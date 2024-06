Das nächste Kapitel der Hornauer Erfolgsgeschichte heißt Hessenliga

Der letzte freie Platz in Hessens höchster Spielklasse ist vergeben: In den Aufstiegsspielen zur Hessenliga haben sich die TuS Hornau eindrucksvoll durchgesetzt - und damit das nächste Kapitel ihrer Erfolgsgeschichte geschrieben. Spielte der Verein aus dem Kelkheimer Stadtteil vor wenigen Jahren noch in der Kreisoberliga, setzte er sich nun in der Aufstiegsrunde gegen die Vizemeister der Verbandsliga Nord (SG Bad Soden) und Süd (SV Pars Neu-Isenburg) durch.

Was mitunter in Vergessenheit gerät: Erst im Sommer 2023 war Hornau in die sechste Liga aufgestiegen - und mitnichten mit dem Ziel in die Spielzeit gegangen, fortan die Verbandsliga Mitte aufzumischen. Dennoch wurde die Elf von Andreas Glöckner Zweiter hinter Meister TSV Steinbach Haiger II. "Ziel war es, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben", sagt der Trainer zum Saisonverlauf, der einen vorläufigen Höhepunkt am 25. Spieltag hatte. Hornau bezwang den FC Ederbergland mit 5:1. Ein wichtiger Moment für die junge Mannschaft, wie sich Glöckner erinnert: "Der Sieg hat den Glauben verstärkt, dass wir wirklich etwas erreichen können." Gleich im ersten Aufstiegsspiel setzte seine Elf dann das nächste Ausrufezeichen. Mit 5:1 fegte sie Neu-Isenburg förmlich vom Feld. "Wir haben unser Herz auf dem Platz gelassen. Die Jungs sind wirklich elf Freunde und kämpfen füreinander", betont der 37-Jährige.

Raweri-Wechsel noch nicht fix

Neben taktischer Flexibilität - gegen Bad Soden begann Hornau im 3:4:3, stellte nach der Pause dann auf 4:3:3 um - sorgten auch starke Individualisten für den Erfolg. Krish Raweri (31 Tore) und Hendrik Sexauer (15) waren für mehr als Hälfte der insgesamt 83 Treffer verantwortlich. Beide verweisen aber auf die geschlossene Mannschaftsleistung. "Das kann man kaum beschreiben. Wir pushen uns gegenseitig. Diese Leidenschaft ist einzigartig", sagt Sexauer. Hornaus Mittelstürmer kam schon in sechs Spielklassen (Kreisliga A, B, D, Kreisoberliga, Gruppenliga, Verbandsliga) zum Einsatz und wird seiner Vita bald die nächste Liga hinzufügen. Nicht mehr an seiner Seite wird dann mit hoher Wahrscheinlichkeit der beste Torschütze aller drei hessischen Verbandsligen spielen: Krish Raweri verkündete seinen Abschied; wohin es den 20-Jährigen ziehen wird, ist noch offen.

Den mancherorts vermeldeten Wechsel zum FC Gießen konnte er am Donnerstag nicht bestätigen. Seinen Anspruch, höherklassig zu spielen, aber schon: "Mein Ziel ist es, in der Regionalliga zu spielen." Der umworbene Offensiv-Allrounder habe mehrere Angebote vorliegen, eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. Zweifellos hat sich die Verpflichtung des schnellen Angreifers - Raweri kam vor der Saison von Gruppenligist Königstein - als absoluter Glücksgriff herausgestellt. Trainer Glöckner attestiert seinem Schützling "ein sensationelles Jahr" und schwärmt von seinem torgefährlichsten Akteur: "Seine Beständigkeit, dazu die Geschwindigkeit auf den ersten Metern und seine Beidfüßigkeit - das ist beeindruckend. Krish wird für uns nicht eins zu eins zu ersetzen sein."

"Das sind alles junge Spieler, die etwas erreichen wollen"

Als Neuzugänge stehen die Königsteiner Finn Zacharidis, Benedikt Rachor und Noah Schlaht sowie Leon Krönert (VfB Unterliederbach), Mika Leifermann (FC Eddersheim), Luis Raul Vazquez Kundel (TSV Bad Nauheim) und Noah Dietze aus der U 19 des SV Gonsenheim fest. "Das sind alles junge Spieler, die etwas erreichen wollen", freut sich Glöckner.

Auch mit etwas zeitlichem Abstand hat der Aufstiegstrainer noch nicht ganz realisiert, was er und seine Mannschaft erreicht haben. "Wir sind eigentlich ein Dorfverein und nicht der typische Hessenligist. Jetzt gehen wir in die große hessische Welt", sagt Glöckner, der Spieler wie Lukas Wintermeier, Felix Erbe oder Luke Lange schon seit dem Bambini-Alter betreut: Vor 20 Jahren hatte er den 2000er-Jahrgang in Hornau übernommen. Seitdem rückte Glöckner kontinuierlich nach oben, ehe er 2018 die Senioren übernahm und den Grundstein für eine rasante Entwicklung legte - die die Turn- und Sportfreunde nun in die Hessenliga geführt hat.