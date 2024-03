Das Schiedsrichter-Team des Jahres: Tanja Kuttler und Maike Merz

Sie zählen zu den deutschen Top-Gespannen und vertreten den Deutschen Handballbund bei zahlreichen Großturnieren: Tanja Kuttler und Maike Merz wurden als "Schiedsrichter-Team des Jahres" ausgezeichnet und folgen damit auf Robert Schulze und Tobias Tönnies, welche zuvor zwei Mal in Folge gewannen.

"Es ist immer schwierig, auf eins runter zu brechen, aber die Teilnahme an der Männer-WM war ein absoluter Hammer. Das haben wir uns früher nie erträumt, natürlich dann irgendwann gehofft, als wir doch eine gewisse Rolle erfüllt haben, aber dort dann zu stehen und bei der WM dann auch wirklich ein Hauptrundenspiel zu pfeifen, das war schon mein persönliches Highlight", erläutert Tanja Kuttler ihre persönlichen Höhepunkte aus 2023.

Ihre Schwester und Gespannpartnerin Maike Merz ergänzt: "Ich kann mich auf jeden Fall anschließen, aber das war nicht das einzige für mich. Wir hatten so viele tolle Spiele im vergangenen Jahr. Auch in der Männer Champions League haben wir schon wirklich tolle Spiele bekommen und sehen auch, dass wir die Verantwortung für gute Spiele bekommen. Aber auch bei der Frauen-WM war für mich zum Beispiel das Viertelfinale in Trondheim so ein Spiel, das wahnsinnig herausfordernd war, aber auch einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat."

Veränderung des Rollenbildes Schiedsrichter

"Ich glaube, dass sich schon sehr viel verändert. Wir nehmen es so wahr, dass die Schiedsrichter generell, also nicht nur wir, sondern alle, positiver wahrgenommen werden", fallen Merz Veränderungen am Rollenbild Schiedsrichter auf.

Doch eines darf ihrer Meinung nach nie vergessen werden: "Wichtig ist einfach: ein Schiedsrichter wird nie perfekt sein. Es wird nie das perfekte Spiel geben, wir werden immer Fehler machen. Das muss man irgendwo ein Stück weit auch als Fan akzeptieren können. Natürlich müssen wir versuchen, so wenig Fehler wie möglich zu machen und eine Waage zu halten über das Spiel, damit alle um uns herum zufrieden sind, aber wir werden nie keine Fehler machen. Das ist bei den Spielern und Trainern genauso."

"Was das Rollenbild des Schiedsrichters angeht, hat es sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten doch, so ist unser Empfinden, sehr gewandelt. Wir sind wirklich Teil des Sports und haben auch das Gefühl, dass wir wirklich so wahrgenommen werde. Es ist schön, wie viele Fotoanfragen aus dem Publikum kommen und dass wir auch Autogramme schreiben", fügt Tanja Kuttler hinzu.

Dennoch sind die beiden froh, wenn sie auf dem Spielfeld nicht so sehr im Rampenlicht stehen: "Generell kann man schon sagen, dass wir nicht geboren sind für die Rolle. Wir sind froh, dass wir an der Pfeife nicht so viel sprechen müssen, zumindest nicht ins Mikrofon, sehen aber die Verantwortung und füllen auch diese Rolle sehr gerne aus. Darum finden wir das einfach schön und sind einfach froh, dass wir auf dem Feld den Fokus haben, unauffällig zu sein", so Kuttler.

Spielvor- und Nachbereitung: Das A und O

"Wir schauen jedes Spiel mindestens einmal an, meistens zweimal. Dann machen wir die detaillierte Analyse, stimmen uns auch nochmal im Team ab. Da muss man ja irgendwo auch auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Aber dann versuchen wir das Spiel tatsächlich abzuschließen und müssen uns ja auch schon wieder auf das nächste fokussieren", erklärt Meike Merz ihre Routine in der Spielnachbereitung.

Tanja Kuttler fügt hinzu: "In der Spielnachbereitung geht es um uns selbst. Wenn Fehler entstanden sind, schauen wir genau darauf, warum sie entstanden sind. Standen wir schlecht? Hatten wir einen falschen Fokus? Oder hatten wir einfach regeltechnisch eine andere Auffassung?"

Genauso wichtig wie die Nachbereitung ist auch die Vorbereitung. "In der Spielvorbereitung schauen wir schon extrem auf Spielertypen, aber auch auf die Dinge, die wir zu erwarten haben vom Spiel. Zum Beispiel was für Deckungsvarianten für die Mannschaften üblich sind. Natürlich fällt das in der Bundesliga einfacher, weil wir da auch so sehr viel sehen und die Mannschaften und Spielertypen einfach kennen. In internationalen Wettbewerben ist das oftmals einfach nochmal aufwändiger", so Kuttler abschließend.