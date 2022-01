Das McVay- und Rams-Problem: Kann das Trainergenie die 49ers knacken?

Sean McVay gilt als Mastermind des modernen Footballs, hat die Los Angeles Rams seit Jahren zu einem echten Kontrahenten für jedes Team in der NFL gemacht. Doch ein Manko gibt es - und genau das muss er nun angehen.

Wenn selbst diese Statistik seinem persönlichen Negativlauf nicht standgehalten hat, muss etwas dran sein an Sean McVays aktuellem Fluch bei Duellen gegen die San Francisco 49ers. Denn als der Head Coach in Week 18 der Regular Season mit seinen Rams bereits 17:0 gegen die um den letzten Play-off-Strohhalm kämpfenden Niners geführt hatte, musste am Ende tatsächlich seine famose Halbzeitbilanz dran glauben. Mit 17:3 war Los Angeles damals in die Pause gegangen, um doch noch mit 24:27 zu verlieren - und der seit 2017 aktive Rams-Cheftrainer hatte in der Tat zum ersten Mal nach einer Halbzeitführung verloren. Aus seiner Bilanz von bis dato 45:0 wurde 45:1.

Zugleich weitete sich Folgendes für den 36-Jährigen aus: Bei Duellen mit San Fran heißt es für McVay nun schon 3:7, sechs Spiele in Folge gingen für ihn und Los Angeles bei diesem kalifornischen Nachbarschaftsduell sogar verloren.

Sweeps in 2019, 2020 und 2021

Und dabei scheint es fast egal zu sein, wie die jeweiligen Spiele ablaufen. Immer hieß der Sieger zuletzt San Francisco, dreimal verpasste der NFC-West-Rivale den Rams einen sogenannten Sweep. Und das bei "low-scoring matchups" wie einem 20:7 im Jahr 2019 oder "shootouts" wie ebenfalls 2019 (34:31) - ganz zu schweigen eben vom 24:27 nach 17:0-Führung für L.A. Ende dieser Regular Season, durch das die Niners überhaupt erst in die Play-offs gerutscht waren, erst bei den Cowboys und schließlich letzte Woche auch bei den Packers weiterkamen.

Die Schlüssel: "Deebo", "Jimmy G" und Schutz für "Matt"

Was also müssen die als klarer Favorit ins Rennen gehenden Rams tun, um die auf dem Papier natürlich auch schlagbaren Niners zu besiegen und selbst unter Head Coach McVay zum zweiten Mal den Super Bowl zu erreichen (3:13 gegen die Patriots im Jahr 2019)?

Im Grunde liegen die Dinge dafür auf der Hand ...

Zunächst einmal muss die Defense dafür sorgen, auf der Hut vor Deebo Samuel zu sein. Der gelernte Wide Receiver, der auch als Running Back zum Einsatz kommt und schon gefühlt jedem Team extrem weh getan hat, muss gestellt werden. In den letzten beiden Vergleichen hat der 26-Jährige im Schnitt 96 Receiving Yards sowie 40,5 Rushing Yards gesammelt und in Week 18 sogar selbst einen Touchdown-Pass geworfen. Allerdings ist ein Schlüssel auch, nicht ausschließlich Samuel abzustellen. Denn wenn der Fokus der Defense auf dem Star liegt, könnten Freiräume für Tight End George Kittle oder Passempfänger Brandon Aiyuk entstehen. Genauso auch für den anderen Running Back Elijah Mitchell oder den ebenfalls gefährlichen Receiver Jauan Jennings. Genau darauf wird 49ers-Trainer Kyle Shanahan, der McVay aus gemeinsamen Zeiten in Washington kennt (Shanahan Offensive Coordinator zwischen 2010 und 2013, McVay in verschiedenen Positionen zwischen 2010 und 2016 tätig), aus sein. Und sich sicherlich auch an der Packers-Abwehr von vor einer Woche orientieren, weil hier ein guter Job gemacht worden ist - zur Erinnerung: San Fran hat im gesamten Spiel nur zwei Field Goals und einen Blocked Punt zum Touchdown geschafft.

