frankfurt gemacht hatten, aber das darf nicht als Grund gelten. Wir sind da einfach selbst schuld."

Deutlich emotionaler reagierte Bremens Ali Oskoui Rad, der als Experte im Stream der DFL war: "Das Dümmste, was du machen kannst. Das Schlimmste, was passieren kann." Auch Braunschweigs Kai Hense, der als Gast-Experte auf der Couch Platz nahm, stimmte zu: "Schlimmer geht's nicht."

Mainz hat Divisionsmeisterschaft in der eigenen Hand

Noch keine Entscheidung ist um die Divisionsmeisterschaft gefallen, allerdings wurden die Weichen gestellt - und zwar in Richtung Mainz. Während die Rheinhessen das Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern gewannen, ließ RBLZ Gaming Punkte liegen. Gegen Hertha BSC kamen die Sachsen nicht über ein Remis hinaus. Damit beträgt der Abstand vor dem letzten Spieltag drei Punkte.

Um doch noch den inoffiziellen Titel verteidigen zu können, müssen die Leipziger ihre Partie gegen Darmstadt 98 gewinnen und auf eine Niederlage der Mainzer im Match gegen Bayern München hoffen.

Ein Fernduell wird es auch um den letzten Klub-Play-off-Rang geben. In der Pole Position ist weiterhin Hertha BSC, die mit der SV Elversberg nur noch einen Verfolger hinter sich haben. Die "Elv" ist zwei Punkte entfernt. Keine Rolle mehr spielt der Karlsruher SC, die Badener mussten sich Greuther Fürth geschlagen geben und haben keine Chance mehr auf Rang 8.

Bei den Franken kam es derweil zum Debüt von Ekrem Dogan, der sein Einzel gegen Khalid Gürel unentschieden spielte. Dogan wurde für Islamovic nach nachnominiert, dem auf Antrag von Fürth die Spielerlaubnis entzogen wurde.