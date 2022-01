Das neue, alte Juve-Leid - und was Cristiano Ronaldo damit zu tun hat

Die Spielweise von Juventus steht seit langer Zeit sicher nicht für Spektakel. Wohl aber für puren Erfolg, besonders auf nationaler Ebene. Doch zuletzt ist Sand ins Getriebe der Alten Dame geraten. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Gianluigi Buffon im Tor, Pavel Nedved zusammen mit Edgar Davids im Mittelfeld und vorn im Sturm das Traumduo David Trezeguet und Alessandro Del Piero: Mit dieser Mannschaft hatte Juventus 2002/03 vor allem die Mailänder Konkurrenz von Inter und Milan in den Schatten gestellt und sich zum Meister gekrönt. In der Folge war der Klub auf Talfahrt gegangen, besonders wegen des Manipulationsskandals 2005/06, in dessen Zuge die Titel 2005 und 2006 aberkannt worden waren - inklusive Zwangsabstieg.

Also musste ein Neuaufbau her, auch um das Image des Klubs wiederherzustellen. Ein Unterfangen mit Mühsal. Doch nach direktem Wiederaufstieg und den folgenden Serie-A-Platzierungen 3, 3, 7 und 7 war es soweit: Die Turiner krönten sich 2011/12 wieder mit dem Scudetto und standen wieder vor der Stadt Mailand, was besonders dem damaligen Coach Antonio Conte zu verdanken war. Also einem Mann, der 2003 beim bis dato letzten Titel Teil des Juventus-Mittelfelds gewesen war.

Insgesamt sollten in dieser Zeit neun Meisterschaften in Serie folgen, die ersten drei unter Conte, die nächsten fünf einschließlich 2019 unter Massimiliano Allegri - zwei verlorene Champions-League-Finals (gegen Barcelona und gegen Real Madrid) inklusive - sowie eine unter Maurizio Sarri.

Inter ist für den Moment enteilt

Nach den gescheiterten Experimenten mit Sarri, der das Turiner Fußballspiel als solches (napoli-)mäßig modernisieren sollte, und Trainer-Novize Andrea Pirlo, ist inzwischen jener Allegri wieder als Coach der Bianconeri zurückgekehrt. Und siehe da: Parallelen zu damals tun sich auf (inklusive Ermittlungen der Staatsanwaltschaft - dieses Mal aufgrund von Unstimmigkeiten bei Spielertransfers). Das Team steht nach dem gerade noch erreichten vierten Rang 2020/21 (samt Pokalsieg) nach einem katastrophalen Saisonstart 2021/22 zum Jahreswechsel nur auf einem Europa-League-Platz. Oder besser: immerhin auf einem Europa-League-Platz.

Anfänglich war Juve gar nur in der zweiten Tabellenhälfte oder weit hinter den internationalen Rängen anzutreffen. Das Erschreckende dabei: Der italienische Rekordmeister verlor ganze fünf Partien, darunter Niederlagen gegen krasse Außenseiter wie Empoli (0:1) oder Hellas Verona (1:2). Auch Gegentore fing sich die Mannschaft um Routiners wie Abwehrchef Leonardo Bonucci oder Kapitän Giorgio Chiellini ständig ein, von wochenlanger Konstanz wie noch beim italienischen EM-Sieg im Sommer fehlte lange Zeit jede Spur.

Ganz klar: Allegri ist nun ein Abziehbild von Conte 2011/12, soll und muss den großen Klub wieder neu aufstellen, auffrischen, verbessern und zurück an die seit geraumer Zeit vom aktuellen Titelträger Inter Mailand kontrollierte Serie-A-Spitze führen.

Der plötzliche CR7-Abgang

Wie der Fußballlehrer das schaffen will? Jedenfalls nicht so wie beim historisch schlechten Saisonstart (kein Sieg aus vier Spielen), was dem stolzen Klub letztmals vor 60 Jahren und überhaupt erst dreimal in der Geschichte passiert war (1961/62, 1955/56 und 1942/43). "So gewinnt man keine Titel. Ich bin richtig wütend", hatte Allegri damals über die Leistungen seines Teams gesagt, dem es komplett an Kreativität im Offensivspiel sowie an Dynamik im Spielaufbau zu fehlen schien.

Hat Juventus im Sommer plötzlich gen Manchester United verlassen: CR7. imago images/Gribaudi/ImagePhoto

Dabei musste der Coach auch mit Problemen der Vergangenheit und einem wiederkehrenden Rückschlag klarkommen.

Da wäre zunächst einmal der Name Cristiano Ronaldo. Der Portugiese war in seiner Juve-Zeit (2018-2021) natürlich das Aushängeschild schlechthin, was letztlich zum Nachteil werden sollte. Denn als CR7, der 81 Treffer in 98 Serie-A-Partien beigesteuert hatte, im Sommer kurz nach Saisonbeginn gen Manchester United verschwunden war, brach Turin der Zielspieler weg. Plötzlich musste das Spiel, das in den vergangenen Jahren zwangsläufig komplett auf Cristiano Ronaldo zugeschnitten war und auch in dieser Zeit eventuell schon kreative Lösungsansätze sämtlicher Mitspieler blockiert hatte, neu gedacht werden.

