Das nächste Ziel: Applaus statt Mitleid

Mitleid bekommt man geschenkt, heißt es in einem deutschen Sprichwort. Und es ist sicher das Letzte, das die Fürther wollen, nach diesem 1:7 in Leverkusen, der zwölften Niederlage in Serie. Es wäre auch zu hart und gegen die sportliche Fairness, von einer Lachnummer zu sprechen. Letztlich reicht es beim Kleeblatt qualitativ einfach nicht, in der Bundesliga mitzuhalten.

Aufpassen muss die SpVgg vor allem, sich nicht ins kollektive Gedächtnis der Fußballfans in Deutschland einzubrennen. Das würde spätestens passieren, wenn sie sämtliche Negativrekorde Tasmania Berlins am Saisonende brechen und als schlechtester Bundesligist in die Annalen eingehen würde. Die Berliner holten 1965/66 - umgerechnet auf die Drei-Punkte-Regel - zehn Zähler, aktuell für das Kleeblatt eine Marke in weiter Ferne. Auch die 108 Gegentore sind für Fürth nach 17 in den vergangenen drei Partien nicht unrealistisch, bei 46 steht Stefan Leitls Truppe aktuell. Und das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund steht in der Hinrunde erst noch an.

Trainer Leitl betont seit Wochen, dass er seine Mannschaft keinen neuen Spielstil einpflanzen könne und wolle, mauern sei nicht in der Kleeblatt-DNA enthalten. Dennoch muss er schleunigst schauen, den Laden hinten dicht zu bekommen. Und dies wird nur über mannschaftliche Geschlossenheit funktionieren, da die individuelle Klasse der einzelnen Spieler nicht ausreicht. Große Defizite bei den Themen Schnelligkeit, Zweikampfführung und Handlungsschnelligkeit wurden auch in Leverkusen offenbar. Leitl wird auf die Rückkehr der Innenverteidiger Nick Viergever und Gideon Jung hoffen, eventuell noch 2021, alles besser machen werden sie allein nicht können.

Erfolgserlebnis gegen Union oder Augsburg?

In den verbleibenden drei Partien bis zur Winterpause geht es vor allem darum, ein Erfolgserlebnis zu generieren. Nächsten Sonntag zum Beispiel gegen Union Berlin, das am Donnerstagabend das entscheidende Spiel in der Conference League bestreitet und eventuell müde anreist. Oder am letzten Hinrundenspieltag gegen den FC Augsburg, ein alles andere als unschlagbarer Gegner. Gelingt es, brächte es von den Fans quer durch die Republik gewiss anerkennenden Applaus, der allemal mehr wert ist als Mitleid.