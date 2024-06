Das sagt das Schiedsgericht zur Lizenz für den HSV Hamburg

Am Donnerstag erstritt der HSV Hamburg die Lizenz für die kommende Spielzeit in der Handball Bundesliga, das Schiedsgericht gab nach dem Urteil in einem Flughafen-Hotel in Hannover durch den Vorsitzenden Christof Wieschemann, der gemeinsam mit Rechtsanwalt Michael Kintrup und Prof. Dr. Rainer Tarek Cherkeh das dreiköpfige Gerichte bildete, eine Stellungnahme ab, die wir im Wortlaut dokumentieren.

Das Schiedsgericht: Prof. Dr. Rainer Tarek Cherkeh, der Vorsitzende Christof Wieschemann und Rechtsanwalt Michael Kintrup. cie