Das österreichische Nationalteam ruft: 20 Public-Viewing-Standorte im Überblick

Kärnten: Arneitz-Gelände am Faaker See

Während man in Villach auf Übertragungen in den Gastgärten der Innenstadtlokale anstelle eines zentralen Public Viewings setzt, wird am Faaker See eine große Fußballparty steigen. Am Arneitz-Gelände, wo alle 51 Spiele übertragen werden, finden mehr als 1.000 Zuschauer Platz. IMAGO/Pond5 Images