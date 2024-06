Das ÖFB-EM-Kader-Quiz: Wie gut kennst du die Profis des österreichischen Nationalteams?

Am 17. Juni geht es für das österreichische Nationalteam bei der Europameisterschaft mit dem Auftaktspiel gegen Frankreich los. Ralf Rangnick hat einen tatkräftigen 26-Mann-Kader nominiert, der beim Großevent für Furore sorgen soll. Wie gut kennst du dich mit dem Personal des ÖFB-Teams aus? Finde es in diesem Quiz heraus.

Bei der kommenden Europameisterschaft in Deutschland warten auf das österreichische Nationalteam mit Frankreich, den Niederlanden und Polen ordentliche Kaliber in der Vorrunde. Am 17. Juni steht für die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick der Auftakt in das Großturnier an. Doch zunächst bist du gefragt, dich als wahrer Kenner des österreichischen Kaders zu beweisen. Wir haben zehn Fakten zu den 26 Profis als Quiz zusammengestellt.

