Das Rätsel um Geiger und Kaderabek

Das Fehlen von Pavel Kaderabek im ersten Saisonspiel hatte sich bereits abgezeichnet. Überraschend aber tauchte auch Dennis Geiger am Samstag im Aufgebot der Hoffenheimer in Augsburg nicht auf. Die Hintergründe.

Es macht diesen erfolgreichen Saisonstart noch wertvoller für Hoffenheim, weil er ohne eine ganze Reihe von potenziellen Stammspielern errungen wurde. Beim letztlich deutlichen 4:0-Erfolg am Samstag in Augsburg hatten ja ohnehin die Rekonvaleszenten Benjamin Hübner, Ermin Bicakcic, Havard Nordtveit und Florian Grillitsch gefehlt, dazu kam auch für Ihlas Bebou nach COVID-19-Infektion und Robert Skov (Trainingsrückstand) das Spiel noch zu früh.

Zudem musste Trainer Sebastian Hoeneß auch auf Pavel Kaderabek verzichten, er erneut mit Wadenproblemen zu kämpfen hat. "Da gab es eine Historie aus dem Vorjahr, da geht es darum, ihn so aufzubauen, damit er stabil durch die Saison kommt", erklärte Hoeneß, "er hatte nach dem Testspiel leichte Wadenprobleme." Die den Tschechen nun erneut zurückwerfen. Dabei verwunderte es schon, dass der 29-Jährige nach seinem wegen der EM verlängerten Urlaub schon nach wenigen Einheiten mit den Kollegen ein 30-minütiger Einsatz im Test gegen Stade Reims (3:1) zugemutet worden war. Prompt rebellierte die Wade. "Ich war extrem platt, 30 Minuten waren genug für mich", hatte Kaderabek damals zu Protokoll gegeben, "ich hatte ja nur wenige Einheiten mit der Mannschaft, aber das kommt jetzt schnell zurück." Von wegen. Es bleibt abzuwarten, wie lange Kaderabek dieses Mal ausfällt.

Auch Dennis Geiger wurde nach seiner OP an der Oberschenkelsehne im Frühjahr zuletzt behutsam an die volle Belastung herangeführt, im Pokal am Montag bei Viktoria Köln (3:2 n.V.) hatte der Mittelfeldspieler schon wieder 75 Minuten auf dem Platz gestanden. Und auch eine normale Trainingswoche hinter sich, ehe sich wohl kurz vor dem Augsburgspiel der Oberschenkel wieder meldete. "Wir wissen es noch nicht genau, gehen aber davon aus, dass es nichts Schlimmes ist", versicherte Hoeneß, "er hatte eine schwierige Verletzung, es war klar, dass es darum gehen muss, es richtig zu steuern, das haben wir jetzt gemeinsam getan." Demnach dürfte das Eigengewächs nur punktuell geschont werden und nicht wieder dauerhaft ausfallen.