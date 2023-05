Das Rätsel Soares: "Nicht ganz frisch im Kopf"

Mit Tränen in den Augen kommentierte Kapitän Anthony Losilla die erneute Bochumer Niederlage. Ein Stammspieler der letzten Jahre gibt erneut Rätsel auf.

Nicht zum ersten Mal gibt der VfL Bochum eine große Chance aus der Hand, sich im Abstiegskampf ein wenig Luft zu verschaffen. Borussia Mönchengladbach schien trotz aller Qualität vor allem in der Offensive ein willkommener Gegner, angeschlagen und verunsichert. Doch der VfL ging nicht durch die geöffnete Tür, zeigte sich vor allem im zweiten Teil der ersten Halbzeit ziemlich von der Rolle.

"Ich ärgere mich vor allem über die Phase zwischen Minute 20 und 45", zürnte Trainer Thomas Letsch. "Da ist genau das Falsche passiert: Wir haben den Gegner durch unsere Fehler aufgebaut. In dieser Phase haben wir das Spiel hergegeben."

Beide Außenverteidiger zur Pause ausgewechselt

Nicht zum ersten Mal patzten in einer entscheidenden Situation die beiden eigentlich sehr erfahrenen Flügelspieler. Cristian Gamboa griff bei der Flanke von Ramy Bensebaini nicht ein, Danilo Soares stand völlig falsch, um Jonas Hofmann am Torschuss zu hindern, schon stand es 0:1.

Vor allem Soares macht derzeit offensichtlich eine sehr schwierige Phase durch und dürfte am nächsten Samstag gegen Augsburg gewiss nicht zur ersten Wahl gehören. Zur Pause nahm Letsch jedenfalls seine beiden Außenverteidiger runter, da war allerdings das Malheur schon passiert.

"Dani Soares wirkt im Moment nicht ganz frisch im Kopf", gab Letsch zu; beinahe hätte der Brasilianer auch einen zweiten Gegentreffer verschuldet, als er etwas unkonzentriert den Ball vertändelte, den Schuss von Jonas Hofmann im letzten Moment aber noch blockte.

Nach kurzfristigen Ausfällen Probleme im Spielaufbau

Noch am Donnerstag hatte sich Letsch über die außergewöhnlich rege Trainingsbeteiligung gefreut; kein einziger Profi fehlte bei den täglichen Übungen. Kurzfristig mussten dann in Mönchengladbach allerdings Spielmacher Kevin Stöger (erkrankt) und auch Patrick Osterhage wegen muskulärer Beschwerden pausieren.

Die Folge: Ohne Stöger tat sich Bochum im Spielaufbau äußerst schwer, kam quasi erst nach der Pause mit etwas mehr Risiko besser ins Rennen und erspielte sich auch Torchancen. So landete ein Kopfball von Philipp Hofmann an der Latte; vielleicht die größte Möglichkeit, um im Borussia-Park einen Treffer zu erzielen.

Letsch: "Wir stehen noch mehr unter Druck"

Die Lage für Bochum also wird immer bedrohlicher; nach dem Heimspiel gegen Augsburg tritt der VfL zum Kellerduell bei Hertha BSC und am abschließen Spieltag gegen Bayer Leverkusen an. "Unsere Situation", so Letsch mit Blick auf die Ergebnisse der Konkurrenz, "hat sich sicherlich nicht gebessert. Wir stehen noch mehr unter Druck."

Sichtlich mitgenommen zeigt sich zum Beispiel Kapitän Anthony Losilla, dem beim Fernsehinterview die Tränen in den Augen standen. Überdies fand der Bochumer Dauerbrenner klare Worte für die über weite Strecken unzureichende Vorstellung des Teams. "Das war insgesamt zu wenig Überzeugung, wir müssen schnell eine andere Einstellung an den Tag legen. So dürfen wir uns nicht präsentieren, das ist eine Sache des Kopfes."

Der Kapitän mühte sich fleißig, alle Lücken zu stopfen, war allein allerdings auch mit der Organisation des Spiels überfordert. "Das war insgesamt viel zu wenig, vor allem defensiv", urteilte der laufstarke Franzose. "In der ersten Halbzeit waren wir teilweise fast abwesend."

Als Tabellen-17. geht der VfL in die letzten drei Partien; gegen den FC Augsburg, das ist abzusehen, hilft den Bochumern nur ein Sieg weiter. Wie das klappen soll? "Die anderen punkten, keiner wird uns etwas schenken", sagt Losilla. "Es geht eben nur mit 100 Prozent Überzeugung."