Das muss man zum Großen Preis von Österreich wissen

Die Formel 1 macht in der Steiermark halt. Für Max Verstappen und sein Red-Bull-Team bedeutet das ein Heimspiel. Letztes Jahr tat sich der Weltmeister in Österreich aber schwer.

Die Formel 1 biegt in den heißen Juli ein. Beginnend mit dem Großen Preis von Österreich am Sonntag (15 Uhr, LIVE! bei kicker) stehen bis zur Sommerpause insgesamt vier Rennen auf dem Programm. Und eigentlich sind es noch mehr, denn in Spielberg am Samstag und auch im belgischen Spa am letzten Juli-Wochenende wird zusätzlich noch ein Sprint ausgetragen.

Wie ist das Programm in Spielberg?

An die im April eilig beschlossene Reform der Sprint-Rennwochenenden müssen sich auch Fahrer und Ingenieure erst gewöhnen. Ihnen steht am Freitagmittag (13.30 Uhr) nur ein einstündiges freies Training zur Verfügung, es folgt am Nachmittag (17 Uhr) das Qualifying für den Grand Prix.

Der Samstag steht ganz im Zeichen des Sprints, dessen Sieger acht WM-Punkte ergattert: Mittags (12 Uhr) wird die Startreihenfolge in einem weiteren Qualifying ausgefahren, am Nachmittag (16.30 Uhr) folgt das Sprintrennen über ein Drittel der Grand-Prix-Distanz. Beim Großen Preis am Sonntag (15 Uhr) über 71 Runden ist dann alles wie gehabt.

Wer gewinnt?

Max Verstappen ist kein Fan von Sprintrennen, die Wetterprognose für Samstag und Sonntag ist wechselhaft - und doch dürfte kein Weg am Formel-1-Weltmeister und WM-Spitzenreiter vorbeiführen. Die Dominanz des Red-Bull-Stars ist erdrückend, sechs der acht bisherigen Saisonrennen gewann er, zuletzt feierte er drei Start-Ziel-Siege. Aston Martin und Mercedes rückten mit neuen Teilen zwar heran, und auch Ferrari befindet sich im leichten Aufwind, Verstappen kontrollierte aber selbst nach eigener Darstellung "komplizierte" Rennen. Kurzum: Die zahlreichen niederländischen Fans in der Steiermark dürfen sich auf die nächste Verstappen-Party einstellen.

Die wohl einzige Hoffnung der Konkurrenz: Im vergangenen Jahr tat sich Red Bull auf der Heimstrecke sehr schwer. Nach einem knappen Verstappen-Sieg im Sprint entschied Charles Leclerc das Rennen im Ferrari klar für sich, führte den Niederländer dabei auf der Strecke phasenweise sogar vor. Aktuell ist das dem Monegassen aber eher nicht zuzutrauen.

Wie läuft es bei Nico Hülkenberg?

Mittlerweile muss man sagen: Business as usual. In den Trainings und im Qualifying erreicht der 35-Jährige mit seinem Haas oft ungeahnte Höhen - in den Rennen wird sein Bolide aber regelrecht durchgereicht. In Montreal, wo Hülkenberg im Qualifying mit Rang zwei überrascht hatte, beendete er das Rennen nur auf Position 15 und sprach frustriert von einer "Einbahnstraße in die falsche Richtung". Sein Teamchef Günther Steiner erhob das Rennwochenende auf dem Red-Bull-Ring "zu einer Art Test". Man habe "ein paar Ideen", wie man eine bessere Balance über das gesamte Wochenende herstellen könne.

Was passiert drumherum?

Der Hype um die Formel 1 hält an - nicht nur bei den Fans. Ein Konsortium um Hollywood-Star Ryan Reynolds, der schon den britischen Fußball-Traditionsverein AFC Wrexham besitzt, erwarb kürzlich für 200 Millionen Euro 24 Prozent der Anteile am Alpine-Team. Dazu gibt es mindestens vier Bewerber für den Formel-1-Einstieg mit einem eigenen Team. Am Montag erst machte Hitech GP, das bislang in diversen Nachwuchsklassen gemeldet ist, sein Interesse öffentlich. Alle Bewerber eint ein Problem: Die derzeit zehn Rennställe möchten nur ungern einen weiteren Teil des Kuchens abgeben.

Und dann ist da noch das Thema Nachhaltigkeit: Die Formel 1 will in Spielberg mit eigenen Strom-Generatoren das Formel-1-Fahrerlager selbst versorgen. Dies soll gelingen durch Biokraftstoff aus mit Wasserstoff behandeltem Pflanzenöl sowie 600 Quadratmetern Solarzellen. So will man gegenüber dem Vorjahr 90 Prozent der Emissionen im Fahrerlager einsparen. Schließlich hat sich die Formel 1 auf die Fahnen geschrieben, bis 2030 klimaneutral zu sein.