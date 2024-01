"Das nächste Mal die Dinger reinschießen": Leverkusen hadert nach 948 Pässen

Nach zwei späten Siegen hat es dieses Mal nicht geklappt. Bundesliga-Spitzenreiter Leverkusen kam im rheinischen Derby trotz nicht nur statistisch drückender Überlegenheit nicht über ein 0:0 hinaus. Dementsprechend war die Laune.

Eine klarere Sprache sprechen Spieldaten selten: Laut kicker-Daten hatte Bayer 04 beim Duell mit Gladbach 28:4 Torschüsse, 948:325 gespielte Pässe, 92:77 Prozent Passquote, 29:1 Flanken, 75:25 Prozent Ballbesitz und 8:2 Ecken.

Bekanntlich zählten in der BayArena aber auch an diesem Samstagabend nur zwei Zahlen - die großen auf der Anzeigetafel. Und hier stand es nach 90 Minuten plus Nachspielzeit 0:0. Unter anderem auch, weil die Abwehr der Borussen im Weg gewesen war, BMG-Keeper Moritz Nicolas einige Male stark pariert hatte und allen voran Florian Wirtz sowie Jeremie Frimpong Hochkaräter ausgelassen hatten.

"Es waren viele Beine dazwischen", fasste es Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes kurz nach Schlusspfiff passend bei "Sky" zusammen. "Wir haben in der ersten Halbzeit häufig drei Kontakte gebraucht. Es hat so dieser letzte Biss, das Tor zu machen, gefehlt." Oft seien erste Ballkontakte nicht gut gewesen aus seiner Sicht, der Abschluss zu falschen Zeitpunkten aus zu schwierigen Lagen erfolgt.

Rolfes vermisst den letzten Biss

Auch die personellen Ausfälle - unter anderem hatten neben den Afrika-Cup-Fahrern Victor Boniface (Muskelsehnenverletzung an den Adduktoren), Exequiel Palacios (Muskelverletzung im Oberschenkel) und Jonathan Tah (5. Gelbe Karte) gefehlt - hätten keinen Einfluss gehabt. Trainer Xabi Alonso habe laut Rolfes dieselbe Taktik, dieselbe Gangart gewählt, "um zu dominieren". Was die Werkself ja auch bezogen auf die Spieldaten getan hatte.

Das letzte Quäntchen, "die eiskalte Entschlossenheit" (Rolfes) und der Biss in Richtung sicherem Treffer war aber vermisst worden. Des Sportdirektors Appell deswegen - auch weil im Tableau der FC Bayern wieder bis auf zwei Punkte ranzog: "Das nächste Mal die Dinger reinschießen. Wenn eine Mannschaft so tief steht wie Gladbach, dann musst du die Chancen mit letzter Entschlossenheit nutzen. Das hat ein bisschen gefehlt, es waren immer ein paar Zentimeter."

"Wir haben über 900 Pässe heute gespielt und über 90 Prozent Passgenauigkeit mit der Mannschaft erreicht. Das zeigt einmal mehr, wie viel Respekt die anderen Mannschaften vor uns haben", fasste ein etwas niedergeschlagener Granit Xhaka auch nochmals zusammen, um schnell auf den Kern zu kommen: "Wir haben heute keine Chance genutzt. Wir haben zwei, drei fast hundertprozentige Chancen gehabt. Vor allem die von Frimpong. Muss er machen, weiß er auch. Insgesamt haben wir aber ein gutes Spiel gemacht mit Kleinigkeiten, die wir verbessern müssen. Doch Kopf wieder hoch, positiv bleiben und uns pushen."

Wir hätten klinischer sein sollen. Xabi Alonso

Sein Trainer Xabi Alonso, der mit seinen Schützlingen weiter komplett ungeschlagen und insgesamt seit 28 Pflichtspielen unbesiegt geblieben war, blies ins selbe Horn: "Wir waren sehr dominant, aber der letzte Schuss und der letzte Pass waren nicht gut genug. Wir haben hier nicht genug gemacht. Der Sieg wäre sicherlich verdient gewesen." Das liege aber an seinem Team selbst, weil die Chancen nicht genutzt worden waren. "Gladbach stand mit vielen Spielern sehr kompakt, sehr tief. Wir hätten klinischer sein sollen. Aber das passiert, daraus müssen wir lernen."

Bundesliga-Debüt von Kovar

Feierte seine Bundesliga-Premiere im Dress von Bayer 04 Leverkusen: Schlussmann Matej Kovar. IMAGO/fohlenfoto

Überrascht hatte Bayer-Coach Xabi Alonso im Vorfeld der Partie übrigens mit dem Schritt, Stammkraft Lukas Hradecky auf die Bank zu setzen und Matej Kovar zu seinem ersten Auftritt im deutschen Oberhaus zu verhelfen. Bislang hatte der 23-jährige Tscheche, der 2023 von Manchester United gekommen war, lediglich im DFB-Pokal (zweimal) und in der Europa League (fünfmal) mitgewirkt.

Nun aber eben die Chance in der Bundesliga, die der Keeper mit insgesamt wenig Arbeit verrichtete. Im Grunde war Kovar lediglich bei einem Schuss von Luca Netz (22. Minute) und einem tückischen von Manu Koné, als er etwas unglücklich nach vorn abgewehrt hatte, gefragt.

Warum er überhaupt die Nominierung von Beginn an erhalten hatte? "Er ist ein fertiger Torwart und bereit, einige Spiele zu spielen. Es ist aber nur eine Entscheidung für heute, dass wir ihm für die nächsten Spiele im Pokal helfen", hatte Xabi Alonso dazu kurz vor dem Anstoß gesagt und damit Hradecky nicht abgeschrieben. Im Gegenteil: "Beide sind starke Torhüter. Und Lukas wird nächste Woche in Darmstadt (Samstag ab 15.30 Uhr LIVE! bei kicker; Anm. d. Red.) wieder im Tor stehen."

