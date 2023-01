Das Rams-Feuer brennt noch: McVay bleibt Head Coach in L.A.

Nach der schwächsten Saison eines amtierenden Super-Bowl-Champions hatte es in den vergangenen Monaten und Wochen immer wieder Gerüchte rund um einen möglichen Rückzug von Sean McVay gegeben. Der Head Coach bleibt aber.

Mit der Bilanz von 5:12 beendeten die Los Angeles Rams die jüngst abgelaufene Regular Season der NFL - und hatten damit wenig verwunderlich nichts mit den Play-offs zu tun. Das Aus im Kampf um die Endrunde hatte die Kalifornier aus der NFC West bereits vor Wochen ereilt.

Gepaart mit folgender Negativstatistik: Einen amtierenden Super-Bowl-Sieger, zu dem sich die Rams vor fast genau einem Jahr durch ein 23:20 gegen die Cincinnati Bengals gekürt hatten, mit so vielen Niederlagen in der darauffolgenden Saison gab es bis dato nicht.

Eine Frage, die deswegen immer mal wieder aufgekommen war: Würde Head Coach Sean McVay dem auch vom Verletzungspech verfolgten Franchise - Stichwort Quarterback Matthew Stafford und Receiver Cooper Kupp - treubleiben?

McVay informiert Team

Die Antwort: Ja! Entgegen der aufgekommenen Gerüchte, der seit 2017 im Amt befindliche und weiterhin mit 36 Jahren noch extrem junge Cheftrainer könne sich einige Jahre etwa als TV-Experte ein wenig zurücklehnen, gingen an diesem Samstag in Luft auf.

"Sean McVay hat das Team informiert, dass er sich darauf freut, in der kommenden Saison zurückzukehren", gab Los Angeles offiziell bei Twitter bekannt. Ohnehin steht der jüngste Super-Bowl-Siegertrainer, der sich zuletzt ein wenig Bedenkzeit gewünscht hat, noch bis zur Regular Season 2026/27 unter Vertrag.

Dass McVay übrigens eines Tages mal TV-Experte werden könne, hat er selbst schon in der Vergangenheit betont - ebenso, dass er sich einen Trainerjob auch im hohen Alter etwa ab 60 nicht mehr vorstellen könne. Ab einem gewissen Punkt müsse man sich außerdem die Frage stellen: "Was willst du erreichen? Ich will eine Familie haben und Zeit mit ihr verbringen." Seit 2022 ist McVay verheiratet.