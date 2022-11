Das perfekte Workout mit Köster - Was Szücs immer noch "unglaublich" ärgert

10:09Als zweitbester deutscher Werfer bei der diesjährigen Europameisterschaft gibt Gummersbachs Julian Köster in seiner Masterclass nützliche Trainings-Tipps, Wetzlars Lenny Rubin glänzt in "Zwei Lügen, eine Wahrheit" mit Wissen über seine Kollegen. Und Csaba Szücs vom Bergischen HC erzählt interessante Geschichten seiner diversen Stationen in der Handball-Bundesliga.