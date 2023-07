Das muss man zum Großen Preis von Großbritannien wissen

Es geht Schlag auf Schlag in der Formel 1. Nach dem Rennen in Österreich steht direkt der Große Preis von Großbritannien an - ein Heimspiel für Mercedes.

Die Formel 1 kommt am Wochenende gewissermaßen nach Hause: Auf dem Silverstone Circuit fand 1950 das erste Rennen ihrer Geschichte statt mit dem Sieger Giuseppe Farina in einem Alfa Romeo. Damals sah der Kurs auf dem ehemaligen Gelände der Royal Air Force natürlich noch ein bisschen anders aus, und zwischendurch zog der britische Grand Prix auch immer mal wieder um, doch seit 1987 ist Silverstone mit seinen berühmten Kurven Copse, Maggotts und Becketts alljährlich Gastgeber der Formel 1. In diesem Jahr erlebt das "Home of British Motor Racing" den 10. WM-Lauf der Saison.

Wer gewinnt?

Wer soll schon gewinnen, wenn nicht der unaufhaltsame Max Verstappen in seinem Red-Bull-Powerhouse? Wer sich in Österreich als Führender in der letzten Runde frische Reifen holt, um auch noch den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde einzusacken, der muss wohl nicht darüber nachdenken, wer ihm wirklich gefährlich werden könnte. Obwohl: Silverstone ist nicht die Lieblingsstrecke des wohl bald dreimaligen Weltmeisters, bisher gewann Verstappen dort erst zweimal: 2020 den Grand Prix und 2021 den Sprint.

Was ist drin für Lewis Hamilton?

Der Rekordweltmeister ist auch der Rekordsieger bei seinem Heimspiel. Achtmal gewann Lewis Hamilton, zu dessen Ehren die Start-Zielgerade in Hamilton Straight umbenannt wurde. Trotz der schwachen Performance in Spielberg kündigte Mercedes-Boss Toto Wolff für Silverstone Grund zu Optimismus an. Man schulde Hamilton den achten WM-Titel, ließ Wolff außerdem wissen. Ein Podium in Silverstone wäre ja zumindest ein Anfang. Der bis dato letzte von Hamiltons 103 Grand-Prix-Siegen liegt derweil schon anderthalb Jahre zurück.

Was kann Nico Hülkenberg tun?

Wahrscheinlich nicht besonders viel, da die Rennpace bei Haas bestenfalls unterdurchschnittlich ist. Im Training und im Qualifying überzeugt Hülkenberg verlässlich mit guten Zeiten, sobald am Start die roten Ampeln ausgehen, war es das mit der Konkurrenzfähigkeit. 15, 12, 7, 17, 15, 17, 15, 15, und einmal gar nicht im Ziel - das ist seine Ausbeute in den bisher neun Grand-Prix-Rennen 2023. Der siebte Platz in Australien, der scheinbar Anlass zur Hoffnung gab, blieb eine Momentaufnahme. Kaum vorstellbar, dass Hülkenbergs unfassbare Serie von 190 Formel-1-Rennen ohne Podestplatzierung ausgerechnet in Silverstone endet.

Wie lief es letztes Jahr?

Das Rennen im vergangenen Jahr wurde überschattet von einem schlimmen Crash von Guanyu Zhou im Alfa Romeo. Direkt nach dem Start wurde der Chinese im Getümmel von George Russell ausgehebelt, schlitterte über Kopf durch das Kiesbett und überschlug sich anschließend mehrfach. Der Bolide landete hinter dem Reifenstapel, nur ein Metallzaun trennte das Auto noch von den Zuschauerrängen. Nach langer Unterbrechung gewann Carlos Sainz sein erstes Formel-1-Rennen überhaupt, gefolgt von Sergio Perez und Hamilton.

Was hat es mit Brad Pitt auf sich?

Dass ein neuer Kinofilm über die Formel 1 erscheinen soll, ist seit längerem bekannt. Eine der Hauptrollen gehört Brad Pitt, in Silverstone wird der US-amerikanische Schauspieler selbst hinter dem Steuer eines modifizierten Formel-2-Wagens sitzen. Die Filmarbeiten, an denen auch Hamilton und weitere Fahrer beteiligt sein sollen, werden zwischen den offiziellen Sessions stattfinden.

Und sonst so?

Das Fahrerkarussell für 2024 kommt langsam in Schwung. Noch ist Mercedes eine große Unbekannte, weder Hamilton noch George Russell wurden bisher über 2023 hinaus offiziell bestätigt. Wie so oft hält der Poker mit Hamilton das Karussell ein bisschen auf. Bleibt er? Geht er? Alle Beteiligten versichern seit Wochen, dass alles reine Formsache sei, Hamilton schwor Mercedes wiederholt die Treue, spruchreif ist aber noch nichts. Ein paar Fragezeichen stehen auch hinter Alfa Romeo (Valtteri Bottas, Zhou Guanyu), Haas (Kevin Magnussen) und Alpha Tauri (Yuki Tsunoda, Nyck de Vries). Bei Williams könnte es für Logan Sargeant eng werden, gesetzt ist wohl nur Alexander Albon.