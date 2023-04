Das nächste gescheiterte Projekt

Das Murmeltier grüßt in dem Fall nicht täglich, aber rund um die Entlassung von Graham Potter beim FC Chelsea sind gewisse Ähnlichkeiten nicht zu leugnen. Ein Kommentar von kicker-Redakteur Thomas Böker.

Ein Trainer erreicht das Champions-League-Viertelfinale, hinkt aber national den Ansprüchen hinterher, soll zudem nicht mehr die Mannschaft in dem Maße hinter sich wissen, die eine weitere Zusammenarbeit erfolgsversprechend aussehen lässt. Dieser Trainer hat einen langfristigen Vertrag und wurde vor nicht allzu langer Zeit sogar gegen eine hohe Ablösesumme von einem anderen Verein weggekauft.

All das kommt einem bekannt vor. So war es bei Julian Nagelsmann in München, so ist es jetzt beim FC Chelsea und Graham Potter. Jenem Coach, für den die Blues im September 2022 noch rund 20 Millionen Euro Ablöse an Brighton zahlten. Der international bisher Erfolg hatte. Der aber in der Liga mittlerweile auf Platz elf abgestürzt ist.

Der Unterschied zum FC Bayern sind nicht nur neun Plätze in der Tabelle zum Zeitpunkt der Entlassung und die Tatsache, dass der Klub aus dem Südwesten Londons nur eine Interimslösung mit dem Assistenten Bruno Saltor und keine 1A-Chef-Lösung wie Thomas Tuchel präsentierte. Sondern auch, dass der Moment der Entscheidung noch mehr überrascht als in München. Denn während dort die Bosse sofort handelten, als sie ihre Ziele nach dem Abrutschen auf Platz zwei in Gefahr sahen, dümpelt Potter schon länger mit einer der teuersten Mannschaften der Welt im Mittelmaß herum. Die Entlassung wäre daher schon im Winter, als man für mehr als 300 Millionen Euro noch mal kräftig shoppen ging, nachvollziehbar gewesen. Jetzt aber kommt sie unerwartet, so kurz vor dem Duell in der Königsklasse mit Real Madrid. Oder hat Haupteigner Todd Boehly sich von den "Potter-raus"-Rufen leiten lassen?

Potter schaffte es nie, personelle und taktische Strukturen zu verankern

Während Chelseas Ex-Trainer Tuchel den FC Bayern am Samstag gegen Dortmund wieder auf Rang eins der Bundesliga-Tabelle dirigierte, verlor Potter 0:2 gegen Aston Villa. Es war eine Niederlage zu viel. Auch in Englands Hauptstadt hatten sie mehrmals von einem "langfristigen Projekt" gesprochen, die Vertragslaufzeit Potters bis 2027 unterstrich diese Ambitionen. Doch während Nagelsmann mit Leipzig zumindest schon in der Champions League gespielt hatte, waren Potters vorherige Stationen Östersund, Swansea und Brighton. Gerade bei den Seagulls hatte er hervorragende Arbeit geleistet, sein Ex-Spieler, der frühere Ingolstädter Pascal Groß, schwärmt noch heute von ihm. Doch Chelsea war dann doch eine Nummer zu groß für den 47-Jährigen. Er schaffte es nie, personelle und taktische Strukturen zu verankern.

Weil man in Klubs wie dem FC Bayern und beim FC Chelsea keine Zeit bekommt, sondern nur von Sieg zu Sieg denkt, sollte man die Sache mit diesen langfristigen Projekten dort künftig nicht mehr so vehement kommunizieren. Das wird Klubs wie zum Beispiel dem SC Freiburg oder auch - ein paar Nummern größer - wie dem FC Liverpool oder Manchester City nicht gerecht, wo die Trainer tatsächlich langfristig arbeiten dürfen und auch Wellentäler durchschreiten können.

Chelsea braucht für sein Millionenteam einen renommierten Coach. Tuchel wurde von Boehly, der mit Potter mehr Geduld hatte als sie wohl dessen Vorgänger Roman Abramovich je aufgebracht hätte, selbst entlassen. Er ist vom Markt. Andere Hochkaräter wie Carlo Ancelotti, Jose Mourinho und Antonio Conte waren schon an der Stamford Bridge. Rückkehr im Sommer? Schwer vorstellbar bis ausgeschlossen. Mauricio Pochettino wäre frei, Zinedine Zidane auch. John Terry als Vereinsikone? Das ging schon mit Frank Lampard schief. Nagelsmann vielleicht? Auf ihn sollen sie ein Auge geworfen haben.

Könnte sein, dass er es wird, wenn er sich gleich ins nächste Abenteuer stürzen will. Manche Anrufe bekommt man schließlich nur einmal. Sollte es so kommen, sollte Chelsea aber einfach nur einen neuen Trainer vorstellen. Und kein Projekt mehr für die Zukunft ausrufen.