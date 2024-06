"Das riesige Potenzial im Kinderhandball lassen wir zu großen Teilen ungenutzt": Markus Scherbaum im Interview

Seit über 25 Jahren trainiert Markus Scherbaum Jugendmannschaften in allen Altersklassen. Als seine Kinder mit dem Handball anfingen, verschrieb er sich dem Kinderhandball - und blieb dem jüngsten Handballnachwuchs treu, als seine Kinder älter wurden. "Im Erwachsenenbereich musst du hart arbeiten, um deine Spieler davon zu überzeugen, dass das, was du ihnen sagst, eine gute Idee ist - und mit Glück glauben sie dir am Ende 80 Prozent", schmunzelt er. "Kinder sind hingegen gierig auf alles, was du ihn beibringen willst." Im ausführlichen Interview spricht Scherbaum über die Bedeutung des Kinderhandballs und das ungenutzte Potenzial in dieser Altersklasse...

Markus, im Vorgespräch hast du gesagt, dass es schwierig ist, richtig gute Trainerinnen und Trainer für den Kinderhandball zu gewinnen. Was macht aus deiner Sicht denn einen richtig guten Trainer in diesem Altersbereich aus? Denn nicht jeder gute Erwachsenentrainer wäre auch ein guter Kindertrainer ...

Markus Scherbaum:

Das garantiert nicht, das ist richtig (lacht). Die Eigenschaften eines guten Trainers sind aus meiner Sicht jedoch generell identisch: Er hat das Thema methodisch-fachlich verstanden. Das wird gerade im Kinderhandball oft noch als Nebensache betrachtet; die Trainertätigkeit wird immer wieder darauf reduziert, Begeisterung bei Kindern zu wecken.

Und das stört dich?

Markus Scherbaum:

Ja, denn du musst eben nicht nur begeistern können - was ohne Zweifel wichtig ist -, sondern auch fachlich und methodisch gut arbeiten. Zusätzlich sind aufgrund des Altersbereich gewisse pädagogische Fähigkeiten erforderlich. Menschen, die selbst Kinder haben oder beruflich mit ihnen zu tun haben, haben es wahrscheinlich auch per se erst einmal leichter, aber auch viele Menschen ohne Kinder schaffen es, einen Draht zu den Kindern aufbauen.

Warum ist es so wichtig, im Kinderhandball gut zu arbeiten?



Markus Scherbaum:

Ich behaupte, dass im Kinderhandball 90 Prozent der Grundlagen geschaffen werden, die für die spätere Entwicklung elementar sind - zum Beispiel beim Erwerb von Techniken oder der Förderung der Spielfähigkeit. Es gibt gewisse Dinge, die Kinder später einfach nicht aufholen können - oder, anders formuliert: Wenn wir im Kinderhandball die Qualität nicht schaffen, wird sie auch danach nicht mehr kommen. Außerdem muss man aus Vereinssicht festhalten: Der Großteil der neuen Mitglieder startet im Kinderbereich - danach geht es dann darum, sie zu halten. Daher ist die Fähigkeit, Kinder für den Handball zu gewinnen, die Grundlage für die ganze Breite der Sportart Handball.

Wenn du es einem skeptischen Trainerkollegen verkaufen müsstest: Warum lohnt es sich, in den Kinderhandball zu gehen?

Markus Scherbaum:

Kinder sind so lernwillig und lernbereit wie keine andere Altersgruppe. Sie saugen alles auf, was du sagst - das erlebst du später nie wieder (schmunzelt). Im Erwachsenenbereich musst du hart arbeiten, um deine Spieler davon zu überzeugen, dass das, was du ihnen sagst, eine gute Idee ist - und mit Glück glauben sie dir am Ende 80 Prozent.

Kinder sind hingegen gierig auf alles, was du ihn beibringen willst, und man sieht die Fortschritte von Training zu Training. Daher siehst du bei Kindern auch sofort, ob du ein guter Trainer bist, denn nur dann werden auch deine Kinder gut und deine Mannschaft besser. Es ist eine tolle Bestätigung.

Du gerätst ja richtig ins Schwärmen ...

