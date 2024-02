Das rheinische Derby Köln gegen Leverkusen: Wie geht's aus?

Zum 72. Mal steht in der Bundesliga das rheinische Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen an. Wie geht's aus?

Selten waren die Kräfteverhältnisse vor dem rheinischen Derby so eindeutig verteilt wie vor dem Wiedersehen am 24. Spieltag in Köln. Der FC steckt tief im Keller fest, wartet seit drei Partien auf einen Dreier und hat nur eines der vergangenen zehn Bundesligaspiele für sich entscheiden können.

Auf der anderen Seite der souveräne Tabellenführer: Die Werkself stellte mit dem 2:1 gegen den 1. FSV Mainz 05 erst einen neuen Rekord auf und hat seit Saisonbeginn 33 Pflichtspiele ohne Niederlage bestritten. Und auch das Hinspiel im vergangenen Oktober konnte Bayer deutlich mit 3:0 für sich entscheiden. Was denken Sie? Wie geht das rheinische Derby am Sonntag aus? Stimmen Sie ab:

