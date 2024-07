"Das perfekte Match": Amoura unterschreibt in Wolfsburg

Nun ist es offiziell: Der VfL Wolfsburg verstärkt seine Offensive mit Mohammed Amoura. Der 24 Jahre alte Stürmer kommt vom belgischen Vizemeister in die Autostadt.

23 Tore in 48 Partien, dazu die Vizemeisterschaft und der Triumph im belgischen Pokal: Mohammed Amoura hat in der vergangenen Saison mit Royale Union Saint-Gilloise ordentlich Eigenwerbung betrieben - und sich damit in den Fokus des VfL Wolfsburg gespielt. Die Niedersachsen legen für den 24 Jahre alten Stürmer wie berichtet rund 17 Millionen Euro Ablöse plus Nachzahlungen auf den Tisch. Über die Vertragslaufzeit macht der VfL in der offiziellen Mitteilung keine Angaben.

"Er passt perfekt in unser Anforderungsprofil, bringt enorme Schnelligkeit und Torgefahr mit und ist in der Offensive flexibel einsetzbar", wird Wolfsburgs Sportdirektor Sebastian Schindzielorz zitiert. Amoura selbst hatte sich Deutschland offenbar schon länger als Ziel ausgeguckt. "Ich hatte immer in meinem Kopf, die nächsten Schritte in meiner Karriere in der Bundesliga zu gehen", so Amoura. "Von daher ist der VfL Wolfsburg das perfekte Match für mich."

Aufeinandertreffen mit Ex-Coach Blessin im Oktober

Der wendige, schnelle Stürmer mit viel Tiefgang verließ seine Heimat Algerien im Sommer 2021 gen Schweiz, wo er für den FC Lugano in 57 Erstliga-Spielen 14-mal traf, ehe für den 22-maligen Nationalspieler im vergangenen Sommer der Schritt nach Saint-Gilles folgte.

Auf seinen dortigen Trainer Alexander Blessin wird Amoura Ende Oktober treffen. Dann trifft der VfL am 8. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison auf dessen neuen Klub und Aufsteiger FC St. Pauli.