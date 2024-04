Das Restprogramm von Arsenal, City und Liverpool

Arsenal, ManCity und Liverpool - in England tobt noch immer ein immens spannender Dreikampf um die Meisterschaft. Das Restprogramm des englischen Top-Trios …

Will zum Abschied nochmal Meister werden: Jürgen Klopp. IMAGO/Colorsport

Mit 77 Punkten führt der FC Arsenal die Tabelle der Premier League an, dahinter folgen ManCity mit 76 Punkten und Liverpool mit 74 Zählern. Vier Spieltage sind es in England noch, also sind noch zwölf Punkte zu holen - Manchester hat noch die Aussicht auf 15 Zähler. Wie sieht das Restprogramm des Trios aus? Bemerkenswert: Alle drei müssen noch gegen dasselbe Top-Team ran.

Platz 1: FC Arsenal - 77 Punkte (Tordifferenz +56)

Tottenham Hotspur (A), AFC Bournemouth (H), Manchester United (A), FC Everton (H)

Platz 2: Manchester City - 76 Punkte (Tordifferenz +48)

Nottingham Forest (A), Wolverhampton Wanderers (H), FC Fulham (A), Tottenham Hotspur (A), West Ham United (H)

Platz 3: FC Liverpool - 74 Punkte (Tordifferenz +41)

West Ham United (A), Tottenham Hotspur (H), Aston Villa (A), Wolverhampton Wanderers (H)