Markus Scherbaum:

Genau aus diesen Gründen bin ich im Kinderhandball geblieben. Ich habe die verschiedensten Altersklassen - auch im Seniorenbereich - trainiert, aber als meine Kinder mit Handball angefangen haben, bin ich ebenfalls in den Kinderhandball zurückgegangen. Und jetzt, wo meine Jungs schon längst aus dem Alter raus sind, trainiere ich weiterhin in der F-, E- und D-Jugend, weil es mir unglaublich Spaß macht. Und außerdem reizt es mich, dass es der wichtigste Bereich ist. Wenn du in der E- und D-Jugend gute Arbeit geleistet hast, kannst du später nicht mehr viel falsch machen - einen guten C-, B- oder A-Jugend-Trainer findest du immer.

Dennoch ist diese Einstellung unter vielen Trainern nicht verbreitet; auch viele jungen Trainer wollen schnell aus dem Kinderhandball zum "richtigen Handball". Wie erklärst du dir das?

Markus Scherbaum:

Ein Teil ist sicherlich dem größeren Altersunterschied geschuldet. Dass gerade viele ambitionierte junge Trainer sich gegen den Kinderhandball entscheiden, liegt aber sicherlich auch an den fehlenden Karrieremöglichkeiten als Kinderhandballtrainer. Wenn du als Trainer wahrgenommen werden willst, musst du in die A-Jugend - am besten in die Jugendbundesliga. Als E- oder D-Jugendtrainer gewinnst du mittel- bis langfristig hingegen keinen Blumentopf.

Was wäre aus deiner Sicht eine Lösung?

Markus Scherbaum:

Warum gibt es keine Ausbildung, an deren Ende man sagen kann: Ich gehöre jetzt zu den besten Kinderhandball-Trainern? Und, ein weiterer wichtiger Punkt sind eben die Karrieremöglichkeiten: Ich müsste die Chance haben, auch als top Kinderhandballtrainer in einem Leistungszentrum eine zentrale Rolle zu begleiten. Wenn die großen Vereine, die sich das finanziell auch leisten könnten, in diesem Thema nicht vorangehen, wird es extrem schwer, Wertschätzung für die Trainerjobs im Kinderhandball zu schaffen - und der Altersgruppe fehlt weiter die Perspektive.

In den Leistungszentren der Bundesligisten spielt der Kinderhandball allerdings eher eine untergeordnete Rolle - wenn er denn überhaupt vorkommt ...

Markus Scherbaum:

Zumindest eher selten. Wir müssen die Leistungszentren dazu bringen, auch im Kinderhandball voranzugehen. Wir optimieren ab der C-Jugend aufwärts oft jede Kleinigkeit, aber das riesige Potenzial in der F-, E- und D-Jugend lassen wir zu großen Teilen ungenutzt.

Magst du das näher erläutern?

Markus Scherbaum:

Ich mache eine einfache Rechnung auf: Wenn ich mich bei uns im HV Württemberg umschaue, wo ich einen Einblick habe, dann arbeiten höchstens zehn Prozent der Vereine im Kinderhandball qualitativ so gut, dass deren Spielerinnen und Spieler am Ende der D-Jugend systematisch immer wieder gesichtet werden. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir aus diesen zehn Prozent nur zwanzig Prozent machen - wenn wir also noch sieben, acht, neun Vereine mehr in Württemberg finden, die sich dem Kinderhandball verschreiben - dann habe ich mein Pool an Talenten rein rechnerisch verdoppelt. Es ist übrigens auch hier ein Problem, dass die Leistungszentren nicht mit gutem Beispiel vorangehen.

Wie meinst du das?

Markus Scherbaum:

Die Leistungszentren ziehen ab der C-Jugend oft viel zu viele SpielerInnen aus den umliegenden Mannschaften ab, weil sie selbst zu wenig Basisarbeit gemacht haben. Wenn ein Leistungszentrum aus einem kleinen Verein, der im Kinderhandball gut ausgebildet hat, vier von zwölf Spielern holt, hat der trotz aller Anstrengung dann schnell mal keine Mannschaft mehr. Dass du als kleiner Verein dann irgendwann keinen Bock mehr hast, diese Arbeit zu machen, kann ich verstehen - und wird dann am Ende auch zum Problem für die "Großen", weil dann halt irgendwann keiner mehr da ist, der die Kinder ausbildet.

