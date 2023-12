Das Positive überwiegt beim FCN - trotz der Delle am Ende

Wer den Club-Coach um ein Urteil zur Hinrunde und den erspielten 24 Punkten bittet, erhält ein "zufrieden". Die angeblich so zurückhaltend-pessimistische fränkische Fußballseele indes gibt sich da in der Regel weitaus begeisterter als der Spanier Cristian Fiel (43).

Das zeigt sich allein darin, dass deutlich mehr als die einkalkulierten 30.000 Zuschauer im Schnitt ins Max-Morlock-Stadion pilgerten. Nicht messbar ist hingegen der Stimmungsumschwung, doch der fällt groß aus: Die phasenweise mit vielen Talenten agierende Mannschaft hat mit ihrem zumeist leidenschaftlich vorgetragenen offensiv-mutigen Spielstil die große Fanschar des Traditionsvereins wieder für sich gewinnen können. Anders ausgedrückt: Fiel hat Wort gehalten, und das, was er bei seinem Amtsantritt im Sommer angekündigt hatte, mit seinem Team größtenteils auf den Rasen gebracht.

Wo Licht ist, gibt’s freilich auch Schatten. Das beginnt mit der Vergleichsgröße, die im Fall des FCN den Begriff "Größe" nicht verdient. Die vergangene Saison war eine komplett zum Vergessen, was das Spielerische wie auch die Ausbeute anbelangt. Zum Endspurt erinnerte der "neue" Club bei drei der vier Niederlagen in den letzten fünf Pflichtspielen unerwartet heftig an alte Zeiten. Ein Stopp, der dennoch nicht groß nachdenklich stimmt, weil die eingeschlagene Richtung passt.

Zum Schulterklopfen besteht kein Anlass - Viele Talente im NLZ

Zum großen Schulterklopfen besteht dennoch kein Anlass. Weil das Spiel gegen den Ball mitsamt dem individuellen Verteidigen in entscheidenden Szenen zu fehlerbehaftet war, steht der Club mit 33 Gegentoren, der viertschlechteste Liga-Wert, bei allem Offensivgeist auf Rang 10 - und damit dort, wo er hingehört.

Aber: Die Mannschaft hat Potenzial, und dies nicht zu knapp, woraus sich viel der oft zitierten Luft nach oben ergibt. Ein Potenzial, das sich vor allem in den Top-Talenten Can Uzun (18), Nathaniel Brown (20) und Jens Castrop (20) widerspiegelt. Dass dieses Trio im Sommer wohl nicht zu halten sein wird, ist bitter, und doch zugleich die Riesenchance, den finanziell angeschlagenen Verein auf gesunde Beine zu stellen. Und, weiterer Trost: Das NLZ ist ein an Talenten reiches Reservoir.