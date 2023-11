"Das nehme ich auf meine Kappe": Baumgart verteidigt Kölner Dreierkette

Gegen den FC Bayern hatte Steffen Baumgart mit einer Dreierkette überrascht, die zunächst ins offene Messer lief. Dennoch könnte die Umstellung in Köln Schule machen.

An der Seitenlinie gewohnt lautstark: Steffen Baumgart. AFP via Getty Images

Dass das Ergebnis am Freitagabend über die speziell im ersten Durchgang ungleichen Kräfteverhältnisse hinwegtäuschte, daraus wollte Steffen Baumgart am DAZN-Mikrofon erst gar keinen Hehl machen. "Vieles hat nicht funktioniert. Da musst du froh sein, dass die Bayern uns am Leben gelassen haben", fasste der Kölner Coach die ersten 30 Minuten der 0:1-Niederlage gegen den Rekordmeister zusammen und übernahm Verantwortung: "Das nehme ich auf meine Kappe. Ich habe die Jungs nach vorne getrieben und gemerkt, dass das, was ich mir vorgestellt habe, gegen so eine starke Mannschaft nicht umsetzbar ist."

Baumgart adaptiert und nimmt "sehr viel mit"

In der Pause folgte dementsprechend eine Anpassung. Nicht hinsichtlich des Systems mit Dreierkette, sondern der Positionierung. "Wir haben tiefer gestanden, was ich mir normalerweise nicht auf die Fahne schreibe, aber es war notwendig. Und dann haben wir gut verteidigt", führte der 51-Jährige aus, dessen Fazit klar war: "Die zweite Halbzeit war besser. Die Dreierkette hat es gut gemacht. Wir nehmen da sehr viel mit."

Ähnlich sah es Innenverteidiger Luca Kilian, der sich sich seinem Coach dahingehend anschloss, dass die neue Grundordnung "ganz gut" funktioniert hätte. Allerdings verwies er auch auf ein Problem, das den offensivschwachen Geißböcken bei einer etwas konservativeren Herangehensweise drohen könnte: "Dann werden die Wege nach vorne weit."

Die Abkehr von der unter Baumgart lange Zeit in Stein gemeißelten Viererkette könnte also tatsächlich mehr als eine Eintagsfliege sein - allerdings nur nach weiteren Feinjustierungen. "Ich will nicht immer von Lernprozessen reden, aber wir sind noch nicht in der Lage, alle Gegner so hoch anzulaufen und unter Druck zu setzen, wie ich es mit vorstelle", schlug Baumgart in dieselbe Kerbe wie sein Abwehrspieler.

Team und Trainer stärken sich vor richtungsweisenden Duellen den Rücken

Während die taktische Zukunft bei den Rheinländern somit offen ist, scheint die nähere Zukunft von Baumgart derweil trotz des mageren Punktekontos gesichert - zumindest, wenn es nach dem Coach und seinen Schützlingen geht. "Wir stehen voll und ganz hinter dem Trainer", betonte Kilian, der von Eigengewächs Jan Thielmann Zuspruch erhielt: "Das Team steht hinter dem Trainer und der Trainer steht hinter dem Team. Der Coach hat unsere volle Rückendeckung, wir haben seine. Deswegen passt es gut." Welchen Ansatz Baumgart zukünftig auch verfolgt, seine Mannschaft dürfte mitziehen.

Dennoch braucht es früher oder später Resultate, wie der gebürtige Rostocker weiß. "Es geht nicht darum, gegen die Bayern Punkte zu holen, sondern gegen Gegner, die auf Augenhöhe sind, Siege einzufahren. Sonst reden wir hier leider an der falschen Stelle." Es ist also klar, was Baumgart in den richtungsweisenden Partien in Darmstadt am kommenden Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) und gegen Mainz (10. Dezember, 17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) erwartet. Ganz egal, in welcher Grundordnung.