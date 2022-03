Das Rätsel um Ngankam

Fürths Langzeitverletzte sind zurück im Wettkampfmodus. Doch vor allem die Zukunft des von Hertha ausgeliehenen Jessic Ngankam ist völlig offen.

Es war ein besonderer Moment für Gideon Jung und Jessic Ngankam, als Trainer Stefan Leitl seine beiden Langzeitverletzten am vergangenen Freitag im Testspiel in Regensburg (3:0) in der Schlussphase gemeinsam einwechselte. Eine gute Viertelstunde durften sich der Innenverteidiger und der Stürmer noch austoben und endlich wieder die lange vermisste Wettkampfluft schnuppern.

"Das hat sehr gutgetan", versicherte Jung hinterher, "es war für uns beide leider eine längere Ausfallzeit, den größten Teil der Reha haben wir zusammen gemacht. Wir haben sehnsüchtig darauf gewartet, endlich wieder auf dem Platz zu stehen. Wir hoffen, dass der Körper jetzt gut mitmacht, in den letzten Wochen war alles stabil." Jung hatte sich beim Aufwärmen vor dem zweiten Saisonspiel gegen Bielefeld eine Meniskusverletzung zugezogen, noch früher hatte es Ngankam erwischt.

Leitl ist optimistisch, aber vorsichtig

Bereits im Juli hatte sich die Leihgabe von Hertha BSC im Training das Kreuzband gerissen, gleich an seinem zweiten Tag im neuen Klub. "Es war nur ein Testspiel, aber es war sehr schön, wieder ein Trikot anzuhaben und Fußball zu spielen, sich zu ärgern, wenn was nicht klappt oder sich zu freuen, wenn etwas klappt", genoss auch Ngankam den Augenblick. "Wir hoffen beide auf weitere Minuten und wollen endlich wieder mithelfen." Beide sollen nun das volle Programm absolvieren, um alsbald auch in der Bundesliga noch einzugreifen. "Ich bin überzeugt, dass wir sie in dieser Saison noch sehen werden, wenn sie diese Schritte jetzt so weitergehen", sagt Trainer Leitl, "wir müssen aber vorsichtig sein, weil beide nicht die erste schwere Verletzung hatten."

Für Jung wird es ein Restart werden, um dann im zweiten Vertragsjahr bei der Spielvereinigung voll anzugreifen. Dagegen ist die Zukunft von Ngankam aktuell völlig offen. Klar ist lediglich, dass Deutschlands früherer Juniorennationalspieler noch bis 2023 vertraglich an Berlin gebunden ist. Zudem wurden verschiedene Optionen vereinbart. So hat sich Fürth eine Kaufoption für den 21-Jährigen nach dieser ersten Spielzeit gesichert. Würde die gezogen, hätte auch Hertha wiederum die Möglichkeit ein Rückkaufrecht zu aktivieren, sollte Nnangkam in Fürth durchstarten.

Kaufoption bei Ngankam: Viele Faktoren beeinflussen die Entscheidung

Ob das Kleeblatt aber die Kaufoption zieht, ist noch nicht entschieden. Diese Entscheidung soll in den kommenden Wochen reifen. Wenn klarer wird, wie sich Ngangkams Fitness und Form entwickelt, wie sich Fürths Perspektive abzeichnet, ob Berlin unter Magath die Kurve kriegt, ob sich andere Möglichkeiten auf dem Transfermarkt eröffnen. Nach kicker-Informationen regt sich wie schon im Vorjahr erneut auch Interesse von belgischen Klubs.