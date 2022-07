"Das sah schrecklich aus": Hradecky und Andrich mit deutlicher Kritik

Bayer Leverkusen erlebte im ersten Pflichtspiel der Saison 2022/23 eine 3:4-Niederlage im DFB-Pokal bei Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg. Vor allem Einer übte anschließend deutliche Selbstkritik ...

Lukas Hradecky war nach dem blamablen Aus bei der SV Elversberg richtig bedient und richtete deutliche Worte an sein eigenes Team. "Wir müssen uns darauf konzentrieren, Fußball zu spielen. Wir beschäftigen und mit dem Schiri, mit den Zuschauern, mit dem Platz, da ist negative Energie da", haderte der Finne nach der äußert dürftigen Vorstellung in Elversberg. "Wir kommen hier nach toller Vorbereitung her - und nach drei Minuten liegen wir hinten. Wenn man so viele Gegentore bekommt wie letzte Saison, schaffst du nichts. Auch wenn wir gute Leute vorne haben ... aber wir können nicht jedes Mal vier, fünf Tore schießen."

Hradecky: "Habe meine Mannschaft nicht erkannt"

Die Pokal-Pleite war ein denkbar schlechter Saisonstart nur eine Woche vor dem Beginn der Bundesliga. "Wir wissen, dass es nicht einfacher wird. Wir müssen nun alle in den Spiegel schauen. Ich habe es schon tausendmal gesagt, aber das reicht scheinbar nicht: Wir leben nicht dafür und denken, wir sind die Tollsten und dann verlierst du solche Spiele wie in Elversberg. Eigentlich müssen wir hier zupacken, die schlauere Mannschaft sein. Aber stattdessen wollen wir spielen wie Barcelona und lassen aber Räume offen. Das sah schrecklich aus teilweise, ich kann das gar nicht erklären und habe meine Mannschaft gar nicht erkannt", sagte Hradecky.

Dass die mitgereisten Fans nach dem enttäuschenden Ausscheiden entsprechend angefressen und dies laut Hradecky "zu Recht" waren, brachte den Keeper, der sich nach dem Spiel den Fans in der Kurve stellte, zu weiterer Kritik an seinen eigenen Mitspieler: "Mich kotzt es dann an, dass manche dann schon auf dem Weg zur Kabine sind und nicht die Konsequenzen aushalten. Es gibt anscheinend viel zu bereden. Es war eine tolle Vorbereitung, aber das war alles heiße Luft. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wir hätten wie letztes Jahr alles verloren, da waren wir dann gleich auf den Zehenspitzen."

Andrichs Mahnung an Frimpong und Bakker

Ein besonderer Kritikpunkt nicht nur von Hradecky war insbesondere das Diskutieren mit dem Referee einiger Bayer-Akteure. "Was wollen wir? Die sind fußballerisch schwächer, wollen wir uns runterreden? Da müssen wir Profis sein", so der Leverkusener Kapitän.

Ähnlich sah es Mitspieler Robert Andrich, der von einer "Katastophenleistung defensiv wie offensiv" sprach - und in Sachen Diskutieren etwas konkreter wurde: "Ich denke, wir haben sehr viele junge Spieler, die schnell erhitzt werden und sich dann nicht mehr auf das Wesentliche konzentrieren. Ich bin sicher auch ein Spieler, der über die Emotion kommt, aber ich denke, wir beschäftigen wir uns teilweise zu viel mit anderen Sachen und das ging heute schon von Anfang an los. Und so Spieler wie 'Jerry' (Jeremie Frimpong; Anm. d. Red.) und 'Mitch' (Mitchell Bakker, Anm. d. Red.), die große Qualität haben, werden so von ihrem Spiel abgebracht - und dann helfen sie uns einfach nicht. Darüber müssen wir intern reden."

Viel Zeit bleibt der Werkelf in Sachen Aufarbeitung allerdings nicht, denn in einer Woche (Samstag, 18.30 Uhr) wartet mit Borussia Dortmund am 1. Bundesliga-Spieltag direkt ein großes Kaliber und ein Gegner, der seine Pokalaufgabe bei Drittligist TSV 1860 München am Freitagabend (3:0) deutlich souveräner gelöst hatte.