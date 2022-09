Das NFL-Spiel in München wirft seine Schatten voraus

66 Tage liegen zwischen dem NFL-Saisonstart in dieser Nacht von Donnerstag auf Freitag (Rams vs. Bills ab 2.20 Uhr MESZ) und dem ersten NFL-Spiel in Deutschland am 13. November in München. Das Ereignis wirft bereits seine Schatten voraus. Die European League Football (ELF) erhofft sich dadurch einen weiteren Schub.

In der Münchner Allianz-Arena steigt in diesem Jahr das Spiel zwischen Buccaneers und Seahawks. IMAGO/Revierfoto

"Das NFL-Spiel in München wird unsere Sportart noch einmal einen Riesenschritt nach vorne bringen. Jeder, der den Football in Deutschland liebt, freut sich darüber, dass die NFL kommt", sagte ELF-Commissioner Esume in dieser Woche am Rande der "Visa-Trophy-Tour". Der Zahlungskartenanbieter ist seit über 25 Jahren NFL-Sponsor und holte schon einmal die Super-Bowl-Trophäe nach Frankfurt, damit man sich neben dem stilisierten Silber-Football auf einem Sockel fotografieren lassen konnte.

Ein Foto mit der Vince Lombardi Trophy war nicht nur für die 22 Gewinner des Podcasts "Bromance", die nach Frankfurt eingeladen wurden, ein beliebtes Motiv, sondern auch für die Spieler von Frankfurt Galaxy, wozu der ehemalige Fußball-Profi Thomas Zampach als Galaxy-Kicker zählt. Im Vorjahr gewann Frankfurt die European League, diesmal wurde der Einzug in die in die Play-offs verpasst. Dort stehen sich am Wochenende Hamburg Sea Devils und Raiders Tirol sowie Vienna Vikings und Barcelona Dragons gegenüber.

"Ein NFL-Spiel zu Hause in Deutschland zu haben, ist ein Traum"

Dass nur noch eine deutsche Mannschaft unter den letzten Vier ist, empfindet Esume keineswegs als Manko: "Ganz im Gegenteil, es spricht für die Glaubwürdigkeit und Ausgeglichenheit der Liga. Der Football ist nicht auf Deutschland fokussiert, sondern kann pan-europäisch auf hohem Level gespielt werden."

Esume war die treibende Kraft, dass es seit 2021 und damit 14 Jahre nach dem Aus der NFL Europe, die seit 1995 bestand, wieder eine Football-Profiliga in Europa gibt. Mit der Entwicklung der neuen Liga ist er mehr als zufrieden: "Gerade hier in Deutschland ist sie grandios. Als Livesport im TV ist Football in kürzester Zeit mit Abstand die Sportart Nummer zwei nach dem Fußball geworden, was die Reichweite betrifft", betonte Esume. "Ein NFL-Spiel zu Hause in Deutschland zu haben, ist ein Traum."

"Die Ticket-Nachfrage war größer als bei allen anderen Events weltweit, außer der Super Bowl", sagte Björn Werner, der von 2013 bis 2015 bei den Indianapolis Colts in der NFL spielte und seit einem Jahr bei Berlin Thunder als Gesellschafter und Sportdirektor fungiert.

"Die Visa-NFL-Trophy ist ein Vorgeschmack auf die NFL-Spiele in Deutschland. Unser globales Sponsoring-Engagement bei der NFL läuft sein 1995, da ist es natürlich schon ein cooler Moment, dass die NFL erstmalig nach Deutschland kommt. Es ist einer super Gelegenheit, die Trophy hierher zu holen und uns auf die Spiele vorzubereiten", sagte "Visa"-Marketing-Chefin Merle Meier-Holsten.

"Es ist super, wenn wir ein globales Engagement lokal ausgestalten können"

Die US-Liga hat angekündigt, 2023 ein Spiel in Frankfurt auszutragen und für die Folgejahre sind noch zwei weitere Spiele in Deutschland in der Diskussion. Doch zunächst heißt es im November: Tom Brady und seine Buccaneers treffen auf die Seahawks.

Der Zahlungskartenanbieter sponsert neben der NFL auch UEFA und FIFA sowie Olympische und Paralympische Spiele. "Der Bereich Sportsponsoring ist ein fester Bestandteil unserer Marken- und Unternehmensstrategie. Es ist super, wenn wir ein globales Engagement lokal ausgestalten können, denn unser Konsument ist eben lokal", erklärte Meier-Holsten.

Am 13. November will der Kreditkartenanbieter nicht nur in München mit seinem Branding sehr präsent sein. "Das Sponsoring der Zukunft ist nicht ein Logo irgendwo auf die Bande zu packen, sondern es geht um das Erlebnis. Ähnlich wie bei der Trophy-Tour werden wir Gewinnspiele im Vorfeld anbieten und Fans die Möglichkeit geben, den Sport anfassbar zu machen und kennenzulernen."