Kennen sich bestens als Rivalen und auch aus gemeinsamer Zeit in Washington: Kyle Shanahan (li.) und Sean McVay. Getty Images

Und hier kommt der zweite große Ansatz der Rams ins Spiel: Jimmy Garoppolo. Der Starter der Niners muss kontrolliert und konstant unter Druck gesetzt werden, dann leistet sich der immer wieder auch in der Kritik stehende 30-Jährige Fehler. So auch vergangene Woche, als ihm eine Interception kurz vor der Goalline in Green Bay passierte und er ohnehin im gesamten Spiel nur für 131 Yards warf. Es gilt also, "Jimmy G" keine einfachen Pässe zu ermöglichen und ihn zu spontanen Entscheidungen zu zwingen - allerdings dann auch mit der eigenen Offense um Matthew Stafford selbst genügend Punktekapital daraus zu schlagen. Genau das, was die Packers in den Divisionals verpasst hatten.

Hier kommt aber auch direkt wieder McVay ins Spiel: Denn als der Head Coach der Rams vergangene Woche beim Erfolg über Titelverteidiger Tampa Bay seine Strategie verändert hatte, kostete das beinahe noch das Spiel. Bis zur klaren 27:3-Führung hatte der Trainer vornehmlich Pässe von Stafford werfen lassen, um danach aber vermehrt auf den Lauf zu setzen. Ein Fehler im Nachhinein - und etwas, dass vielleicht nun verstärkt im Hinterkopf sein wird. Zumal die 49ers tendenziell klar stärker in der Laufverteidigung sind.

Der letzte Punkt hat indirekt damit etwas zu tun: Damit die Rams mehr Zähler als die Niners auf die Anzeigetafel bringen, muss Stafford in der Pocket geschützt und beschützt werden. Denn wenn der ehemalige Quarterback der Detroit Lions, der dort zwischen 2009 und 2020 kein Play-off-Spiel gewonnen hatte (mit den Rams in Jahr eins schon zwei), Zeit hat, kommt meistens etwas Gutes heraus. Unter Druck gesetzt ist aber auch er anfällig für wilde Würfe und die eine oder andere Interception (17 in der Regular Season inklusive vier Pick Sixes).

Neuer Zündstoff?

Spannend wird zu sehen sein, welche Lautstärke-Verhältnisse im SoFi Stadium herrschen, in dem auch der Super Bowl in der Nacht von 13. auf 14. Februar (LIVE!-Ticker bei kicker zirka ab 23 Uhr) steigen wird. Nach den Erfahrungen aus Week 18, als die Fans der 49ers deutlich in der Überzahl waren und der Rams-Offense mit viel Lärm das Leben schwer machten, führten die Rams zum Championship Game kurzerhand Restriktionen beim Ticketkauf ein. Dieser war nur mit einer Rechnungsadresse im Großraum Los Angeles möglich. Davon, dass viele Niners-Supporter an Karten kommen werden, darf man trotzdem getrost ausgehen.

Eine andere Sache wäre auch noch zu nennen: McVay höchstpersönlich war in Week 18 zwischenzeitlich zum Jubeln mit aufs Feld gerannt, was die Niners-Spieler sicherlich zusätzlich angestachelt hatte. Die Quittung folgte bekanntermaßen: aus 17:0 wurde für die Rams ein 24:27. McVay selbst macht sich nach außen hin jedenfalls keine Gedanken über ein auch möglicherweise emotionales Duell mit San Francisco. Angesprochen auf die Frage, ob Shanahan und dessen Team vor dem möglichen Einzug in einen Super Bowl im heimischen Stadion besonders in seinem Kopf herumschwirrt, sagte der Trainer klar: "Nein!" Was soll er auch anderes sagen?