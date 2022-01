Das NFL-Ende von Brown? Brady-Anspielstation rennt halbnackt vom Feld

Antonio Brown hat inzwischen eine ellenlange Liste von Verfehlungen vorzuweisen. An diesem Sonntag kam die neueste hinzu - und zugleich seine letzte?

Über den sportlichen Wert von Antonio Brown gibt es keine zwei Meinungen: Der Wide Receiver ist ein Unterschiedsspieler, der jedem Team weiterhelfen kann. Das hatte der 33-Jährige erst vergangene Woche im Dress der Tampa Bay Buccaneers gezeigt.

Doch seine 83 Touchdowns in 146 Regular-Season-Spielen für die Steelers, Patriots und Bucs gerieten nun mal wieder in den Hintergrund.

Denn als der amtierende und schon wieder vorzeitig für die Play-offs qualifizierte Super-Bowl-Sieger im dritten Viertel äußerst überraschend mit 10:24 bei den New York Jets in Rückstand lag, wirkte Brown an der Seitenlinie plötzlich frustriert. Bis dato hatte er an diesem Spieltag von Quarterback Tom Brady nur fünf Pässe bekommen, drei davon für 26 Yards gefangen.

Eine lange Liste von Vorfällen

Skurril wurde es danach erst recht, denn auf einmal zog sich der Profi halb aus, warf im fremden Stadion sein Shirt auf die Ränge und stolzierte oberkörperfrei über das Feld. Dabei heizte Brown gar noch das Publikum an, applaudierte sich förmlich selbst und verschwand unter den vielen verdutzten Blicken seiner Teamkollegen, seiner Trainer und anderer Personen in den Spielertunnel.

Gut möglich nun, dass das sein letzter Auftritt in der NFL war. Fraglich nämlich, ob ein Team solch einen Athleten nochmals unter Vertrag nimmt.

Ein kleiner Rückblick: Brown soll 2018 Möbel aus einem Hotelfenster geworfen und dabei beinahe ein 22 Monate altes Kind und dessen Großvater getroffen haben, zudem hatte er vor Jahren überstürzt die Steelers verlassen sowie kurz vor Saisonschluss negativ über Pittsburgh und Spielmacher Ben Roethlisberger gesprochen. Es folgte eine beschämende Zwischenstation bei den Las Vegas Raiders, denen er kurz vor Saisonstart 2020/21 den Rücken Richtung New England kehrte. Dort kamen dann sexuelle Belästigungsvorwürfe auf, sodass Brown weg vom Fenster war (u.a. Sperre von acht Spielen). Brady aber, damals bei den Patriots schon Teamkollege von "AB", erinnerte sich an den sportlich starken Receiver und ließ diesen sogar bei sich einziehen.

Es folgte die Unterschrift bei den Buccaneers, wo auch Trainer Bruce Arians hinter der Chance für den Profi stand - mit ganz gutem Erfolg inklusive Super-Bowl-Sieg. In dieser Saison aber war Brown wieder mal zwischenzeitlich gesperrt, weil er einen gefälschten Impfpass vorgezeigt worden haben soll.