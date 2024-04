Das sagt der HSV Hamburg zur Lizenz-Bedingung der Handball Bundesliga

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat die Lizenz für die Spielzeit 2024/25 nur unter der Bedingung erhalten, eine derzeit noch bestehende Liquiditätslücke zu schließen. Wie die Handball-Bundesliga (HBL) am Mittwoch mitteilte, hat der Tabellenneunte bis zum 3. Mai Zeit, den nötigen Nachweis zu erbringen. Anderenfalls gilt die Lizenz als nicht erteilt, und der HSVH würde als Zwangsabsteiger feststehen.

In der Hansestadt ist man sich der Situation bewusst, aber auch optimistisch. "Ich bin sicher, dass wir das schaffen", sagte HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke der Deutschen Presse-Agentur. Über die Höhe der finanziellen Lücke machten weder die HBL noch der Verein Angaben. Alle übrigen sportlich qualifizierten Bewerber aus den beiden Profiligen haben die Lizenz sofort erhalten.

"Wir haben den Prozess in den vergangenen Wochen immer im engen Austausch mit der HBL geführt und wussten, dass wir diese Bedingung womöglich bekommen würden, weil wir seit unserem Neustart unter gesamtwirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen kontinuierlich gewachsen sind", erklärt Frecke in einer Vereinsmitteilung.

Dort ergänzt der HSV-Geschäftsführer: "Nun müssen wir dieses Wachstum und unsere Stabilität in diesem Jahr noch einmal mit zusätzlichen Dokumenten untermauern, um nachzuweisen, dass wir die von der Liga errechnete Liquiditätslücke decken können. Wir haben dafür bereits die nötigen Zusagen und werden die benötigten Unterschriften und Unterlagen bis zum 3. Mai einreichen und freuen uns dann auf unsere nächste Spielzeit in der ersten Liga."

Den Hamburgern war bereits in der Serie 2015/16 nachträglich die Lizenz für die laufende Spielzeit entzogen worden. Der Verein startete daraufhin in der viertklassigen Oberliga neu und schaffte zur Saison 2021/22 den Aufstieg in der Bundesliga. Die vergangene Saison schloss der HSVH auf dem siebten Tabellenplatz ab.