"Das Preußenherz hat entschieden": Grodowski verlängert in Münster

Joel Grodowski wird auch in der 2. Bundesliga für den SC Preußen Münster auf Torejagd gehen. Der 26 Jahre alte Top-Torjäger verlängerte seinen Vertrag vorzeitig.

Als "absolute Wunschlösung" bezeichnete Joel Grodowski im vergangenen Sommer seinen Schritt, nach zwei Jahren beim SC Verl zum SC Preußen Münster zurückzukehren, für den er bereits von Sommer 2019 bis Sommer 2021 aufgelaufen ist. Bei den Ostwestfalen hatte er in 47 Drittliga-Partien lediglich sieben Tore erzielt, doch beim SCP sah man trotz der mäßigen Ausbeute beim Stürmer "einen Schritt nach vorne", weshalb die Münsteraner nach ihrem Aufstieg aus der Regionalliga davon überzeugt waren, dass Grodowski "die Qualität für die 3. Liga besitzt".

Eine Einschätzung, die der 26-Jährige wie viele im Team der Preußen mehr als übertraf: 17 Tore und fünf Vorlagen steuerte Grodowski zur SCP-Saison bei, an deren Ende der Durchmarsch in die 2. Bundesliga stand. Nur knapp schrammte der Stürmer damit an der kicker-Torjägerkanone der 3. Liga vorbei, in der neuen Spielzeit kann er aber einen neuen Anlauf wagen. Am Montag gaben die Münsteraner die vorzeitige Verlängerung des ursprünglich bis 2025 datierten Vertrag Grodowskis bekannt.

Sport-Geschäftsführer Ole Kittner freut sich über die Weiterarbeit mit Grodowski, der "im letzten Jahr auch ein Stück weit zur Identifikationsfigur geworden" sei. "Eine Rolle, die wir ihm auch langfristig zutrauen. Mit seiner Dynamik, seiner Schnelligkeit und seiner Abschlussstärke bringt er spielerische Qualitäten mit, die man sehr selten findet. Wir trauen ihm noch mehr zu und sind überzeugt, dass er uns auch mit seinem besonderen spielerischen Element in der 2. Liga weiterhilft, weil er mit seinem Tempo Räume überbrücken und unser Umschaltspiel bereichern kann."

"Ich bin ein Spieler, der dieses Gefühl braucht"

"Das Preußenherz hat entschieden und der Adler wird weiterfliegen", erklärte der Stürmer seine Entscheidung. "Ich bekomme hier sehr viel Zuspruch und Wertschätzung für die harte Arbeit entgegengebracht. Ich bin ein Spieler, der dieses Gefühl braucht, dass die Fans und der Verein hinter einem stehen. Ich fühle mich gemeinsam mit meiner Frau Laura pudelwohl in Münster und freue mich sehr auf die nächsten Jahre."