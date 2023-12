Das perfekte Bewerbungsgespräch

Weil Gianluigi Donnarumma (24) nicht überall Weltklasse ist, wird Paris St. Germain hin und wieder ein Torwartproblem nachgesagt. Arnau Tenas (22) hat daraus womöglich ein Torwartdilemma gemacht.

Die Ausgangslage war bescheiden. Ohnehin gehört das Auswärtsspiel beim erstaunlich starken Aufsteiger AC Le Havre derzeit nicht zu den angenehmsten Aufgaben in der Ligue 1, und dann erwischten die Hausherren auch noch einen Fabelstart. Meister PSG wurde druckvoll hinten reingespielt, Carlos Soler musste für den geschlagenen Gianluigi Donnarumma früh auf der Linie retten - und nach zehn Minuten war der Arbeitstag für den italienischen Stammtorhüter auch schon wieder beendet.

Das ungestüme Abräumen des gegnerischen Stürmers Josué Casimir brachte Donnarumma als letztem Mann die unvermeidliche Rote Karte ein, wie auch einmal mehr die anhaltende Kritik, dass der 24-jährige Europameister nur auf der Linie zur Weltkasse zählt. Und immer schwächer wird, je weiter er sich von seinem Tor entfernt. Oder je länger er den Ball am Fuß hat.

Weil Donnarummas erfahrener Ersatzmann Keylor Navas aktuell an einer Verletzung laboriert, musste Trainer Luis Enrique schon in der Anfangsphase einer kniffligen Partie seine Nummer drei ins kalte Wasser werfen: den 22 Jahre alten Neuzugang Arnau Tenas, der am Sonntagmittag unverhofft sein Debüt im PSG-Trikot feiern durfte. Oder musste. Ein Debüt wie die Einladung zu einem Bewerbungsgespräch, das jetzt sofort stattfindet.

Der Katalane aus der Jugend des FC Barcelona empfand es allerdings mehr als dürfen denn als müssen. Seine Eltern und seine Freunde seien nervöser gewesen als er selbst, behauptete Tenas hinterher. Das hatte er auf dem Feld auch ausgestrahlt, besonders mit dem Ball am Fuß. In diesen Szenen wirkte er ungleich sicherer und fähiger als Donnarumma, der jede Woche spielen darf. Die Barça-Schule.

Doch auch auf der Linie, wo der zwölf Zentimeter größere Italiener seine Stärken hat - Tenas misst "nur" 1,85 Meter -, überragte der Debütant im zweiten Durchgang mit fünf glänzenden Paraden. Die Nummer drei hielt beim 2:0-Sieg in Unterzahl ihre Weste weiß und den Sieg fest - und wird in den französischen Medien seither zur potenziellen Nummer eins hochgejazzt, was bei einem nahezu perfekten Einstand nicht verwundert.

Paris' Torhüter für das nächste Spiel steht quasi fest

Tenas ist in Paris lediglich der Ersatzmann des Ersatzmanns, doch er hat den Vorteil, ein Wunschspieler seines Trainers gewesen zu sein. "Ich kenne ihn gut", sagte Luis Enrique, der ebenfalls jahrelang in Barcelona wirkte und großen Gefallen an Tenas' Arbeitseinstellung findet: "Er trainiert jedes Mal so, als wäre es der letzte Tag seines Lebens."

Und so spielte er in Le Havre auch, weil man ja nie weiß, ob sich solch eine Chance noch mal ergibt. Oder weil man eben genau das weiß, da im kommenden Ligaspiel gegen Nantes (Samstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) Donnarumma gesperrt und Navas weiterhin angeschlagen fehlen wird. Die nächste große Chance für Tenas. Der Bewerber hat es in die zweite Runde geschafft.