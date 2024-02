Das sagt Tobias Reichmann über seinen Ex-Trainer Dagur Sigurdsson

Gemeinsam haben sie bei der EM 2016 einen der größten Erfolge ihrer Karrieren gefeiert. Jetzt ist Dagur Sigurdsson neuer Nationaltrainer Kroatiens - und Tobias Reichmann hält das für eine gute Wahl. Vor dem brisanten Duell mit Deutschland sieht er dadurch aber auch einen möglichen Vorteil bei den Kroaten.

Tobias Reichmann war einer seiner Schlüsselspieler, als Dagur Sigurdsson die deutschen Handballer 2016 sensationell zum EM-Titel führte. Reichmann war bester Torschütze von Sigurdssons "Bad Boys", die sich in Polen zum Champion krönten.

Der Isländer weiß also ganz genau, wie man große Titel gewinnt - und diese will er nun auch mit Kroatien holen. Am Donnerstag wurde der 50-Jährige als neuer Coach der zuletzt kriselnden Kroaten vorgestellt. Reichmann hält das für eine gute Entscheidung.

"Dagur ist ein super erfahrener Trainer, der genau weiß, welche Stellschrauben er drehen muss", sagt der Rechtsaußen der Rhein-Neckar Löwen bei handball-world über seinen ehemaligen Trainer.

Als Sigurdsson 2016 mit der DHB-Auswahl zur EM nach Polen reist, zählt das deutsche Team auch aufgrund vieler Verletzungen nur zu den Außenseitern. Trotzdem holt es überraschend den Titel. Gelingt ihm nun auch Großes mit Kroatien?

Sein erster Job wird die Qualifikation für Olympia sein. Beim Turnier in gut zwei Wochen in Hannover geht es um zwei Tickets - und um ein brisantes Duell. Denn Sigurdsson wird gleich in einem seiner ersten Spiele als Kroatiens Trainer auf Deutschland treffen.

Reichmann sieht darin nicht unbedingt einen Vorteil für die Deutschen. „Er weiß natürlich auch ganz gut, wie die Deutschen ticken...", sagt der ehemalige Nationalspieler.

Im zweiten Spiel der Vierergruppe treffen beide Teams am 16. März aufeinander. Weitere Gegner sind Algerien und Österreich. Vielleicht fahren Deutschland und Kroatien am Ende dann gemeinsam zu dem Sommerspielen in Paris. Das würde sicher auch Dagur Sigurdsson gefallen.