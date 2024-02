"Das müssen wir uns ankreiden": Rapp kritisiert und lobt zugleich

Holstein Kiel wollte im Topspiel gegen den Tabellenführer beweisen, ganz oben mithalten zu können. Nach einem ernüchternden ersten Durchgang zeigten die Störche nach dem Seitenwechsel, warum sie zum Favoritenkreis im Aufstiegsrennen zählen. Trainer Marcel Rapp hob die Moral seiner Mannschaft in der Vordergrund.

Die Ausgangslage vor dem Spiel war klar: Kiel, erster Verfolger von Zweitliga-Primus St. Pauli, ging als Herausforderer ins Spitzenspiel. Nach dem aussichtsreichen Start und Poraths Großchance präsentierte Oladapo Afolayan aber seine ganze Klasse und traf sehenswert zur Gäste-Führung. Zwar hatten die Störche in der Folge Pech und verpassten den Ausgleich um Millimeter, nach St. Paulis Doppelschlag mit den Toren zwei und drei war Rapps Team aber von der Rolle.

Die vermeintliche Vorentscheidung sollte es aber nicht sein. Die KSV bewies Moral, schaffte mehrmals - trotz zwischenzeitlichem Gegentreffer zum 1:4 - den Anschluss und hätte beinahe noch einen Punkt geholt. "Wir haben gezeigt, dass wir Moral haben", lobte Rapp die zweite Halbzeit seiner Mannschaft am Sky-Mikrofon, wusste aber auch, dass es "natürlich schwer" ist, mit vier Gegentoren ein Spiel zu gewinnen.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass er ihn reingemacht hätte. Marcel Rapp über Alexander Bernhardssons vergebene Chance auf den Ausgleich

Der Coach habe seiner Mannschaft in der Pause gesagt, dass sie zeigen solle, dass sie trotz des deutlichen Rückstands "weiterhin gut spielen" kann. Das tat sie. "Eindrucksvoll", merkte Rapp an, haben die Kieler dem FCSP "in der zweiten Halbzeit beherrscht". Nur fehlte am Ende etwas Zählbares, was Alexander Bernhardsson in der 89. Minute hätte klarmachen können. Alleine vor Nikola Vasilj versagten aber die Nerven des Schweden. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass er ihn reingemacht hätte", weiß Rapp für den Fall, dass der Winterneuzugang mit seinem starken Linken abgeschlossen hätte. "Wenn das Spiel 4:4 ausgeht, würde man auch nicht sagen, dass das unverdient ist."

Rapp: "Ein bisschen schade für die Fans"

Der 44-Jährige verwies auf die Comeback-Fähigkeiten seiner Mannschaft, wollte die Missstände aber freilich auch nicht unter den Tisch kehren. "Wir müssen uns ankreiden, dass wir die Gegentore nicht gut verteidigt haben und im Passspiel schlampig waren", legt Rapp offen dar und fügt an, "daraus zu lernen". Trotz der Niederlage sei "alles gut" und dennoch "ist das Ergebnis ein bisschen schade für die Fans".

Auch ohne Punkte bleibt Kiel in jedem Fall an diesem Spieltag auf einem direkten Aufstiegsplatz und hat am Freitagabend spätestens in der zweiten Halbzeit gezeigt, warum man eine der heißesten Aktien auf den Gang ins Oberhaus ist. "Das gibt uns Mut."