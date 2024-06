Das sagt Johannes Bitter zur HBL-Lizenz für den HSV Hamburg

Johannes Bitter war Teil der Delegation des HSV Hamburg, die am Donnerstag vor dem Schiedsgericht die zuvor von der Handball Bundesliga verweigerte Erstliga-Lizenz für den Verein erstritten. Er stand danach für eine Stellungnahme zur Verfügung, die handball-world hier im Wortlaut dokumentiert.

Hinweis: Vor der Stellungnahme von Johannes Bitter gab es bereits eine Erklärung des Schiedsgerichts sowie eine von HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann und den Funktionären des HSV. Das angefügte Video gibt eine Zusammenfassung wieder, wir empfehlen - da sich die Aussagen von Johannes Bitter teils auch auf vorherige Ausführungen beziehen - die Stellungnahme des Schiedsgerichts, von Frank Bohmann und den HSV-Vertretern vorher komplett zu lesen.

Johannes Bitter zur HSV-Lizenz für die Handball Bundesliga

Pressefrage: Beschreib mal: Was geht in Dir vor, wie war der Tag für Dich?

Höchstspannung. Es war die ganze Zeit eine große Anspannung. Es war kein alltäglicher Tag. Wir sind natürlich total glücklich, dass es jetzt so gekommen ist: Dass wir die Lizenz unter einer weiteren Bedingung bekommen und jetzt bis zur nächsten Woche Zeit haben, wirklich dann auch alle Hausaufgaben auch final zu erledigen.

Aber das ist für mich als Spieler jetzt erstmal zweitrangig, das müssen andere tun. Ich habe mit der Mannschaft telefoniert. Die Mannschaft ist zusammen in der Kabine und hat sich sehr gefreut.

Pressefrage: Man ist nicht jeden Tag in so einem Sitzungssaal. Was ging Dir da in den sechs Stunden durch den Kopf?

Wir haben das ja bewusst entschieden, dass wir teilnehmen und auch für die Mannschaft sprechen. Es war alles andere als alltäglich, vollkommen klar. Aber ich habe das einfach gespürt, dass der Vorsitzende wahnsinnig gut vorbereitet war, dass er alles aus dem Effeff kannte und dass er alles vorbereitet hatte.

Es war höchstprofessionell, so habe ich das wahrgenommen. Und, dass die entscheidenden Fragen, die dann am Ende für das Urteil relevant waren, geklärt wurden. Das in sehr viel verschiedenen Runden, das habt ihr auch wahrgenommen. Und, dass es am Ende sehr, sehr begründet zu der Entscheidung gekommen ist.

Pressefrage: Am Ende hat eine Kleinigkeit den Ausschlag gegeben?

Das wage ich nicht zu bewerten. Das hat der Vorsitzende hier glaube ich vollkommen klar und in vielen Worten dargestellt.

Pressefrage: Ist die Erleichterung jetzt erstmal größer als so eine Art pure Freude. Oder bist Du erschöpft?

Wir haben das vorher auch gespiegelt, dass wir sicher sind, dass wir wahnsinnig viel richtig gemacht haben und, dass es sich am Ende irgendwie nicht richtig anfühlt, dass wir aufgrund dieser Sachen, die vielleicht nicht richtig gelaufen sind, nicht weitermachen dürfen.

Darüber ist die Freude groß und die Erleichterung vielleicht noch größer. Jetzt warten wir einfach ein paar Tage ab, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir jetzt die letzte Seite vom Hausaufgabenbuch auch noch gefüllt kriegen.

Pressefrage: Glaubst Du, dass einen Effekt hatte, dass ihr als Spieler, als Betroffene mit vor Ort wart?

Das war in dem Sinne kein Kalkül. Es war einfach, dass wir gesagt haben: Wir wollen hier teilnehmen, weil wir ja auch ein großer Teil der DNA des Klubs sind. Deswegen wollten wir dabei sein und die Mannschaft hatte sich das auch gewünscht, dass sie hier Gehör findet.

Pressefrage: Du bist kein Jurist, kein Sportrechtler, aber auch nicht auf den Kopf gefallen. Konntest du alles, worüber heute gesprochen wurde, nachvollziehen?

Auf jeden Fall - nicht.

Pressefrage: Der Prozess war deutlich länger als viele vorher gedacht hatten, hat Dich etwas überrascht? Vielleicht an welchen Stellen es geknirscht hat?

Ich weiß nicht, ob es an vielen Stellen geknirscht hat. Es war einfach eine total fundierte Entscheidung, die über den ganzen Tag beraten wurde und über die in ganz vielen Runden hier diskutiert wurde.

Ich glaube, das Schiedsgericht hat sich da wahnsinnig viel Zeit genommen und abgewogen und hat am Ende diese fundierte Entscheidung getroffen, die zu unseren Gunsten ausgegangen ist.

