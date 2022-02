Das sagt Saier über die Zukunft von Schlotterbeck und Petersen

Shootingstar Nico Schlotterbeck ist heiß umworben, Routinier Nils Petersen liegt ein Angebot zur Verlängerung vor. Im kicker-Interview (Donnerstagsausgabe) spricht Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier über den Stand der beiden Personalien.

Seit dem 2. Spieltag steht der SC Freiburg durchgehend in den Top 6 der Bundesliga, nach dem 2:1-Sieg in Augsburg aktuell auf Platz 6, punktgleich mit RB Leipzig und der TSG Hoffenheim auf den Plätzen 4 und 5. 37 Zähler nach 23 Spieltagen - Freiburg nimmt Anlauf Richtung internationales Geschäft. Neben der komfortablen sportlichen Situation beschäftigt sich die Führung des SC natürlich auch mit dem Kader für die kommende Saison. Wenn es um mögliche Abgänge geht, stehen insbesondere Shootingstar Nico Schlotterbeck und Routinier Nils Petersen im Fokus der Öffentlichkeit.

Die Grundsatzentscheidung, ob er geht oder bleibt, ist noch nicht gefallen. Jochen Saier über die Personalie Nico Schlotterbeck

Im kicker-Interview (ab Mittwochabend hier auch als eMagazine) spricht Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier über die beiden Personalien. Zur Zukunft des umworbenen Nico Schlotterbeck, dessen Vertrag beim SC noch bis 2023 läuft, sagt er: "Die Grundsatzentscheidung, ob er geht oder bleibt, ist noch nicht gefallen. Es wird gemeinsam mit ihm einen Abwägungsprozess und eine Entscheidung geben, die natürlich maßgeblich damit zusammenhängt, ob es attraktive Angebote für ihn gibt, die seinem Wert - auch für uns als absoluter Unterschiedsspieler - und Potenzial entsprechen." Neben einem Verkauf im kommenden Sommer seien auch zwei andere Varianten denkbar.

Angesprochen auf einen ablösefreien Abgang 2023 sagt Saier: "Es ist alles möglich, vor allem, wenn die Rahmenbedingungen aus unserer Sicht im Sommer nicht stimmen." Und zu den Chancen auf eine Vertragsverlängerung meint der 43-Jährige: "Wie gesagt, alles ist möglich. Auch, dass Nico seinen Vertrag verlängert und seine Entwicklung bei uns weitergeht, um sich auf ein noch höheres Niveau zu spielen und sich ein noch stabileres Fundament zu erarbeiten."

Er muss zu 100 Prozent als Spieler eine Entscheidung treffen. Jochen Saier über die Personalie Nils Petersen

Nils Petersen liegt ein SC-Vertragsangebot über den Sommer hinaus vor, eine Entscheidung, wie und wo es für ihn weitergehen soll, hat der Stürmer noch nicht getroffen. Saier sagt: "Ich stehe mit Nils im engen und vertrauensvollen Austausch. Wir haben seine Situation in allen Facetten diskutiert. Wir geben ihm Zeit und Ruhe, für sich mit Überzeugung eine gute Entscheidung zu treffen. Ich glaube, das wird er in den kommenden Wochen tun. Wir begleiten das unaufgeregt, diese Rahmenbedingungen hat er sich über die Jahre verdient." Dabei sei eine Folgeanstellung beim Sport-Club nicht Teil des Angebots an Petersen: "So etwas wird bei uns immer erst dann konkretisiert, wenn ein Karriereende feststeht. Bei dem Gesamtpaket von Nils sehe ich da aber sicherlich interessante Perspektiven. Jetzt muss er zu 100 Prozent als Spieler eine Entscheidung treffen. Da passt nichts anderes rein, weil wir ihn dann auch nach dem Sommer mit Haut und Haaren und körperlich in einem Top-Zustand bräuchten."