Wie könnte es aus deiner Perspektive besser laufen?

Markus Scherbaum:

Natürlich müssen die besten Talente in die Leistungszentren gehen - aber eben auch nur die besten! Als kleiner Verein habe ich ja kein Problem, wenn ein Ausnahmespieler weggeht - die Masse ist das Problem. Wenn ich mir also was wünschen dürfte, würde im Jugendzertifikat stehen, dass 50 Prozent der Spieler in der Jugendbundesliga bereits in der E- und D-Jugend bei dem Verein gespielt haben. Das wäre mal eine Qualitätsmaßnahme (lacht). Als großer Verein mit Leistungszentrum entwickle ich mehr eigene Talente, und die Vereine um mich herum hätten auch noch Spaß an ihrer Arbeit.

Lass und noch einmal einen Schritt zurück machen, zu der Rechnung, die du aufgemacht hast: Das Potential verdoppeln, indem man mehr Vereine für qualitativ hochwertigen Kinderhandball gewinnt. Warum ist das aus deiner Sicht ein erfolgsversprechender Weg?

Markus Scherbaum:

Ich muss keine Luftschlösser bauen oder groß angelegte Kampagnen fahren. Wir müssen Vereine finden, die sich engagieren wollen - und wenn das erfolgreich ist, werden andere nachziehen. Mit guter Arbeit kann man im Kinderhandball sehr schnell Erfolge sehen, denn überall, wo es heute schon kompetente und engagierte Menschen im Kinderhandball gibt, haben die Vereine keine Nachwuchssorgen. Wir haben auch Wartelisten bei uns, weil wir gar nicht alle aufnehmen können. So entwickeln sich neue Leuchttürme in der Breite, die Mitglieder ziehen und Werbung für den Handball machen.

Wenn du es so formulierst, klingt es ganz einfach ...

Markus Scherbaum:

Es reicht aber eben nicht, davon auszugehen, dass alles gut wird, wenn ich mal einen Grundschultag mache. Ich muss die Begeisterung in jeder Woche wecken, in jeder Trainingseinheit, in jedem Spiel. Wenn uns das flächendeckend gelänge, hätten wir keine Nachwuchssorgen - und ob es gelingt, das riesige Potenzial im Kinderhandball zu wecken, steht und fällt mit den Trainern.

Und gute Trainer kann man ausbilden. Allerdings sind die Lizenzen nicht auf den Kinderhandball ausgerichtet...

Markus Scherbaum:

Es stimmt, das ist ein Problem. Wir brauchen definitiv ein besseres Ausbildungsangebot für die Trainer, die eben nicht in die A-Jugend oder den Erwachsenenbereich wollen, sondern sich ganz bewusst für den Kinderhandball entscheiden. Der Deutsche Handballbund und viele Landesverbände beschäftigen sich auch bereits mit dem Thema.

Die Kinderhandball-Grundausbildung oder ähnliche Wochenendseminare, die oft die Voraussetzung für die C-Lizenz sind, sind ein guter Ansatz, aber dort wird zu viel Wissen nicht passend genug vermittelt. Die Trainer sollten sich beispielsweise ihren Schwerpunkt aussuchen können - zwischen Minis und F-Jugend sowie E- und D-Jugend liegen Welten. Ich hoffe sehr, dass es uns in den nächsten Jahren gelingt, die Kinderhandball-Ausbildung zu verbessern und mehr Möglichkeiten der Fortbildung zu schaffen.

Zum Abschluss: Wenn sich ein Trainer in den Kinderhandball einarbeiten bzw. sich ein Kinderhandball-Trainer weiterentwickeln will: Welchen Ratschlag würdest du ihm geben?

Markus Scherbaum:

Such dir jemanden, der dir in der Halle zeigt, wie er arbeitet. Bei mir kann jeder vorbeikommen, der mich anruft, und ich bin ziemlich sicher, dass das deutschlandweit auch der Fall ist. Es wird kaum einen Kinderhandballtrainer geben, der nicht sofort sagt: Komm vorbei!