Das neue Bayer: Auf Augenhöhe mit Bayern, aber nicht am Limit

Ein schwacher Start, ein frühes und ein spätes Gegentor - dennoch ließ sich Bayer 04 beim 2:2 im Spitzenspiel in München nicht aus der Bahn werfen. Weil die Mannschaft neue Qualitäten entwickelt hat.

Sie hätte es sich einfach machen und sich kräftig selbst auf die Schultern klopfen können. War der Auftritt von Bayer 04 in der Münchner Allianz-Arena doch ein beeindruckender. Ein 2:2 beim Rekordmeister nach zweimaligem Rückstand. Und einer Partie, in der man den Titelfavoriten phasenweise absolut dominierte.

"Das war ein Spiel auf Augenhöhe", stellte Simon Rolfes am Sonntag zufrieden fest, der den Bayer-Profis "Reife in der Persönlichkeit und der Spielanlage" attestierte sowie "Stabilität auch nach der schlechten Startphase".

In dieser hatte Bayer gewankt, auch weil sich die bisher so starke Doppelsechs mit Granit Xhaka und besonders Robert Andrich, der erstmals seit dem 11. Mai und einem Mittelfußbruch bei einem Pflichtspiel wieder in der Startelf stand, leichte Fehler erlaubte. So war Leverkusen wiederholt vom Münchner Pressing erwischt worden.

Der frühe Rückstand nach einer Ecke passte ins Bild, doch danach zeigte der Werksklub eine neue, völlig ungewohnte Qualität. Galt es über Jahre als typisch für Bayer, in den großen Spielen wegzuknicken und nach dem ersten Rückschlag abzuschmieren, so bewies Leverkusen diesmal Stehaufmännchen-Qualitäten.

"Eine Aktion hat uns genügt, um uns zu fangen und 20 Minuten komplett zu dominieren", stellt Rolfes anerkennend fest, "das zeichnet die Jungs aus." Wohlgemerkt meinte der Geschäftsführer damit nicht den 1:1-Ausgleich durch Alejandro Grimaldos Traumfreistoß. "Es war davor schon ein-, zweimal knapp. Das Tor ist dann in unserer besten Phase gefallen", so Rolfes.

Die Reaktion, die Bayer auf den eigenen Stotterstart ins Spiel zeigte, gefiel dem Ex-Profi, die Chancenverwertung nach der Pause nicht. "Da hätte das Spiel bei den Chancen in unsere Richtung kippen können. Da müssen wir uns verbessern", fordert der Geschäftsführer. In diese Kerbe hatte bereits direkt nach der Partie Granit Xhaka geschlagen. "Vor allem in der zweiten Hälfte", monierte der Schweizer bei "Sky", "haben wir Riesenchancen gehabt - das ist einfach der nächste Step, was wir besser machen müssen."

Nicht der einzige Punkt, den der neue Boss bemängelte. Dass Bayer bereits seinen vierten Gegentreffer nach einem ruhenden Ball kassierte, kritisierte der 30-Jährige genauso. Was besonders bemerkenswert ist, weil Xhaka in diesem Fall auch eine eigene Schwäche ansprach. "Das darf auf diesem Niveau normalerweise nicht passieren", monierte der Sechser, "beim ersten Tor verliere ich Harry Kane aus den Augen."

Selbstkritik statt Jubelarien. Aber kein Sich-Kleinmachen, sondern offen demonstriertes Selbstbewusstsein. Auf wie neben dem Platz. "Wir haben unseren Plan wieder gnadenlos durchgezogen", stellt Angreifer Jonas Hofmann fest.

Xhaka sieht Bayer als ernsthaften Titelkandidaten. "Ich glaube ja. Natürlich sind erst vier Spieltage gespielt. Es ist noch sehr früh, so groß zu reden. Aber wir haben wirklich ein gutes Spiel gezeigt: So viel Ballbesitz zu haben, auch Chancen zu kreieren - wir müssen aber mit beiden Beinen am Boden bleiben. Dann schauen, wir, wo wir am Schluss stehen."

Die neue Stärke spüren nicht nur die Leverkusener Spieler selbst, sondern auch ihre Gegner. Ursache und Wirkung sind aus Sicht von Lukas Hradecky unverkennbar. "Überzeugender haben wir hier nie gespielt", urteilte der überragende Torhüter, der den daraus folgenden Effekt benennt: "Man hat es in der ersten Hälfte auch gemerkt, die Bayern haben sich hinten reindrücken lassen und hatten vielleicht sogar ein bisschen Schiss vor uns."

Im Spätsommer 2023 präsentiert sich Bayer 04 wie ein echtes Spitzenteam. Läuft es spielerisch, ist die Elf von Trainer Xabi Alonso kaum aufzuhalten. Läuft das Spiel phasenweise oder situativ wie mit der späten zweiten Münchner Führung gegen die Werkself, beweist diese Resilienz und besitzt die Fähigkeit zu antworten. "Zweimal hier zurückzukommen", erklärt Xhaka völlig zurecht, "verdient Respekt".

Wer diesen dem neuen Bayer jetzt noch nicht entgegenbringt, macht einen Fehler. Beweist doch die selbstkritische Bestandsaufnahme nach der Demonstration der eigenen Stärke in München, dass sich die Schützlinge von Xabi Alonso noch längst nicht am Limit ihrer jetzt schon bemerkenswerten Entwicklung sehen.