Das nächste Endspiel für Kuntz: "Die Temperatur steigt"

Drei Finals in Folge hatte Stefan Kuntz als Deutschlands U-21-Coach erreicht, zwei gewonnen. Nun steht der Ex-Nationalstürmer als A-Nationaltrainer der Türkei vor dem ersten Entscheidungsspiel. In den WM-Play-offs in Portugal.

Auch auf die Schnelle schon hat sich seine Verpflichtung bezahlt gemacht für die Türkei. Allein mit dem Erreichen der K-o.-Spiele "haben wir für eine sehr angenehme Überraschung gesorgt", bilanziert Stefan Kuntz nach seinen ersten vier Länderspielen in der neuen Rolle. Zudem hat der 59-Jährige die Hoffnungen auf die erst dritte WM-Teilnahme nach 1954 und 2002 für diese begeisterungsfähige Fußballnation entfacht.

"Jetzt sehen alle eine reelle WM-Chance, da ist sicherlich eine Euphorie zu spüren", versichert Kuntz im großen kicker-Interview (Donnerstagsausgabe oder ab Mittwochabend im eMagazine). Vor dem Duell mit dem Europameister von 2016 um Superstar Cristiano Ronaldo ordnet Deutschlands Ex-Nationalstürmer die Chancen des Außenseiters ein. "In einem solchen K.-o.-Spiel ist immer alles möglich", sagt Kuntz, und eine Mannschaft, die nichts zu verlieren hat, ist besonders gefährlich.“

Zudem verrät Kuntz, wie er aktuell CR7 einschätzt („Alleine kann er uns nicht besiegen.“), was er seiner Mannschaft mit auf den Weg gibt, die er auch zur EM 2024 in Deutschland führen soll, wie sehr er bereits von seiner neuen Rolle als Trainer profitiert hat und was er zu einem Duell mit Deutschland sagt.

Zunächst aber liegt sein Fokus voll auf dem "Endspiel" am Donnerstag in Porto (20.45 Uhr), dem er bereits entgegenfiebert: "Ich muss gestehen, die Temperatur und die Spannung steigen spürbar an". Um im Erfolgsfall sicherlich erst richtig in die Höhe zu schießen, denn dann träfe die Türkei auf den Sieger der Partie zwischen Nordmazedonien und dem amtierenden Europameister Italien.