Das Restprogramm im Abstiegskampf

Es war lange nicht mehr so eng im Abstiegskampf der Handball Bundesliga. Drei Punkte liegen zwischen dem letzten Platz und dem rettenden Ufer. Platz 8 und den ersten Abstiegsplatz 17 trennen gerade mal acht Punkte. Somit ist selbst der SC DHfK Leipzig noch nicht sicher. Die Saison ist noch lange nicht zu Ende, neun Spieltage und ein paar Nachholspiele stehen noch aus. Es bleibt spannend im Abstiegskampf.

Spiele mit Wichtigkeit

Mit Siegen gegen Eisenach, Balingen und Erlangen sowie Tabellennachbar Lemgo könnte sich Leipzig in den nächsten vier Spielen endgültig aus dem Abstiegskampf verabschieden.

Neben richtungsweisenden Spielen wie gegen Eisenach, Balingen, den Bergischen HC und Stuttgart warten in den nächsten Begegnungen auch einige Topmannschaften auf den TBV Lemgo Lippe. So empfängt die Mannschaft von Florian Kehrmann unter anderem den THW Kiel, den TSV Hannover-Burgdorf und den SC Magdeburg.

In den nächsten Wochen stehen auch für die HSG Wetzlar entscheidende Partien an. Die Spiele gegen den HSV Hamburg, die Rhein-Neckar Löwen und Frisch Auf Göppingen könnten den benötigten Befreiungsschlag bringen, bevor es in den letzten 4 Spielen nur noch gegen Mannschaften aus der Top6 geht.

Ähnlich sieht es bei den Rhein-Neckar Löwen aus. Die Spiele gegen Göppingen, Wetzlar und Leipzig könnten der Schritt aus der Krise werden. Das Restprogramm besteht dann unter anderem aus Spitzenteams wie Berlin, Melsungen, Hannover, Kiel und Magdeburg.

Auch für den HC Erlangen ist das Schlussprogramm alles andere als einfach. Neben richtungsweisenden Partien gegen Göppingen, den Bergischen HC und Stuttgart warten unter anderem noch zwei Begegnungen mit dem SC Magdeburg sowie Spiele gegen Kiel, Melsungen und Hannover.

Frisch Auf Göppingen trifft an den letzten Spieltagen noch auf Tabellennachbarn wie Erlangen, Wetzlar und die Rhein-Neckar Löwen, aber auch auf Topteams wie Kiel, Melsungen und Berlin.

Neben Partien gegen Spitzenteams wie Flensburg, Kiel, Melsungen und Hannover warten auf den HSV Hamburg auch noch entscheidende Spiele gegen Wetzlar, Stuttgart, den Bergischen HC, Eisenach und Balingen.

Stuttgart hat alles noch selbst in der Hand. Neben Topspielen gegen Magdeburg und Flensburg trifft der TVB nur noch auf die direkten Tabellennachbarn aus Düsseldorf, Eisenach, Hamburg, Balingen und Erlangen.

Ganz ähnlich sieht es auch für den ThSV Eisenach aus. Neben Heimspielen gegen Magdeburg, Flensburg und Berlin kommt es nur zu Duellen gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel. Fast genau die gleichen Gegner warten in den letzten Spielen auch auf den Bergischen HC.

Beim HBW Balingen-Weilstetten ist das Restprogramm eine Mischung aus Spielen gegen Topmannschaften (Hannover, Berlin und Magdeburg) sowie Duellen gegen untere Mannschaften (Bergischer HC, Eisenach, Stuttgart, Lemgo und Hamburg).

Tabelle Abstiegskampf Handball Bundesliga