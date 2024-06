Bei der kommenden Europameisterschaft in Deutschland trifft das österreichische Nationalteam in der Gruppenphase auf Polen. Doch wie gut kennst du den Gegner des ÖFB-Teams und dessen Bilanz gegen die österreichische Auswahl?

Am 21. Juni trifft das österreichische Nationalteam bei der EM in Deutschland am zweiten Spieltag der Gruppenphase auf Polen. Wie gut hat sich das ÖFB-Team bisher gegen die Polen geschlagen? Wie viele Siege durfte man bejubeln und wie oft trat der 36-Millionen-Einwohner-Staat bisher bei einer Europameisterschaft schon an? Finde es in unserem EM-Quiz heraus.