Zeit für Neuzugänge blieb auch keine mehr so unmittelbar vor Transferschluss. Das nun verfügbare Geld nach dem Abgang des Top-Verdieners verblieb auf dem Konto, lediglich der 21-jährige italienische Nationalspieler Moise Kean (zwischen 2016 und 2019 im Klub) konnte kurzerhand noch vom FC Everton an Land gezogen werden. Doch Kean braucht wie Sommertransfer Manuel Locatelli sichtlich noch Zeit, um sich in das versteift wirkende Bianconeri-Team vollends zu integrieren. Obendrein merkt man Spielern wie Bonucci, Chiellini, Locatelli oder auch Federico Chiesa die Strapazen des EM-Sommers an. Zeit in Sachen Tankauffüllung war auch hier rar gesät.

"Wir müssen die Klappe halten und arbeiten"

Allegri verlor in dieser Zeit aber nie das große Ganze aus den Augen und erinnerte seine Schützlinge trotz nachvollziehbarer Ausreden stets an das große Ganze, den Erfolg. Denn Erfolg braucht es bei einem Klub wie Juventus immer, deswegen seien Spieler schließlich dorthin gewechselt, um sich dem Dauerdruck eines Top-Vereins auch stets zu stellen. "Wir sollten uns dafür schämen, dass wir nur 15 Punkte haben", hatte der Coach-Rückkehrer etwa nach Spieltag 9 (1:1 bei Inter) von sich gelassen. "Wir müssen die Klappe halten und arbeiten."

Und das taten die Spieler durchaus. Denn wenngleich Akteure wie der 2020 vom FC Barcelona gekommene Arthur oder auch Adrien Rabiot noch immer weit hinter ihren Möglichkeiten spielen und die Rückholaktion von Miralem Pjanic (am Ende vom FCB zu Besiktas) zwischenzeitlich geplatzt ist, so hat sich der Kader seither mehr und mehr gefangen. Davon zeugt auch Tabellenplatz 1 in der Champions-League-Gruppe H vor Titelverteidiger Chelsea oder die Gewissheit, mit vier Serie-A-Siegen (zuletzt ein 2:0 gegen Cagliari) aus den vergangenen fünf Partien (13 Punkte) den Anschluss nach oben wiederhergestellt zu haben. Dabei treffen vorn auch Alvaro Morata und Kean - und auch die Abwehr funktioniert schon wieder besser: Bei den vier Siegen hat es kein einziges Mal ein Gegentor gegeben.

Dr. Lazarett und Mr. Spielfreude

Bleibt noch eine Thematik, die das derzeit immerhin etwas gemilderte Juve-Leid 2021 bestens repräsentiert.

Es trägt den Namen Paulo Dybala. Der 28-Jährige, 2015 für 40 Millionen Euro aus Palermo gekommen, sollte eigentlich der Star dieser Mannschaft sein. Oder anders formuliert: Vize-Kapitän Dybala ist der Star der Alten Dame, er ist nur oft nicht da.

Die zwei Gesichter des Paulo D.: jubelnd und verletzt. imago images (2)

Oberschenkelprobleme, Muskelermüdungen, zwei Corona-Erkrankungen inklusive langanhaltender Ermüdungserscheinungen, eine Innenbandverletzung und weitere muskuläre Probleme - und das ist nur die Krankenakte seit 2020. Gefühlt verpasst der technisch versierte Unterschiedsspieler jedes zweite Spiel. In dieser Saison kommt "La Joya" (das Juwel) von 19 möglichen Ligaspielen nur auf 13 Einsätze, wobei der Star einmal erst spät eingewechselt worden und zweimal frühzeitig verletzt ausgewechselt worden ist. Dennoch steht die Nummer 10 bei fünf Toren und drei Assists, ist damit der zuverlässigste Juve-Angreifer.

Kein Wunder deswegen, dass der Klub seit Monaten mit Dybala verlängern will und dabei offenbar gern über die regelmäßigen Ausfälle hinwegsieht. Der Argentinier ist immens wichtig fürs Team, um ihn herum soll in den nächsten Jahren wieder eine äußerst erfolgreiche Truppe aufgebaut werden, die sich sukzessive verjüngen soll. "Wir stehen kurz vor der Unterzeichnung", hatte diesbezüglich bereits Vize-Präsident Nedved angekündigt.

Im Team selbst ist Dybala hochangesehen, was bereits Chiellini mal im Gespräch mit DAZN klargemacht und dabei auch die Akte Cristiano Ronaldo geschlossen hat: "Wenn man einen Weltklassespieler wie Cristiano hat, kann man nicht anders, als die Mannschaft für ihn zu nutzen. Wir müssen Cristiano für alles dankbar sein, was er in diesen Jahren bei Juventus geleistet hat, aber wir machen jetzt ohne ihn weiter." Nun müsse das Team zur "Mannschaft von Paulo Dybala werden. In den letzten Jahren hat er seine durchschnittliche Torquote wegen der Anwesenheit von Cristiano gesenkt, aber er ist ein Schlüsselspieler für diese Mannschaft und das wird von allen anerkannt." Auch von Baumeister Allegri: "Paulo ist ein großartiger Spieler. Wir warten auf ihn, bis er wieder bei voller Fitness ist."

Und bis dahin? "Wir müssen die Klappe halten und arbeiten."