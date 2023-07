Das muss man zum Großen Preis von Ungarn wissen

Das vorletzte Rennen vor der Sommerpause steht an - und zwar in Budapest. Beim Großen Preis von Ungarn kommt es zur Rückkehr von Daniel Ricciardo sowie zu einer besonderen Regel im Qualifying.

Red Bull wird wohl noch besser

Bisher gewannen in der laufenden Saison nur Weltmeister Max Verstappen (8) oder sein Teamkollege Sergio Perez (2), in Ungarn winkt dem Rennstall nun der nächste Rekord. Denn: Saisonübergreifend hat Red Bull elf Siege in Serie gefeiert, damit stellte das Team eine Bestmarke aus dem Jahr 1988 ein. Damals gewannen Ayrton Senna und Alain Prost für McLaren ebenfalls elf Grand Prix nacheinander. Auf dem Hungaroring könnte diese Bestmarke endgültig Geschichte werden.

Denn alle Zeichen stehen auf einen erneuten Red-Bull-Sieg, zumal das Team ein signifikantes Update ans Auto bringt. Dieses soll den ohnehin schon uneinholbaren Boliden um zwei Zehntel schneller machen.

Die Konkurrenz in der Lauerstellung

Das Traditionsteam McLaren, das zuletzt in Silverstone mit den Plätzen zwei (Lando Norris) und vier (Oscar Piastri) eine plötzliche Wiederauferstehung gefeiert hatte, dürfte es in Ungarn wieder schwerer haben. Die Strecke dürfte dem Boliden kaum liegen. "Wir haben ein schwaches, ich möchte nicht sagen fürchterliches Auto in den langsamen Kurven. Dort ist es extrem schwer zu fahren", sagte Norris: "Wir kommen jetzt auf ein paar Strecken, wo ich mir sicher bin, dass die Leute fragen werden: Wie habt ihr das gemacht? Warum seid ihr auf einmal wieder so schlecht?"

Aston Martin könnte indes vom Streckenlayout profitieren, da das Auto von Fernando Alonso und Lance Stroll eher für langsamere Kurven und weniger auf Highspeed ausgelegt ist. Auch mit Mercedes und Ferrari ist an diesem Wochenende zu rechnen.

Kaum Hoffnung für Hülkenberg

Der Haas-Pilot hofft endlich einmal auf ein Wochenende ohne Probleme, geht aber nicht von einer schnellen Wende zum Guten aus. Es gebe "keine kurzfristige Lösung" für die Wehwehchen an seinem Auto (Reifenverschleiß, Sorgen um den Motor), nur harte Arbeit zähle. Vielleicht geht es dann ja nach der Sommerpause aufwärts. Die zu erwartenden heißen Temperaturen in Ungarn dürften dem Haas nicht wirklich entgegenkommen.

Das neue Qualifying-Format

Im Qualifying am Samstag (16 Uhr) kommt es zu einer Neuerung. In Q1 werden die Teams dazu gezwungen, mit harten Reifen zu fahren. In Q2 kommt der Medium- und in Q1 der Soft-Reifen zum Einsatz. Zudem haben die Teams über das ganze Wochenende verteilt nur elf statt 13 Reifensätze zur Verfügung. "Beide Änderungen sollten, zumindest auf dem Papier, zu einem größeren Spektrum an Optionen führen, insbesondere im Hinblick auf die Strategie", so Pirellis Motorsportchef Mario Isola.

Politische Statements möglich

Der Weltverband FIA hatte vor der Saison seine Regeln für die Piloten um einen Paragrafen ergänzt, der es untersagt, ohne schriftliche Erlaubnis "politische, religiöse und persönliche Aussagen oder Kommentare" zu machen. Allen voran Rekordweltmeister Lewis Hamilton kündigte bereits an, sich davon nicht beeindrucken zu lassen. Insbesondere der Mercedes-Star sowie der mittlerweile zurückgetretene Sebastian Vettel hatten in der Vergangenheit in Budapest die Politik des umstrittenen ungarischen Präsidenten Viktor Orban kritisiert.

Ricciardo ist zurück

Der Strahlemann ist zurück: Daniel Ricciardo ersetzt bei Red Bulls Schwesterteam Alpha Tauri den abgesägten Nyck de Vries. Und damit wird auch der Druck auf Verstappens Teamkollegen Sergio Perez erhöht. Der Mexikaner jedenfalls darf als angezählt gelten. Perez ist zwar WM-Zweiter, aber im Schnitt verlor er in dieser Saison bei identischem Material pro Rennwochenende knapp zehn Punkte auf Verstappen. Vielleicht kehrt Ricciardo nächste Saison dann erneut zurück - zu Red Bull.

Wo wird der Ungarn GP übertragen?

"Sky" wird den Showdown auf dem Hungaroring (Sonntag, 15 Uhr) vor den Toren Budapests parallel zur TV-Übertragung auch live im kostenlosen Stream auf seinem You-Tube-Kanal anbieten.