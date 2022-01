"Das passiert uns viel zu oft": Hummels hat keine Lust auf "Wild-West-Fußball"

"Wir haben einen geilen, emotionalen Sieg eingefahren." Die Freude über die furiose Aufholjagd in Frankfurt stand Mats Hummels direkt nach Spielschluss ins Gesicht geschrieben. Lust auf so etwas hat er aber nicht immer.

"Wir haben eine super zweite Halbzeit gespielt. Da hat man gesehen, zu was wir in der Lage sind." Das sagte Emre Can kurz nach dem Abpfiff beim am Ende turbulenten 3:2 nach 0:2-Rückstand bei der Frankfurter Eintracht im Gespräch mit "Sky". Sein Partner in der BVB-Innenverteidigung konnte ihm da nur beipflichten, schließlich sei das schlicht ein "geiler, emotionaler Sieg" gewesen.

Mats Hummels, der zum Start ins neue Jahr 2022 wieder als Abwehrchef aufgelaufen war (Erkältungspause beim 2:3 bei Hertha BSC kurz vor Weihnachten), wusste aber auch den Finger in die Wunde zu legen. Denn einmal mehr machte sich der BVB in dieser Saison das Leben selbst mit Fehlern und Unaufmerksamkeiten gerade in der Defensive schwer.

"Das müssen wir uns groß auf die Fahne schreiben"

"Das ist sehr anstrengend", gab Hummels direkt zu und ergänzte: "Das ist einfach das ganz große Thema für uns, dass wir nicht für nichts Tore hergeben. Wir kassieren ständig aus Situationen Tore, aus denen keine Tore fallen dürfen. Das ist meiner Meinung nach heute bei beiden Toren so gewesen. Das war in Berlin zwei- oder dreimal der Fall, auch davor schon gegen Bayern (2:3 am 14. Spieltag; Anm.d.Red.)."

Gerade die vielen Geschenke für den jeweiligen Gegner - 28 Gegentore haben die Schwarz-Gelben in dieser Saison bereits kassiert -, passieren aus Sicht des Weltmeisters von 2014 "viel zu oft ... viel zu oft. Und deswegen gewinnt man halt nicht immer." Diese Stabilität sei "das, was wir uns ganz groß auf die Fahne schreiben müssen, wenn wir irgendetwas gewinnen wollen".

Ein Beispiel: Vor dem 0:1 hatte Julian Brandt den Ball direkt wieder beim Aufbau hergeschenkt, ehe Can ein plumpes Foul begangen hatte. Die Folge: Freistoß, Abschluss vom zu freien Rafael Borré und Rückstand in Minute 15, obwohl bis dahin der BVB am Drücker gewesen war. "Manche Geschichten haben wir schon ein paar Mal erzählt, wir wiederholen uns da leider", sagte Hummels dazu. "So ist das leider bei uns, das passiert halt immer. Kein Einziger kann sich freimachen davon, dass er nicht Gegentore einfach mal zu leicht hergibt - auch ich bin einer davon. Wenn wir aber auf ein Niveau kommen wollen, wo wir ja auch hinwollen, dann ist das das Wichtigste."

Allen voran die volle Spielkontrolle müsse ein Klub wie Borussia Dortmund hier einfach regelmäßiger an den Tag legen, so Hummels: "Wir müssen es einfach schaffen, das Spiel komplett dominant zu gestalten." Nicht nur in Phasen. Denn sonst drohe wieder das nächste Kapitel "Wild-West-Fußball" - und darauf habe der 33-Jährige nicht immer Lust.

Hummels und die Nationalmannschaft

Auch wenn Hummels selbst zugibt, inzwischen wieder "topfit" zu sein nach langwierigen Patellasehnenproblemen in den letzten Monaten. "Ich habe sechs Monate versucht, mich wieder auf so ein Level zu bringen. Ich bin jetzt aber schmerzfrei, kann endlich wieder über die vollen 90 Minuten gehen und muss mich nicht quälen. Jetzt ist der Körper da, wo er hin soll. Jetzt muss nur auch stets die Qualität da sein."

Ob es dann auch wieder zurück in den DFB-Dress zu Bundestrainer Hansi Flick geht? "Ich will immer Leistung bringen und muss immer meine Leistung bringen. Wenn ich das nicht tue, hab ich da nix verloren." Egal sei ihm eine Nominierung aber nicht: "Ich liebe es, für die Nationalmannschaft zu spielen, aber ich will auch gut spielen und eine Hilfe sein." Und das müsse er künftig wieder konstant zeigen.