Bei der kommenden Europameisterschaft in Deutschland trifft das österreichische Nationalteam zum Auftakt der Gruppenphase auf Frankreich. Doch wie gut kennst du den Gegner des ÖFB-Teams und dessen Bilanz gegen die österreichische Auswahl?

Am 17. Juni startet das österreichische Nationalteam mit einem Spiel gegen Frankreich in die anstehende EM in Deutschland. Doch wie gut hat sich das ÖFB-Team bisher gegen die Franzosen geschlagen? Wer erzielte die meisten Treffer gegen die ÖFB-Auswahl und wie oft konnte Österreich die Fußball-Großmacht schon bezwingen? Finde es in unserem EM-Quiz heraus.