Das "moderne Dorf" wirft nichts um: Die Aufholjagd des VfB Hallbergmoos

Ende 2021 sah der VfB Hallbergmoos wie ein sicherer Absteiger aus der Bayernliga aus, ehe Ex-Profi Matthias Strohmaier mit dem Klub nahe des Münchner Flughafens eine Wende einleitete, die es so im Fußball nicht alle Tage gibt.

Am 21. Mai wurde Matthias Strohmaier von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt. Am letzten Spieltag der Bayernliga Süd hätte sich sein VfB Hallbergmoos den direkten Klassenerhalt sichern können. Bei Punktgleichheit mit Türkspor Augsburg wäre daraus allerdings nichts geworden, da in Bayern der direkte Vergleich zählt und da fiel für Hallbergmoos trotz eines 3:0-Erfolgs im Rückspiel ins Gewicht, dass das Hinspiel daheim gegen die Fuggerstädter mit 0:4 verloren ging. Trainer bei Augsburg damals: Matthias Strohmaier.

Doch all diese Rechenspiele waren am Ende unnötig, Hallbergmoos verlor mit 1:2 gegen den SV Donaustauf und musste damit unabhängig vom Augsburger Ergebnis nachsitzen. Was sich so anhört wie ein Nackenschlag für den VfB, ist in Wahrheit das Kapitel einer Aufholjagd, die es im Amateurfußball so nicht häufig gibt.

Die Schießbude der Liga

Rückblende: Im Oktober 2021 beendete Hallbergmoos die Hinrunde mit neun Punkten auf dem letzten Platz, war mit 51 Gegentreffern in 18 Partien mit Abstand die Schießbude der Liga. Sein erstes Bayernliga-Jahr schien für den Aufsteiger auch das vorerst letzte zu werden.

Zum Jahreswechsel kam Matthias Strohmaier, der erst wenige Wochen zuvor beim zu diesem Zeitpunkt Tabellenvierten Türkspor Augsburg zurückgetreten war. Der damals 27-Jährige spielte für den FC Vaduz zwar einmal Europa-League-Qualifikation sowie für den 1. FC Schweinfurt 05, FC Augsburg II, FC Bayern München II und VfR Garching 163-mal Regionalliga, trainierte beim FCA auch schon über einen längeren Zeitraum regelmäßig im Bundesliga-Kader mit, doch für ein derartiges Himmelfahrtskommando hilft auch die schönste Vita nichts.

"Manche Leute haben mich damals für verrückt erklärt", sagt Strohmaier heute und kann darüber schmunzeln. Doch Genugtuung scheint Mitte Juni nicht das vorherrschende Gefühl zu sein, eher der Stolz, mit dem "modernen Dorf" in unmittelbarer Nähe zum Flughafen München etwas erreicht zu haben, "von dem noch lange gesprochen wird".

Die Mannschaft hat gemerkt, dass es in der Bayernliga nicht einfach nur mit Hacke, Spitze, 1, 2, 3, geht. Matthias Strohmaier

Denn in Strohmaiers Amtszeit wurde aus dem zarten Pflänzchen, das Interimslösung Peter Beierkuhnlein, mit drei Siegen zum Jahresende gepflanzt hatte, ein stabiler Baum: "Die Mannschaft hat gemerkt, dass es in der Bayernliga nicht einfach nur mit Hacke, Spitze, 1, 2, 3, geht, sondern dass es auf die Grundtugenden Kampf, Leidenschaft und Disziplin ankommt", so Strohmaier. Er und sein Trainerteam unterzogen den VfB-Kickern eine "knackige Vorbereitung" und verordneten der Mannschaft einen viel stärkeren Fokus auf die Defensive. Denn noch als Gegner bei Türkspor Augsburg sah Strohmaier, dass der VfB spielerisch zwar nicht schlecht sei, es jedoch vorne und vor allem hinten total an der letzten Konsequenz fehle.

Hallbergmoos startete ins neue Jahr mit einem 1:0-Sieg gegen den späteren Meister SpVgg Hankofen-Hailing. "Sicher ein Schlüsselmoment", so der Spielertrainer, der danach aber erstmal acht sieglose Spiele in Folge verkraften musste. "Klar waren da auch einige Unentschieden dabei, aber man muss das Umfeld dennoch loben, dass es damals so ruhig geblieben ist." Die Grundlage, um danach wieder einen Gang höher zu schalten, mit dem FC Ingolstadt 04 II ging Ende April das nächste Spitzenteam gegen Hallbergmoos leer aus (2:1). Wie schon im Februar gegen Hankofen-Hailing fiel das entscheidende Tor kurz vor Schluss, der seit der Winterpause stark verbesserte Fitness-Level zahlte sich konkret in Punkten aus. Und dass es nach 51 Gegentoren in der Hinrunde in der zweiten Saisonhälfte nur noch 15-mal hinten einschlug, war die zweite massive Säule des Hallbergmooser Fußballwunders. Strohmaier stand dabei nur in Ausnahmefällen selbst auf dem Platz, was auch am Achillessehnenriss aus dem Vorsommer lag.

Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte

"Einmal öfter aufstehen als man zu Boden ging", mit dieser Mentalität führte Strohmaier den VfB in die Relegation, die bereits im ersten Spiel die Nehmerqualitäten auf eine harte Probe stellte: In der siebten Minute der Nachspielzeit riss Landesligist Fortuna Regensburg dem Stehaufmännchen aus der Bayernliga den Sieg aus den Händen (2:2). Einen souveränen 3:0 im Rückspiel folgte in Runde zwei ein weiterer Spieltag, an dem sportlich der Wind eiskalt ins Gesicht blies: Der TSV Neudrossenfeld führte zwischendurch 2:0 und 4:2, doch Strohmaiers Elf schloss das Hinspiel mit viel Moral und der noch immer überdurchschnittlichen Fitness mit einem 4:4 ab. In einem engen Rückspiel blieb Hallbergmoos mit 1:0 Sieger, jetzt war der Klassenerhalt tatsächlich geschafft, für Hallbergmoos der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Im Oktober 2021 hätte das so wohl keiner vorherzusagen gewagt.

So sehr Strohmaiers Augen noch funkeln, wenn er an diese Aufholjagd denkt, aber ewig in der Vergangenheit leben, das kommt für ihn auch nicht in Frage. Vielmehr spricht er in höchsten Tönen von den Möglichkeiten, die sich im Verein bieten. Dank vieler kleinerer Sponsoren sei der Bayernligist finanziell kerngesund und verfügt über ein modernes, kleines Stadion, über neu angelegte Plätze und auch über Einrichtungen wie einen Videoanalyse-Raum. Vieles in enger Verzahnung mit dem "Internationalen Fußball Institut (IFI)", eine nach eigener Darstellung "auf den Bereich Spitzenfußball im deutschsprachigen Raum spezialisierte, akademische Beratungs- und Forschungseinrichtung", die im rund 13 Kilometer entfernten Ismaning ihren Sitz hat und mit Anselm Küchle (Sportlicher Leiter) und Tobias Bracht (2. Abteilungsleiter) zwei Hallbergmooser Funktionäre beschäftigt. "Wir haben hier extrem hohe Fachkompetenz im Verein", schwärmt Strohmaier.

Hier hast du bessere Bedingungen als zum Beispiel in Schweinfurt. Matthias Strohmaier über die Infrastruktur in Hallbergmoos

Auf welch hohem Level Strohmaier die Infrastruktur bei seinem Klub einordnet, verdeutlicht sein Befund: "Hier hast du bessere Bedingungen als zum Beispiel in Schweinfurt." Und dort wird immerhin der Drittliga-Aufstieg lieber früher als später angestrebt.

Von der 3. Liga ist Hallbergmoos noch ein großes Stück entfernt. Nach den Turbulenzen aus 2021/22 möchte der Klub aus der Nachbarschaft des Flughafens seinen Passagieren ab Juli auch erstmal eine eher ruhige Reise in konstanter Flughöhe bieten, obwohl die Rückrunde gezeigt hat, was möglich ist. Ein Faustpfand ist dabei der Rückhalt, den Strohmaier so beschreibt: "Das ganze Dorf freut sich schon Mitte der Woche auf das nächste Spiel am Wochenende. Das ist ja das Schöne am Amateurfußball, dass wir hier die Nähe zu den Leuten haben."

Richtige Schlüsse gezogen: Matthias Strohmaier legte den Fokus auf die Defensive und die Fitness. IMAGO/foto2press

Laut Strohmaier habe die Aufholjagd nicht nur dorf- und vereinsintern Wunder gewirkt, auch nach außen wirkt Hallbergmoos ungleich attraktiver als im vergangenen Sommer. "Wir haben viel mehr Anfragen von Spielern, die Teil unseres Vereins sein sollen", so der Spielertrainer und führt das auch auf die beiden Wintertransfers Mert Sahin und Leon Schmit (beide 20 Jahre) zurück, die sich in Hallbergmoos für Wechsel in die Regionalliga empfohlen haben. Zeitgleich Sprungbrett für junge Talente zu sein und parallel Spieler wie Andreas Giglberger und "Vereinslegende" Andreas Kostorz aufzubauen, die für einen längeren Zeitraum den Verein prägen und "für ihn ihr letztes Hemd geben", das wird der Spagat sein, den Strohmaier mit seinen Mitstreitern hinbekommen möchte.

Der Ex-Profi selbst hat in Hallbergmoos noch viel vor, doch auch ihn reizt die Regionalliga. Mit 28 Jahren vielleicht sogar nochmal ausschließlich als Spieler? "Nein", entgegnet Strohmaier, "der klare Fokus liegt auf der Rolle des Trainers". Allenfalls als Spielertrainer könne er sich die Regionalliga vorstellen, doch da er zum einen erstmal "in Ruhe" die A-Lizenz erwerben will und zum anderen "hier noch nicht das Ende der Fahnenstange" erreicht ist, wird Hallbergmoos wohl noch eine Weile auf seinen Trainer setzen können.