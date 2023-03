Das Rennen um Baumgartner nimmt Fahrt auf

Der Nationalspieler Österreichs in Diensten der TSG Hoffenheim steht vor dem nächsten Karriereschritt und lockt Interessenten im In- und Ausland.

Die aktuell brisante sportliche Lage in Hoffenheim hat nur bedingt mit der sich anbahnenden Entwicklung rund um Christoph Baumgartner zu tun. Schon länger zeichnete sich ab, dass der Nationalspieler Österreichs sich nicht nur zu einem Leistungsträger, sondern auch zu einem der nächsten Verkaufsschlager der TSG entwickeln würde und der 23-Jährige alsbald den nächsten Karriereschritt anstreben würde. Bereits im vergangenen Sommer hatten sich Interessenten gemeldet, Baumgartner aber frühzeitig entschieden, noch ein weiteres Reifejahr im Kraichgau dranzuhängen. Es darf deshalb niemanden wirklich überraschen, dass die Sache nach der aktuellen Saison nun anders aussehen wird. Selbst wenn diese Spielzeit planmäßig verlaufen wäre und die TSG tatsächlich um eine internationale Platzierung mitgespielt hätte, hätte Baumgartners Karriereplanung das nächste Kapitel vorgesehen. Erst recht nach dieser Krisensaison.

Nach kicker-Informationen läuft das Rennen um Baumgartner längst und nimmt immer mehr Fahrt auf. Schließlich entgeht auch der Konkurrenz nicht die unplanmäßige Entwicklung im Kraichgau und versucht Kapital zu schlagen aus der sportlichen Schieflage. Mehrere Topklubs aus der Bundesliga, aber auch Vereine aus Italien, aus Spanien, vor allem aber aus der zahlungskräftigen Premier League in England haben Baumgartner auf dem Zettel und im Fokus. Schon früher hatte der kicker über das Interesse etwa von Liverpool oder Manchester United berichtet, auch der FC Chelsea soll Baumgartner bereits beobachtet haben.

Auch Baumgartner ließ sich von der allgemeinen Hoffenheimer Verunsicherung anstecken

Natürlich ging auch an Baumgartner die Hoffenheimer Misere nicht spurlos vorbei. Auch der offensive Mittelfeldspieler ließ sich anstecken von der allgemeinen Verunsicherung und ringt um die einstige Selbstverständnis in seinem Spiel. Aber noch immer ist er einer der prägendsten und wirkungsvollsten Offensivkräfte. Mit fünf Saisontoren und vier Assists liegt Baumgartner gemeinsam mit Andrej Kramaric an der Spitze der Hoffenheimer Scorerliste, an den meisten nennenswerten Offensivaktionen ist der Österreicher beteiligt. Und deswegen in der Regel gesetzt in der Startelf der TSG.

Als noch 17-Jähriger war das Talent 2017 von St. Pölten in die Hoffenheimer U19 gewechselt, dann aber schnell einen steilen Aufstieg ins Profiteam hingelegt. Längst ist Baumgartner zu einem Leistungsträger, aber auch einem Führungsspieler aufgestiegen, dessen Stimme nicht nur intern im Mannschaftsrat, sondern auch extern Gewicht hat. Als einer der wenigen Hoffenheimer Profis stellt sich Baumgartner regelmäßig auch nach noch so frustrierenden Rückschlägen den kritischen Fragen der Medien.

Im März vor zwei Jahren hatte Baumgartner seinen Vertrag in Hoffenheim vorzeitig bis 2025 verlängert. Damals wurde bereits vorgesorgt und eine Ausstiegsklausel eingearbeitet, die einen früheren Absprung gewährleitet und der TSG dem Vernehmen nach gut 30 Millionen Euro einbringen soll. Die sich abzeichnende Schlange der Interessenten wird sich auch davon nicht abschrecken lassen, gerade die finanzstarken englischen Klubs nicht.

Ein Abstieg würde die Abstandszahlung enorm reduzieren

Allerdings würde sich die Abstandszahlung nach kicker-Informationen im Falle eines Abstieges enorm reduzieren, um nahezu die Hälfte. Keine Rechnung, die Baumgartner aufmacht. Denn wer den Ehrgeizling kennt, weiß, dass er mit Herzblut bis zuletzt alles geben wird für die sportliche Rettung und den Klassenerhalt.