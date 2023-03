Das Quarterback-Karussell der NFL: Jetzt die neue Folge "Icing the kicker" hören!

Die Free Agency der NFL steht vor der Tür - und zahlreiche Teams in der Liga brauchen einen neuen Starting Quarterback für die neue Saison. Grund genug für die Crew von "Icing the kicker", in der neuen Podcast-Folge auf dem wilden Quarterback-Karussell Platz zu nehmen.

In welchem Trikot laufen die in der kommenden NFL-Saison auf? Aaron Rodgers, Jimmy Garoppolo, Derek Carr. IMAGO/USA TODAY Network

Mindestens neun NFL-Team brauchen zur neuen Saison mehr oder weniger dringend einen neuen Quarterback. Mit den Houston Texans, den Indianapolis Colts, den Las Vegas Raiders, den Atlanta Falcons und den Carolina Panthers dürfen fünf von ihnen im Draft 2023 in den Top Ten wählen. Die Chicago Bears deuteten unlängst bereits an, ihren Top Overall Pick unter Umständen abgeben zu wollen. Der Draft Day könnte in diesem Jahr angesichts von vier aussichtsreichen Quarterback-Prospects also turbulent werden. Und dann gibt es ja auch noch die New York Jets, die schon einen spannenden, jungen Kader aufgebaut haben, sowie die Tampa Bay Buccaneers und die New Orleans Saints, deren Cap-Space-Situation die Quarterback-Suche enorm erschwert.

Die spannendste Frage bei den Quarterbacks, die bereits in der Liga spielen, ist wahrscheinlich: Was hat sich Aaron Rodgers in seinen Tagen in der Dunkelheit überlegt? Verlässt der MVP der Jahre 2020 und 2021 die Green Bay Packers? Und wenn ja, wohin? Was sind mögliche Ziele für Derek Carr, der bei den Las Vegas Raiders entlassen wurde, und Jimmy Garoppolo, der die San Francisco 49ers diesmal wirklich verlassen wird? Dann gibt es ja auch noch Lamar Jackson, der sich mit den Baltimore Ravens bislang noch nicht über einen neuen Vertrag einig geworden ist, und Daniel Jones, der bei den New York Giants nach einer guten Saison einen großen Zahltag anstrebt.

Die "Icing the kicker"-Crew um Kucze, Detti, André und Max wagt einen ausführlichen Blick in die Glaskugel und gibt am Ende Tipps für die einzelnen Teams ab. Ob der eine oder andere davon richtig ist, steht unter Umständen schon fest, wenn die nächste Podcast-Ausgabe am 16. März erscheint. Die Free Agency beginnt am 15. März - dann dürften die ersten Dominosteine direkt fallen.

In der Offseason alle zwei Wochen eine neue Folge

Der Podcast "Icing the kicker" erscheint in der Offseason wieder zweiwöchentlich - wie gewohnt am Donnerstag. Auf den wöchentlichen Rhythmus wird dann zum Beginn der Regular Season im September zurückgekehrt.

